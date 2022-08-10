Несколько дней подряд столичный медицинский округ Финляндии испытывал сложности из-за хакерских атак. По информации Yle, они были организованы российской группировкой, которая даже заранее о них предупреждала.

В минувшие выходные а также в понедельник бывший медицинский округ Хельсинки и региона Уусимаа (сокращённо – HUS) постоянно подвергался хакерским атакам типа ”отказ в обслуживании”. Из-за них официальный сайт организации практически постоянно был недоступен. Это доставило массу проблем, однако, по информации представителей HUS, внутренняя сеть затронута не была. То есть, к примеру, конфиденциальность личных даннов пациентов не была нарушена.

В HUS сообщили, что речь идёт об атаке из-за рубежа, однако отказались спекулировать на тему возможных её виновников до окончания расследования. Однако ещё в субботу Yle сообщала о том, что российская хакерская группа заявила об атаках типа ”отказ в обслуживании” на различные западные медицинские учреждения. Финский HUS также был в списке их целей. После этого некоторые другие группировки также заявили о своём желании участвовать в атаке.

Кроме того, в понедельник в программе Yle Mot рассказывалось о зафиксированных в Финляндии помехах системам GPS, которые представляют серьёзную опасность, например, для воздушного транспорта. За прошлый год подобные атаки наблюдались в течение 64 дней. В основном, на севере страны.

Установить виновных постфактум достаточно сложно, однако журналисты перечислили внушительный список косвенных доказательств, которые свидетельствуют, что это было преднамеренное вмешательство со стороны России.

Ранее Россию уже неоднократно подозревали в разного рода интервенциях. Так было, например, в конце 2018 года. Тогда в Финляндии наблюдались обширные помехи в GPS-позиционировании, причём они удивительным образом совпали с учениями НАТО в Норвегии, в которых принимали участие и финские вооружённые силы. В МИД Финляндии тогда официально заявили, что угроза навигационному оборудованию исходила из России.

Кибератаки типа ”отказ в обслуживании” или вмешательство в работу GPS – это те самые подлости, к которым Финляндия должна быть как можно лучше готова. Ведь продолжение наверняка следует.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 31.1.2023.

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