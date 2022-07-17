Один из моих финских друзей как-то поведал, что в Финляндии большой популярностью пользовалась лекция профессора Университета Ювяскюля и бывшего полковника финской разведки Мартти Кари, в которой он находил ответы на многие вопросы, касавшиеся современного российского общества, в истории России. Это было интересно. Лекцию можно найти на Ютубе в том числе с русскими субтитрами.
Среди основных тезисов Кари: после падения Константинополя в России стали считать, что Москва – это ”Третий Рим”, а её единоличный правитель получил свою власть непосредственно от Бога; народ это приветствует, поэтому ничего не решает самостоятельно; у государства есть право применять силу, в том числе, по отношению к другому государству; внутри страны всегда могут быть враги, которых необходимо находить; история России влияет на её настоящее и на всех россиян.
После просмотра лекции в голове родились две мысли. Первая: полностью согласен примерно с 95% услышанного. Вторая: я где-то это уже слышал... Да и писал о многом в серии материалов под рубрикой ”Письма из России”.
Вскоре вспомнил. Много лет назад мне в руки попала книга бывшего президента Финляндии Мауно Койвисто ”Русская идея”. Было удивительно, что произведение, написанное больше 20 лет назад, может настолько точно отражать реалии сегодняшнего дня.
Ни разу я не встречал более доходчивого и лаконичного описания многовековой российской истории. Койвисто прекрасно рисует образ русского человека и русской души. Я бы даже, пожалуй, рекомендовал включить ”Русскую идею” в обязательную программу современных российских школ, да вот незадача: написана она бывшим президентом страны, которую Кремль в прошлом году причислил к разряду ”недружественных”.
Подозреваю, что немногие россияне знакомы с этой книгой. В 2002 году она вышла на русском языке скромным тиражом в 2000 экземпляров. Впрочем, её несложно найти в Сети. В Финляндии ”Русская идея” была опубликована годом ранее.
А вот чего наверняка не читали финны, так это предисловия автора к русскому изданию. Перечитал его и поразился. Буквально в паре страниц Койвисто удалось сконцентрировать не только основные тезисы своего произведения, но и заглянуть в будущее, на 20 с лишним лет вперёд.
"”Образы врага” создают и используют для формирования и укрепления собственной государственности. Они служат тому, чтобы затушевать внутренние конфликты интересов и укрепить чувство единства. Остроту внутренних проблем можно приглушить, направив внимание на внешнего врага", пишет Мауно Койвисто.
И добавляет, что у России всегда было стремление к расширению своей территории, хотя на практике она нуждалась в этом значительно меньше, чем многие другие страны.
Мысли предельно точные, хотя и не новые. А вот следующие две цитаты буквально повергают в шок своей актуальностью: ”В сегодняшней ситуации на поведение людей, помимо объективно существующей ситуации, оказывает влияние опыт советского времени, в условиях которого они долго находились”. И далее: ”История не окончена, мир ещё не сформировался”.
Знаю, что на Западе сейчас популярна дискуссия относительно той политики, которая проводилась в отношении России в 1990-е. И не она ли стала причиной того, что корабль под названием ”Россия”, едва пройдя несколько миль в сторону демократии, снова изменил свой курс на тоталитаризм?
Есть мнение, что Запад совершил ошибку когда решил, что россиянам будет достаточно просто продемонстрировать все преимущества европейского уклада жизни, в котором у каждой семьи среднего класса есть пара автомобилей и возможность ежегодно летать в отпуск на море.
Мне кажется, это не ошибка. Это работало. Работало в отношении меня и большинства людей моего поколения. Мы родились в Советском Союзе, видели как он развалился и приветствовали новые веяния. Мы хотели именно такой, западной, жизни. Мы ездили за границу учиться по обмену и с удовольствием путешествовали по Европе. Да, и ещё мы родом из Санкт-Петербурга, это тоже имеет значение.
Впитав в себя европейские ценности, мы, конечно, занимаем сейчас крайне негативную позицию по отношению к нынешней российской власти. Кто-то из нас покинул родину, кто-то стал активным оппозиционером, большинство просто молчат, опасаясь за свою безопасность. Поступки разные, но отношение к ситуации одинаковое.
Проблема в другом: уж слишком коротким было это ”западное влияние”. Даже в рамках ныне живущих поколений. А уж если взять в масштабе 800-летней истории Государства Российского, то 15-20 лет относительной свободы просто растворяются в веках притеснений, давления и тоталитаризма.
Мауно Койвисто: ”На летописных источниках основывается и мысль о том, что Киевский, а затем и Московский князья правили ”по воле Божьей”, что Россия была исключительным государством: её создал сам Бог, власть происходит от Бога, а не из каких-то менее значимых источников. И уж ни в коем случае не от народа. Мысль о том, что власть исходит из низов, чужда России. Мудрость нисходит сверху, из Священного Писания, религии, философии”.
