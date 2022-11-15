Недавние заявления президента международной федерации хоккея о возможном возвращении россиян и белорусов вызвали широкий общественный резонанс. Калерво Куммола говорит, что Люка Тардифа, возможно, не совсем правильно поняли.

Калерво Куммола уверен, что сборную России по хоккею нельзя допускать к международным турнирам пока не закончится война. Фото: Тони Репо / Aamulehti

В минувший вторник глава ИИХФ Люк Тардиф во время своего визита в Финляндию заявил, что ”мораль не является частью наших решений” при обсуждении вопроса о возможном возвращении хоккейных сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.

”Как у человека у меня есть свои взгляды на ситуацию, но как президент ИИХФ я должен подходить к решению вопроса с другой точки зрения”, сказал Тардиф во время пресс-конференции.

В Финляндии это заявление вызвало шок. Например, бывший премьер-министр страны Александр Стубб написал в Твиттере, что его ”не впечатлили” слова президента ИИХФ.

Слова Люка Тардифа о России поразили многих. Фото: Антти Аймо-Койвисто / Lehtikuva

Один из самых известных финских спортивных функционеров, долгие годы возглавлявший национальную федерацию хоккея, а также работавший вице-президентом ИИХФ, Калерво Куммола сказал, что имел долгий разговор с Тардифом вскоре после печально известной пресс-конференции.

”Мы сидели с ним три часа. Его позиция абсолютно понятна. Абсолютно понятно, что ничего не изменится пока продолжается война. Во время пресс-конференции он, на мой взгляд, просто не совсем правильно подобрал выражения. Не стоило использовать слово ”мораль”.”

По мнению Куммолы, в том информационном шуме, который вызвало заявление Тардифа, тоже присутствовало определённое недопонимание.

”Его английский неидеален. Он сказал, что надеется на скорейшее возвращение России и Беларуси, но это будет означать, что закончилась война. Надо было сказать примерно так: ”Я надеюсь, что война закончится и эти страны смогут вернуться”.”

”Раз эти вопросы обсуждаются на Конгрессе [ИИХФ], значит, скорее всего, он не планировал озвучивать исключительно собственную точку зрения”, добавляет Куммола.

Во время пресс-конференции Люк Тардиф также рассказал, что бывший президент ИИХФ, а ныне почётный председатель этой организации Рене Фазель, которого связывают достаточно крепкие отношения с Владимиром Путиным, по-прежнему пытается влиять на федерацию.

”Это ни для кого не новость”, замечает Куммола. Это известная история. Фазель возможно имеет определённое влияние на некоторые страны, но точно не на большинство.”

Финского специалиста в последнее время занимает вопрос: почему Международный олимпийский комитет стал проявлять явное сочувствие к вопросу о возвращении российских и белорусских спортсменов, несмотря на то, что Россия продолжает свою агрессивную войну в Украине?

”Они говорят, что к международным стартам могут быть допущены спортсмены, которые не поддерживают войну. По-моему, это весьма расплывчатая формулировка.”

У самого Калерво Куммолы есть куда более радикальное предложение:

”Я уже говорил об этом. Надо сделать так, чтобы каждый россиянин, желающий участвовать в международных соревнованиях, подписал бумагу о том, что он – ”против войны”. Тогда мяч будет на стороне спортсменов.”

Статья впервые опубликована 2.2.2023.

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