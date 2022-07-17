В рубрике ”Письма из России” петербургский журналист, который пишет для HS под псевдонимом Михаил, вспоминает книгу Мауно Койвисто, написанную много лет назад, и находит в ней удивительные параллели с текущей ситуацией.

Один из моих финских друзей как-то поведал, что в Финляндии большой популярностью пользовалась лекция профессора Университета Ювяскюля и бывшего полковника финской разведки Мартти Кари, в которой он находил ответы на многие вопросы, касавшиеся современного российского общества, в истории России. Это было интересно. Лекцию можно найти на Ютубе в том числе с русскими субтитрами.

Среди основных тезисов Кари: после падения Константинополя в России стали считать, что Москва – это ”Третий Рим”, а её единоличный правитель получил свою власть непосредственно от Бога; народ это приветствует, поэтому ничего не решает самостоятельно; у государства есть право применять силу, в том числе, по отношению к другому государству; внутри страны всегда могут быть враги, которых необходимо находить; история России влияет на её настоящее и на всех россиян.

После просмотра лекции в голове родились две мысли. Первая: полностью согласен примерно с 95% услышанного. Вторая: я где-то это уже слышал... Да и писал о многом в серии материалов под рубрикой ”Письма из России”.

Вскоре вспомнил. Много лет назад мне в руки попала книга бывшего президента Финляндии Мауно Койвисто ”Русская идея”. Было удивительно, что произведение, написанное больше 20 лет назад, может настолько точно отражать реалии сегодняшнего дня.

Презентация книги Мауно Койвисто ”Русская идея” в Хельсинском университете. Апрель 2001 года. Фото: Пентти Крскинен / HS

Первое издание книги. Фото: Кристиан Вестербак

Ни разу я не встречал более доходчивого и лаконичного описания многовековой российской истории. Койвисто прекрасно рисует образ русского человека и русской души. Я бы даже, пожалуй, рекомендовал включить ”Русскую идею” в обязательную программу современных российских школ, да вот незадача: написана она бывшим президентом страны, которую Кремль в прошлом году причислил к разряду ”недружественных”.

Подозреваю, что немногие россияне знакомы с этой книгой. В 2002 году она вышла на русском языке скромным тиражом в 2000 экземпляров. Впрочем, её несложно найти в Сети. В Финляндии ”Русская идея” была опубликована годом ранее.

Русское издание

А вот чего наверняка не читали финны, так это предисловия автора к русскому изданию. Перечитал его и поразился. Буквально в паре страниц Койвисто удалось сконцентрировать не только основные тезисы своего произведения, но и заглянуть в будущее, на 20 с лишним лет вперёд.

"”Образы врага” создают и используют для формирования и укрепления собственной государственности. Они служат тому, чтобы затушевать внутренние конфликты интересов и укрепить чувство единства. Остроту внутренних проблем можно приглушить, направив внимание на внешнего врага", пишет Мауно Койвисто.

И добавляет, что у России всегда было стремление к расширению своей территории, хотя на практике она нуждалась в этом значительно меньше, чем многие другие страны.

Мысли предельно точные, хотя и не новые. А вот следующие две цитаты буквально повергают в шок своей актуальностью: ”В сегодняшней ситуации на поведение людей, помимо объективно существующей ситуации, оказывает влияние опыт советского времени, в условиях которого они долго находились”. И далее: ”История не окончена, мир ещё не сформировался”.

Весной 1984 года Мауно Койвисто стал первым западным лидером, который встретился в Москве с новым генеральным секретарём ЦК КПСС Константином Черненко. На фотографии он и Андрей Громыко сидят напротив Койвисто. Фото: Ханнеле Рантала

Знаю, что на Западе сейчас популярна дискуссия относительно той политики, которая проводилась в отношении России в 1990-е. И не она ли стала причиной того, что корабль под названием ”Россия”, едва пройдя несколько миль в сторону демократии, снова изменил свой курс на тоталитаризм?

Есть мнение, что Запад совершил ошибку когда решил, что россиянам будет достаточно просто продемонстрировать все преимущества европейского уклада жизни, в котором у каждой семьи среднего класса есть пара автомобилей и возможность ежегодно летать в отпуск на море.

Мне кажется, это не ошибка. Это работало. Работало в отношении меня и большинства людей моего поколения. Мы родились в Советском Союзе, видели как он развалился и приветствовали новые веяния. Мы хотели именно такой, западной, жизни. Мы ездили за границу учиться по обмену и с удовольствием путешествовали по Европе. Да, и ещё мы родом из Санкт-Петербурга, это тоже имеет значение.

Впитав в себя европейские ценности, мы, конечно, занимаем сейчас крайне негативную позицию по отношению к нынешней российской власти. Кто-то из нас покинул родину, кто-то стал активным оппозиционером, большинство просто молчат, опасаясь за свою безопасность. Поступки разные, но отношение к ситуации одинаковое.

Проблема в другом: уж слишком коротким было это ”западное влияние”. Даже в рамках ныне живущих поколений. А уж если взять в масштабе 800-летней истории Государства Российского, то 15-20 лет относительной свободы просто растворяются в веках притеснений, давления и тоталитаризма.

Мауно Койвисто: ”На летописных источниках основывается и мысль о том, что Киевский, а затем и Московский князья правили ”по воле Божьей”, что Россия была исключительным государством: её создал сам Бог, власть происходит от Бога, а не из каких-то менее значимых источников. И уж ни в коем случае не от народа. Мысль о том, что власть исходит из низов, чужда России. Мудрость нисходит сверху, из Священного Писания, религии, философии”.

