Роман Ротенберг отрицает обвинения в том, что он помогал отцу обходить санкционное законодательство.

Роман Ротенберг около отеля Långvik Congress Wellness в октябре 2014 года. Фото: Маркус Йокела / HS

В сентябре 2022 года на счета налоговой службы Финляндии поступило от имени Романа Ротенберга два перевода на общую сумму около 120 000 евро. Эти деньги предназначались для уплаты налога на недвижимость принадлежащего семье Ротенбергов спа-отеля Långvik Congress Wellness в Киркконумми.

Теперь центральная криминальная полиция подозревает, что данный перевод средств является грубым нарушением нормативно-правовых актов, говорит юрист Ротенберга Микко Мантере.

Романа подозревают в том, что он помогал обходить санкционное законодательство своему отцу, давнему соратнику Владимира Путина Борису Ротенбергу.

Прошлой осенью деятельность принадлежащей Ротенбергам компании курортной недвижимости была приостановлена. Теперь без разрешения органов исполнительной власти Финляндии с этим имуществом не может быть совершено никаких действий, его нельзя продать или заложить.

С формальной точки зрения владельцем отеля является фирма Tanskarlan Centrum, которая, в свою очередь, принадлежит компании Långvik Capital Романа Ротенберга.

Сам Роман в санкционном списке Евросоюза не значится. Причиной заморозки счетов компании стал тот факт, что её крупным кредитором является Борис Ротенберг, который с марта 2022 года находится под персональными санкциями. Среди прочего, Ротенберг-старший через свои кипрские компании одолжил фирме сына несколько десятков миллионов евро.

Эти переводы также считаются подозрительными. По информации HS, полиция предполагает, что, уплачивая налог на имущество, сын в действительности переводил средства в пользу своего отца.

В четверг, 26 января, Окружной суд Хельсинки рассмотрел заявление о конфискации уплаченного налога на имущество в размере 120 000 евро. Его подала центральная криминальная полиция.

”Средства конфискованы у налоговой администрации, а не у моего руководителя”, недоумевает юрист Микко Мантере.

При этом Окружной суд продлил рассмотрение дела до середины мая. В полиции журналистам HS сообщили, что не комментируют данный процесс.

Мантере считает, что заморозка активов на основании санкций ЕС не лешает Романа Ротенберга права собственности как такового. Поэтому, по мнению юриста, он мог оплатить налог на имущество из собственных средств.

В предыдущее годы налоговые отчисления по Лaнгвику осуществляла компания Ryokan, занимающаяся спа-центром. Это было прописано и в договоре аренды.

В прошлом году Ryokan перестала платить налоги, поэтому Ротенберг в сентябре взял оплату накопившейся задолженности на себя.

Известно также, что Роман, который работает, помимо прочего, главным тренером хоккейного клуба СКА, находится сейчас в России. А оттуда никакие финансовые переводы в Финляндию невозможны из-за санкций. Однако чисто технически трансфер осуществлял не лично Ротенберг, а его юрист и доверенное лицо Микко Мантере. Он сообщил HS, что российский бизнесмен получил от налоговой службы квитанцию об оплате.

Когда и каким образом он сам получил 120 000 евро от Ротенберга-младшего, финский юрист не уточняет. Просто говорит, что ”получив эти средства”, осуществил платежи.

В 2010 году в Лангвике открылся спа-центр. Фото: Сирпа Ряйхя

Мантере удивляет также отношение властей к тем миллионам, которые Борис Ротенберг перевёл на счета компании своего сына. По его мнению, речь в данном случае идёт не о долгах, а об инвестициях.

”Конечно, на вещи можно смотреть по-разному. Но так происходило годами, и [раньше] у властей не было претензий.”

”У нас, в западных странах, нет системы передачи долгов по наследству. Сейчас мы находимся на такой стадии, что ситуацию можно интерпретировать именно так.”

Если же Ротенбергу запрещено оплачивать налоги на недвижимость, то, по мнению Мантере, это означает отказ и в праве на собственность.

И Борис, и Роман Ротенберги имеют финское гражданство. Роман провёл в Суоми детство и юность.

Спа-отель Лангвик семья открыла в Киркконумми в 2010 году. После аннексии Крыма в 2014 году Борис и его брат Аркадий Ротенберг попали в санкционный список США. Тогда братья передали свою долю в Лангвике Роману.

Однако уже на следующий год в американский список включили и его. Тогда Ротенберг-младший продал отель компании Ryokan за символическую сумму в 1 евро. Тогда этой фирмой управляли давние бизнес-партнёры Романа Ауво Нииникето и Мартти Ахто.

В марте прошлого года Нииникето сообщил HS, что откажется от своей доли в Ryokan, чтобы спасти репутация спа-центра.