На собственном опыте знаю, что с детских времён россиянам внушают мысль об исключительности нашего народа. С гордостью рассказывают о том, какое огромное влияние русские оказали на развитие всего человечества. Влияние, разумеется, исключительно положительное. И это не просто о любви к родному краю. Когда из поколения в поколение передаётся идея о том, что русские – это особенный и избранный народ, то порой случаются кошмарные вещи, вроде нынешней войны в Украине.
И Мартти Кари, и Мауно Койвисто рассказывают о том, что россияне, по их собственному представлению, призваны спасти европейскую цивилизацию. Во время Великой Отечественной войны они спасли всех от нацизма, а во время Чеченской войны, оказывается, тоже спасали Европу. По крайней мере, так, по словам Кари, ему объяснил однажды один из его российских коллег.
Койвисто напоминает и ещё об одной ”российской спасательной операции”: Куликовской битве 1380 года. Будем надеяться, что на эту мысль не обратит внимание Дмитрий Медведев. Иначе есть риск, что он начнёт искать нацистов в Монголии.
Один мой приятель, который не так давно переехал жить из Петербурга в деревню, говорит, что статус землевладельца сильно меняет человека:
”Своя земля – это не то же самое, что своя квартира. Ты начинаешь заботиться о земле: культивировать, благоустраивать... Ты по-другому начинаешь воспринимать слово ”граница”. Ты любишь свою землю, но уважаешь и землю соседа, потому что знаешь, сколько сил он в неё вкладывает.”
На протяжении большей части российской истории на земле работали не те, кто ею владел. Помещики были собственниками, но не возделывали землю. Крестьяне возделывали, но не были собственниками.
В советское время земля и вовсе стала общей. ”А общей – значит, ничей”, говорили даже в те времена. В городах с фабрик и заводов тащили домой всё, что можно было утащить. К земле относились примерно так же.
Мауно Койвисто: ”Считается, что обработка земли даёт право на владение ею. Почему Финляндия принадлежит финнам? Да потому, что финны начали возделывать землю. Понятие «земледелие» связано с понятием ”культура”: люди поселяются на участках, создают сообщества, начинают обрабатывать, засеивать, ухаживать, собирать урожай — становятся собственниками.”
Веками ”земля” для русских людей была чем-то огромным и отчасти абстрактным. Принадлежащим не лично им, а всему русскому народу.
”В стремлении России к расширению своих границ объединились три фактора: получить в своё владение плодородные земли, распространить православную веру и объединить славян под эгидой России. Такова была русская идея.”
И ещё цитата из книги финского президента: ”Стремление к благосостоянию или счастью не было характерным ни для России, ни для Советского Союза. Речь шла о достижении более крупных целей, причём в случае необходимости ценой лишений и страданий”.
Владимир Путин с успехом использует эти нарративы в своей пропаганде. С сожалением и ужасом приходится признать, что многие россияне действительно готовы жертвовать и страдать, чтобы их страна победила сегодня в войне, которая – как им теперь объяснили – является священной.
Примечательно, что ещё весной 2022 года таких настроений не наблюдалось. Тогда россиянам ещё не успели внушить, что война-то, оказывается, священная. Поэтому куда больше людей придерживалось мысли, что убивать – это вообще-то очень плохо.
Мауно Койвисто: ”Часто историю толкуют весьма выборочно. В советские времена мы как-то посетили один из старых монастырей в Москве, и гид рассказал, какие ужасные деяния совершили татары. Это начало раздражать меня, и я спросил, а какова версия татар. ”Этого мы не знаем”, ответил гид.”
Мне сразу вспомнилось посещение военного музея ”Гора филина” прошлым летом. Репортаж об этой экскурсии стал частью записок о путешествии по бывшей финской Карелии в рубрике ”Письма из России”. Экскурсовод эмоционально рассказывала о том, как финские войска под командованием Маннергейма мечтали захватить всю Карелию и какие зверства учиняли на ”оккупированных территориях”. А какова версия финнов? Внятного ответа на этот вопрос у неё тоже не было.
Мауно Койвисто: ”У Ивана [Грозного], наверняка, как, впрочем, и у всех диктаторов, развился страх, что каждый день может стать последним. Поэтому важно быть начеку и стремиться опередить своих врагов. Известно, что и Сталин опасался получить пулю в спину, когда проходил в Кремль мимо охраны.”
Путин всегда один. В одиночестве отдаёт последние почести Михаилу Горбачёву в октябре 2022 года. В одиночестве возлагает цветы на Пискарёвской мемориальном кладбище в январе 2023-го. Даже его встреча с работниками оборонного предприятия в тот же день была зафиксирована видеокамерами таким образом, что невозможно понять – насколько близко от президента были его слушатели. Скорее всего, очень далеко: режиссёр демонстрировал только крупные планы.
Говорят, что Путин очень боится заразится коронавирусом. Есть ощущение, что это не единственный его страх.
”Жить с добрыми соседями – это надёжно. Доброму соседу мы также хотим быть добрым соседом”, это последняя фраза вступительного слова Мауно Койвисто к русскому читателю. Знать бы только – когда наступят эти времена...
Статья впервые опубликована 29.1.2023.
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