На собственном опыте знаю, что с детских времён россиянам внушают мысль об исключительности нашего народа. С гордостью рассказывают о том, какое огромное влияние русские оказали на развитие всего человечества. Влияние, разумеется, исключительно положительное. И это не просто о любви к родному краю. Когда из поколения в поколение передаётся идея о том, что русские – это особенный и избранный народ, то порой случаются кошмарные вещи, вроде нынешней войны в Украине.

И Мартти Кари, и Мауно Койвисто рассказывают о том, что россияне, по их собственному представлению, призваны спасти европейскую цивилизацию. Во время Великой Отечественной войны они спасли всех от нацизма, а во время Чеченской войны, оказывается, тоже спасали Европу. По крайней мере, так, по словам Кари, ему объяснил однажды один из его российских коллег.

Койвисто напоминает и ещё об одной ”российской спасательной операции”: Куликовской битве 1380 года. Будем надеяться, что на эту мысль не обратит внимание Дмитрий Медведев. Иначе есть риск, что он начнёт искать нацистов в Монголии.

Один мой приятель, который не так давно переехал жить из Петербурга в деревню, говорит, что статус землевладельца сильно меняет человека:

”Своя земля – это не то же самое, что своя квартира. Ты начинаешь заботиться о земле: культивировать, благоустраивать... Ты по-другому начинаешь воспринимать слово ”граница”. Ты любишь свою землю, но уважаешь и землю соседа, потому что знаешь, сколько сил он в неё вкладывает.”

На протяжении большей части российской истории на земле работали не те, кто ею владел. Помещики были собственниками, но не возделывали землю. Крестьяне возделывали, но не были собственниками.

В советское время земля и вовсе стала общей. ”А общей – значит, ничей”, говорили даже в те времена. В городах с фабрик и заводов тащили домой всё, что можно было утащить. К земле относились примерно так же.

Мауно Койвисто: ”Считается, что обработка земли даёт право на владение ею. Почему Финляндия принадлежит финнам? Да потому, что финны начали возделывать землю. Понятие «земледелие» связано с понятием ”культура”: люди поселяются на участках, создают сообщества, начинают обрабатывать, засеивать, ухаживать, собирать урожай — становятся собственниками.”

Веками ”земля” для русских людей была чем-то огромным и отчасти абстрактным. Принадлежащим не лично им, а всему русскому народу.

”В стремлении России к расширению своих границ объединились три фактора: получить в своё владение плодородные земли, распространить православную веру и объединить славян под эгидой России. Такова была русская идея.”

И ещё цитата из книги финского президента: ”Стремление к благосостоянию или счастью не было характерным ни для России, ни для Советского Союза. Речь шла о достижении более крупных целей, причём в случае необходимости ценой лишений и страданий”.

Владимир Путин с успехом использует эти нарративы в своей пропаганде. С сожалением и ужасом приходится признать, что многие россияне действительно готовы жертвовать и страдать, чтобы их страна победила сегодня в войне, которая – как им теперь объяснили – является священной.

Примечательно, что ещё весной 2022 года таких настроений не наблюдалось. Тогда россиянам ещё не успели внушить, что война-то, оказывается, священная. Поэтому куда больше людей придерживалось мысли, что убивать – это вообще-то очень плохо.

В первые дни после начала ”специальной военной операции” в России начались стихийные протесты. На фото: задержание протестующих в Санкт-Петербурге 25 февраля. Фото: Николай Гонтарь

Мауно Койвисто: ”Часто историю толкуют весьма выборочно. В советские времена мы как-то посетили один из старых монастырей в Москве, и гид рассказал, какие ужасные деяния совершили татары. Это начало раздражать меня, и я спросил, а какова версия татар. ”Этого мы не знаем”, ответил гид.”

Мне сразу вспомнилось посещение военного музея ”Гора филина” прошлым летом. Репортаж об этой экскурсии стал частью записок о путешествии по бывшей финской Карелии в рубрике ”Письма из России”. Экскурсовод эмоционально рассказывала о том, как финские войска под командованием Маннергейма мечтали захватить всю Карелию и какие зверства учиняли на ”оккупированных территориях”. А какова версия финнов? Внятного ответа на этот вопрос у неё тоже не было.

Пискарёвское мемориальное кладбище. 18 января – день прорыва блокады Ленинграда. Фото: Михаил Климентьев / AFP

Работники оборонного предприятия слушают Путина, но рядом с президентом не появляются. Фото: Илья Питалёв / AFP

Мауно Койвисто: ”У Ивана [Грозного], наверняка, как, впрочем, и у всех диктаторов, развился страх, что каждый день может стать последним. Поэтому важно быть начеку и стремиться опередить своих врагов. Известно, что и Сталин опасался получить пулю в спину, когда проходил в Кремль мимо охраны.”

Путин всегда один. В одиночестве отдаёт последние почести Михаилу Горбачёву в октябре 2022 года. В одиночестве возлагает цветы на Пискарёвской мемориальном кладбище в январе 2023-го. Даже его встреча с работниками оборонного предприятия в тот же день была зафиксирована видеокамерами таким образом, что невозможно понять – насколько близко от президента были его слушатели. Скорее всего, очень далеко: режиссёр демонстрировал только крупные планы.

Говорят, что Путин очень боится заразится коронавирусом. Есть ощущение, что это не единственный его страх.

”Жить с добрыми соседями – это надёжно. Доброму соседу мы также хотим быть добрым соседом”, это последняя фраза вступительного слова Мауно Койвисто к русскому читателю. Знать бы только – когда наступят эти времена...

Статья впервые опубликована 29.1.2023.

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