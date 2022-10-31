News in Russian|НАТО и Россия

НАТО требует от России выполнять договорённости

Между Россией и Западом остался лишь один действующий договор о контроле за ядерными вооружениями. Но и его условия Москва выполнять не торопится.

Барак Обама и Дмитрий Медведев подписывают договор СНВ-III. Апрель 2010 года. Прага. Фото: Джо Кламар / AFP

7:00

По информации информ-агентств AFP и Reuters, НАТО настаивает на том, чтобы Россия выполняла условия договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (сокращённо – ДСНВ). В России его неофицально называют СНВ-III, на Западе – New START.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в Твиттере, что Россия не выполнила обязательства, предусмотренные этим соглашением.

В пятницу, 3 февраля, было опубликовано официальное заявление НАТО. В нём, в частности, сообщается, что ещё с августа 2022 года Россия препятствует американским инспекциям на своей территории (подобные взаимные проверки – важная часть СНВ-III). Соответственно, у США сократились возможности следить за соблюдением условий договора.

От переговоров по данному вопросу Россия тоже отказалась. Теперь НАТО вынуждено требовать от Москвы выполнения всех договорённостей а также возвращения за стол переговоров.

Соединённые Штаты Америки, по мнению НАТО, выполняют свою часть соглашения.

Страны НАТО считают договор New START важным вкладом в международную стабильность. С беспокойством подчёркиваем, что Россия не выполнила взятые на себя обязательства, в том числе – в части инспекции, и призываем Россию соблюдать условия Соглашения.

В минувший понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил, что договор может быть не продлён по истечении срока его действия (нынешнее соглашение расчитано до 2026 года).

При этом в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает продление договора ”очень важным”. Это случилось вскоре после того, как США обвинили партнёров в нарушении условий.

Договор СНВ-III был подписан в 2010 году. Тогда отношения между США и Россией были значительно лучше. К настоящему моменту он остался единственным действующим международным соглашением, которое ограничивает применение ядерного оружия.

В 2021 году СНВ-III был продлён на пять лет. Его цель – сократить запасы атомного стратегического оружия и укрепить взаимное доверие между двумя крупнейшими ядерными державами мира.

Договором предусматривалось сокращение развёрнутых ядерных боезарядов до 1 550 единиц для каждой из сторон. А баллистических ракет и тяжёлых бомбардировщиков – до 800 единиц для каждой из сторон.

Впрочем, и этого количества вполне достаточно, чтобы уничтожить всё живое на Земле.

Статья впервые опубликована 3.2.2023.

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Эсси Сутинен HS

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