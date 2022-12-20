В последнее время всё чаще звучат разговоры о том, что Россия планирует большое наступление, которое будет приурочено к годовщине начала войны. Доцент военных наук Илмари Каихко сомневается в обоснованности таких слухов.

Уже несколько самых разных источников в Украине сообщили, что зимой и весной российская армия предпримет крупное наступление. Например, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Guardian заявил, что атака, вероятнее всего, начнётся в годовщину российского вторжения или в ближайшие к ней даты:

”Учитывая то, что они живут символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 февраля.”

В самой России уже давно говорят о второй волне мобилизации. Информация об этом поступала, в том числе, и с украинской стороны, и российские СМИ её активно распространяли. Кремль эти слухи отрицает.

Эксперт Александровского института при Хельсинском университете доцент военных наук Илмари Каихко сомневается в озвученных Украиной сроках возможной атаки противника.

Если бы Россия действительно планировала по-настоящему масштабное наступление, то следы перемещения крупных воинских формирований было бы невозможно скрыть. Они поступали бы и из других источников, объясняет Каихко.

Он напоминает, что впервые о готовящейся атаке России украинцы стали говорить ещё в конце прошлого года. Тогда речь шла о январе. Финский эксперт обращает внимание на то, что страна, которая вынуждена защищаться от агрессора, заинтересована в том, чтобы поддерживать ощущение постоянной угрозы. Это гарантирует ей материальную поддержку со стороны союзников. С другой стороны, Украине необходимо доказывать, что получаемая помощь действительно приносит результат. ”Это создаёт противоречие для Украины”, - считает Каихко.

Доцент военных наук Илмари Каихко. Фото: Киммо Ряйсянен

В самой Украине говорят о том, что готовящаяся атака будет сопоставима с масштабами начала вторжения годичной давности.

”Говорят о [сосредоточении] как минимум 200 000 солдат. Несомненно, данные об этом поступили бы со спутников радиотехнической разведки или разведки США, которая до сих пор явно действовала достаточно эффективно”, уверен специалист.

Однако пока такие разведданные поступают только от Украины.

”Выражаясь дипломатическим языком, доказательств того, что это произойдёт, нет.”

Илмари Каихко добавляет, что между Россией и Украиной всю зиму идёт гонка вооружений. В том смысле, что каждая из сторон стремится как можно скорее собрать необходимое для наступления количество боеприпасов и живой силы. Противники пытаются воспользоваться временным окном, прежде чем баланс окончательно покачнётся в одну или другую сторону.

В настоящий момент Россия атакует по нескольким направлениям. И даже если она не сможет продвинуться далеко вперёд, эти атаки в любом случае связывают украинскую армию, говорит Каихко. Это мешает ей контратаковать.

Финский эксперт уверен, что мобилизованные осенью россияне изменят баланс сил на фронте. И это уже происходит: Каихко считает достоверными заявления украинцев о том, что на передовой стало больше российских войск.

”Однако, с другой стороны, танки, которые получит Украина, тоже повлияют на баланс”, продолжает рассуждения Каихко.

Танковая помощь была обещана Украине в последние недели, но на доставку боевой техники на фронт может уйти полгода.

”Поэтому далеко не факт, что они смогут сильно помочь в весенних боях”.

Статья впервые опубликована 2.2.2023.

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