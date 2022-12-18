За экономическую реформу Егора Гайдара 1990-х годов Россия расплачивается до сих пор, считает обозреватель HS Томми Ниеминен. При этом, до недавнего времени среди финских политиков было принято, скорее, хвалить Гайдара.

Осенью 2005 года я и ещё около 60 человек сидели в одном из конференц-залов Хельсинки. Во время дневного семинара кандидата в президенты Финляндии Хенрика Лакса было собрано около 900 евро.

Лакс баллотировался от достаточно скромной Шведской народной партии, однако интерес к мероприятию был внушительным. Ведь в качестве приглашённого спикера был заявлен невысокий мужчина с круглым лицом, который в этот момент сидел всего в четырёх рядах от меня.

Это был... Егор Гайдар! Человек, который в 1990-х поверг Россию в хаос. Будучи министром экономики, он обещал за 18 месяцев преобразовать развалившуюся систему Советского Союза в рыночную экономику западного образца. Он был назначен исполняющим обязанности премьер-министра.

Гайдар стоял у истоков ультрарадикальной экономической реформы, которую часто называют самым большим ограблением в мировой истории.

И вот прямо сейчас, на семинаре Хенрика Лакса, он выступает перед своей паствой. Восхваляет западную демократию и рыночный либерализм.

Лакс – приятный товарищ. Он пожимает руку, как Обама. А ещё он провозглашал евангелие прав человека, демократии и шведского языка.

Я поинтересовался у него – а что, собственно, здесь делает Гайдар? Лакс ответил, что он позвонил Гайдару в Москву и попросил его приехать.

”Ему пришлось принимать очень сложные решения, без которых Россия не достигла бы своего нынешнего положения. На протяжении всей своей истории русский народ не имел возможности брать на себя ответственность. Гайдар не замарался во всём этом. Можно лишь обсуждать вопрос – а что они могли сделать лучше?”

В последние месяцы я активно изучал историю Советского Союза и России: научные книги, документы, подкасты, газетные публикации... В общем, всё, что попадалось под руку. Я был как человек, который ищет нужное лекарство в большой аптечке.

В декабре я посмотрел свежий семисерийный сериал английского режиссёра Адама Кёртиса TraumaZone, который повествует о периоде с 1985 по 1999 год. Это было эмоционально. Сначала конец СССР, потом начало России. Кёртис изучил многочасовые документальные хроники и сделал из них впечатляющую нарезку с оригинальным акцентом.

Автор ничего не объясняет от себя, зритель делает выводы самостоятельно.

Когда сюжет сериала дошёл до радикальной экономической реформы 90-х, в кадре появился знакомый круглолицый мужчина.

Можно ли оценивать политика – да и вообще любого человека – по его прошлому или по тому, кем он стал?

Экономист Егор Гайдар натворил много безрассудных дел. Он одним махом лишил советскую экономику практически всякого регулирования и пообещал чудодейственное лекарство. Хотя система была парализована.

Ну, и как, на ваш взгляд, это могло получиться?

Олигархи контролировали и скупали активы, и вымогали деньги у гигантских государственных предприятий. О соцобеспечении никто даже не думал. Экономическую реформу назвали шоковой терапией.

Полки магазинов опустели. Если на рынке что-то и оставалось, то только гиперинфляция: цены взлетели до небес. Государственное имущество уходило с молотка. Продавалось всё: от швейных фабрик до военных радаров, от истребителей до хлебозаводов.

Катастрофа была столь серьёзной, что сократилась даже средняя продолжительность жизни россиян. На рубеже тысячелетий вакуум заполнил никому не известный полковник КГБ Владимир Путин, который пообещал навести дисциплину и порядок, и выиграл выборы.

Не помог Гайдар и Хенрику Лаксу. Симпатичный кандидат в президенты Финляндии от Шведской народной партии на выборах 2006 года занял лишь седьмое место, набрав 1,6% голосов.

Гайдар произвёл впечатление и на другого финского политика.

В декабре 2018 года я брал интервью у бывшего премьер-министра Эско Ахо. Он работал на самых разных постах, многие из которых подразумевали регулярное общение с Кремлём. Он даже входил в наблюдательный совет Сбербанка, крупнейшего банка России. Эту должность он занимал ещё утром 24 февраля 2022 года.

Ахо восхищался Гайдаром. Он даже перевёл на финский язык книгу российского экономиста, которая называется ”Гибель империи”. Она актуальна и сейчас: Гайдар подвергает Советский Союз жёсткой критике и предостерегает Россию от империализма.

”Даже Путин к нему прислушивался”, говорил Ахо. Он дружил с Гайдаром вплоть до его смерти от сердечного приступа в декабре 2009 года. В ноябре 2006 года подозревали, что Гайдара пытались отравить, однако тогда политик выжил.

Почему Егор Гайдар стал любимцем Запада? Как он оказался главным свадебным генералом на семинаре кандидата Лакса?

Всё просто. Именно Гайдар в начале XXI века произнёс столь нужные Западу слова. Он ругал Восток, восхвалял Запад и требовал максимально либеральной экономической политики.

Однако факт заключается в том, что именно в период правления Гайдара в 1990-е годы вся государственная собственность Советского Союза сосредоточилась в руках у примерно десятка олигархов.

В документальном сериале Адама Кёртиса показана демонстрация в Москве в 1995 году. Чувствуется ярость людей. И главным злодеем народ считал именно Гайдара. ”Долой мафию! Долой мафию!”, - кричат русские демонстранты.

Очень может быть, что Егор Гайдар искренне желал стране добра. Однако без его шоковой терапии Россия могла бы пойти по другому пути развития. По какому именно – мы, конечно, не знаем.

Зато точно знаем, какую чудовищную цену платят сейчас в Украине за политические последствия той терапии.

Статья впервые опубликована 5.2.2023.

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