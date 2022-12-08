В этом году исполняется ровно 700 лет со дня заключения Ореховского мира, первого мирного договора между Новгородской республикой и Шведским королевством. Так впервые появилась восточная граница Финляндии.

Когда был заключён Ореховский мир? Десятилетиями все школьники Финляндии зубрили ответ на этот вопрос. Ведь в нём содержится самая первая точная дата в истории нашей страны. Поэтому каждый финн должен назвать её, не прибегая к помощи Гугла.

И мы, конечно, помним. Но на всякий случай: это случилось в 1323 году.

12 августа 2023 года пройдёт ровно 700 лет с момента заключения первого мирного договора между Швецией и Новгородом. Он положил конец длительному спору между двумя государствами. И это самый старый из всех существующих документов, определяющий восточную границу между Швецией и Финляндией.

Кто бы мог предположить, что атмосфера юбилейного года окажется столь прохладной... Не намечается ни торжеств, ни даже совместных исторических семинаров. Россия воюет в Украине, Швеция и Финляндия приняли решение в вступить в НАТО, чему Россия, в свою очередь, всячески противится. Не исключено, что в августе российско-финская граница станет уже границей между Россией и блоком НАТО.

Граница XIV века, определённая Ореховским мирным договором, проходила значительно западнее нынешней. Треть современной Финляндии (от Карельского перешейка до города Раахе в Северной Остроботнии) получила Швеция. Остальное отошло к Новгороду.

Карта к мирному соглашению не прилагалась, а у текста договора было множество вариаций. Поэтому до сих пор существуют разные версии трактовки пограничных рубежей. Более менее историки сходятся во мнении только относительно "нижней” части: от Выборга до южного берега Саймы. Севернее такой уверенности уже нет.

Самая распространённая версия: граница проходила через территорию современных регионов Саво и Центральной Финляндии до местечка Паттийоки на берегу Ботнического залива. В договоре были прописаны пограничные знаки, по которым и шла линия разделения территорий. Один из таких знаков находился, например, на порогах ”Колумакоски” в районе местечка Виитасарии. Сейчас они называются Кярнянкоски.

В январе, во время так называемых Дней науки в Хельсинки, значение границы 1323 года обсуждали не только историки, но и специалисты в области финского языка, генетики и других наук.

Если начертить ту границу на карте современной Финляндии, то выяснится, что она удивительным образом в некоторой степени по-прежнему разделяет финнов. Живущие по разные её стороны люди отличаются друг от друга генами, диалектом и обычаями. Кроме того, на востоке и севере болеют чаще и умирают раньше, чем в западных частях страны.

Инструменты и условия исследований могут быть разными, но результат всегда один: запад Финляндии в целом чувствует себя лучше и сильнее. На восточную сторону сильное влияние оказала эмиграция.

Из-за более низкого уровня развития восточные и северные регионы постоянно теряют и своё политическое влияние. Эта тенденция проявится и в ближайших парламентских выборах: Лапландия получит в парламенте на одно место меньше, чем раньше, а избирательный округ Юго-Восточной Финляндиии – на два. Мандаты уйдут депутатам из Хельсинки, Уусимаа и Пирканмаа.

Наглядным примером концентрации власти на западе является и нынешнее правительство. В кабмине Санны Марин лишь трое из девятнадцати министров представляют восток и север страны.

Статья впервые опубликована 4.2.2023.

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