Прошлой осенью главой Ryokan стал Антти Лепянтало. Он рассказал HS, что примерно в 2015-16 годах спа-центр и Ротенберги начали дистанцироваться друг от друга. Семья олигархов охладела к Лангвику.

Ещё до пандемии Роман Ротенберг останавливался вместе с хоккейной командой в отеле в качестве клиентов. После этого, по словам Лепянтало, его здесь больше не видели. Более того, по телефону или электронной почте Роман с представителями компании тоже не связывался.

”Отношения стали прохладнее в какой-то момент.”

Лепянтало говорит, что последней каплей для финской компании стало российское вторжение в Украину, которое Роман Ротенберг, судя по информации российских СМИ, поддерживает. Например, телеканал RT сообщал, что бизнесмен финансово помогал семьям солдат, воевавших в соседней стране.

Роман Ротенберг во время пресс-конференции хоккейной команды ”Йокерит” в августе 2014 года. Фото: Терхи Юлимяйнен

На самом деле, подозрения о возможных финансовых нарушениях Романа Ротенберга – лишь часть большого клубка проблем вокруг спа-отеля Лангвик.

С лета прошлого года в судах рассматривается иск Ryokan к компании Långvik Capital на 200 000 евро. Истец утверждает, что этот долг возник после финансовой операции 2015 года, результатом которой стала задержка с открытием банковского счёта Ryokan и перечисление средств на реквизиты Långvik Capital.

Теперь из-за санкций Långvik Capital не может вернуть эти деньги.

Ситуация осложняется ещё и тем, что в 2020 году компании Ротенберга, обслуживающие отель, были исключены из торгового реестра Финляндии. Причиной стало то, что они нарушили законодательство в части предоставления финансовой отчётности.

Юрист Ротенберга Микко Мантере говорит, что российский бизнесмен планирует оспорить дело о налоге на недвижимость в размере 120 000 евро и взыскать эти деньги с компании Ryokan.

”Ryokan всегда оплачивала эту сумму, и, конечно, должна возместить её и на этот раз.”

По мнению Мантере, ограничения в отношении Ротенберга-младшего неразумны, так как он присутствует только в санкционном списке США, но не Евросоюза.

”Человек, который не находится под санкциями ЕС, вправе распоряжаться своим имуществом. Санкционные правила ЕС подразумевают уважение к правам человека. Права человека неделимы, но может быть они не относятся к какой-то национальности?”

” ”Если мы уйдём, то здесь останется только недвижимость российского олигарха, поддерживающего войну.”

Ситуация выглядит тупиковой, и в спа-отеле этим, конечно, огорчены.

”Почему это длилось почти год? Почему и сейчас ситуация не двигается?”, вопрошает Антти Лепянтало.

В компании Ryokan c прошлого лета ждут, что у курорта появится новый владелец и бизнес сможет вернуться в нормальное русло.

”Мы надеемся, что имущество будет конфисковано за долги и передано надёжному и порядочному владельцу”, говорит Лепянтало.

Многие серьёзные бизнес-клиенты после начала войны стали избегать любых отношений с Лангвиком, зная, что компания принадлежит Ротенбергам. Сейчас в отеле работают 42 сотрудника. Раньше было около 60.

Представители фирмы Ryokan в попытке выйти из тупика связывались с официальными лицами и политиками. Кроме того, компания выступила с гражданской инициативой по экспроприации имущества лиц, занесённых в чёрный список. Однако эта идея не набрала необходимого количества подписей.

Отдельно Антти Лепянтало подчёркивает, что перед входом в отель развевается украинский флаг, а на кухне работает сотрудник из Украины.

”Мы должны были решить – на чьей мы стороне. И, к счастью, клиенты обратили внимание на наше решение. Если мы уйдём, то здесь останется только недвижимость российского олигарха, поддерживающего войну.”

Жилые дома, принадлежавшие компании Ротенбергов, перешли в собственность городской администрации Ханко. Фото: Ласси Ринне

Финские власти не комментируют судьбу отдельных замороженных активов, говорит Аки Виртанен, ведущий специалист по взаимодействию Службы взыскания.

”В целом, можно сказать, что обращения о взыскании будут рассматриваться до тех пор пока действуют санкции и пока Министерство иностранных дел будет ходатайствовать о принудительном исполнении подобных взысканий. Сам собой вопрос не решится.”

Виртанен считает, что находящиеся под санкциями лица должны сами проявить активность, если они хотят избавиться от своей собственности.

Это уже произошло. Например, прошлой осенью Борис Ротенберг отказался от двух многоквартирных жилых комплексов в Ханко, которые безвозмездно перешли в собственность города.

Статья впервые опубликована 30.1.2023.

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