Карельский союз Финляндии по-прежнему ведёт активную общественную работу. Хотя количество его членов сокращается, и они стареют. Тем важнее привлекать молодёжь.

Председатель Карельского союза Оути Ёрн (справа) и Катя Тикка, которая сейчас работает над книгой про его историю. Фото: Оути Неувонен

”Дом Карелии” – написано большими чёрными буквами на стене кирпичного здания по адресу Кяпулянкуйя, дом 1. Перед входом – скульптура, изображающая эвакуированную карелку с двумя детьми.

Когда в 1974 году здесь начиналось строительство, вокруг было достаточно много шума. Карельский союз строил этот дом, чтобы здесь могли встречаться эвакуированные и их потомки. ”Эвакуированными” в Финляндии называют тех, кто был вынужден покинуть свои дома после того как СССР завоевал Карелию в 1940 году.

В Доме Карелии звучала национальная музыка и танцевали народные танцы. Действовал и театр, чьи постановки были, разумеется, тоже посвящены потерянной родине.

”Все события касались Карелии, Дом Карелии был карельской общиной”, вспоминает нынешний председатель Союза Оути Ёрн.

За последние 10 лет количество членов организации сократилось с 40 тысяч примерно вдвое. Это связано с тем, что многие ”переехали в приюты”, как тактично выражается Ёрн. Из действующих членов лишь пятая часть – те, кто лично эвакуировался с Перешейка после войны.

Здание тоже перестало быть исключительно карельским. Часть помещений сдаётся музыкальному колледжу и другим арендаторам, которые не имеют к Карелии никакого отношения.

Перед входом в Дом Карелии стоит статуя работы Юхани Хонканена, посвящённая эвакуированным с Перешейка. Фото: Оути Неувонен

Однако Карельский союз продолжает вести активную работу. Запланирована и реконструкция – а вместе с ней и расширение – Дома. Уже подана официальная заявка на изменение планировки здания. Если её согласуют, сверху можно будет достроить ещё два жилых этажа.

”Надеемся, что строительные работы начнутся в 2025-2026 годах”, говорит Оути Ёрн.

На прошлой неделе Союз объявил о новой форме сотрудничества. Начиная с осени в Доме Карелии будут проходить сборы, организованные министерством обороны.

Ёрн добавляет, что Карельский союз и входящие в него организации активно сотрудничают, например, с ветеранскими объединениями. Это, по мнению председателя, демонстрирует наличие общих ценностей с Минобороны.

Юридическими вопросами Дома Карелии занимается собственное юрлицо. Финансирование идёт за счёт доходов от аренды помещений. Поддержку Союзу оказывает также Министерство образования и культуры. Кроме того, есть членские взносы и доходы от различных мероприятий и продаж.

”В Доме Карелии по-прежнему проходят традиционные события, например, концерты”, объясняет Оути Ёрн. ”Карельский театр закрылся пару лет назад, но представления продолжаются. Различные организации, входящие в наш союз, также проводят свои мероприятия в Доме.”

Православная часовня в Доме Карелии. Фото: Оути Неувонен

Герб Карелии на ручке входной двери. Фото: Оути Неувонен

Средний возраст активных членов Карельского союза постоянно растёт.

”Тем, кто вовлечён в активную деятельность, в основном, за 60. Но есть и помоложе. Когда собственные дети подрастают и появляется больше свободного времени, интерес к истории края тоже растёт.”

”Молодёжь тоже интересуется своими карельскими корнями. Даже если у неё нет непосредственного опыта эвакуации”, продолжает Ёрн. ”Не исключено, что они бывали на утраченных территориях вместе со своими бабушками и дедушками.”

Карельская культура – язык, народные промыслы и гастрономические традиции – тоже интересуют молодёжь. Популярностью пользуются, к примеру, онлайн-курсы карельского языка, уроки по приготовлению пирогов и созданию национальных костюмов.

”Привлекает внимание и природный аспект национальной карельской кухни. У нас есть курс по приготовлению традиционных вегетарианских карельских блюд.”

С момента передачи карельских земель СССР проходит всё больше времени. Боль утраты утихает. Каким видит председатель будущее Карельского союза, скажем, лет через 10?

”Думаю, у союза по-прежнему есть будущее. В Финляндии живёт около полутора миллиона человек, имеющих карельские корни.”

Многим интересна своя родословная, а Интернет делает генеалогические исследования проще.

”У нас есть сильные темы, которые ещё не раскрыты. Например, карельская традиция питаться дарами исключительно собственной природы”, объясняет Оути Ёрн.

Карельский союз был образован в 1940 г. Карелия была передана СССР по итогам Московского мирного договора 12 марта 1940 года. В том же году в Финляндии был образован Карельский союз. Его задачей стала помощь многочисленным эвакуированным, которые были вынуждены переехать из родных мест в центральные части страны.

В 1960-е экономические и социальные вопросы эвакуированных были окончательно решены. Карельский союз превратился в большей степени в культурно-познавательную организацию.

Сначала Карельский союз располагался в арендованных помещениях на Эспланаде. Однако когда площадей стало мало, было решено построить Дом Карелии.

Муниципалитет Хельсинки предложил несколько участков для будущего строительства. В итоге – благодаря его транспортной доступности – был выбран район Кяпюля.

Для финансирования строительства были выпущены акции. Их покупали различные организации, связанные с Карелией, а также компании и частные лица. Информация предоставлена председателем Карельского союза Оути Ёрн и автором книги об истории общества Катей Тикка.

Начало строительства Дома Карелии. 1972 год. Фото: Йорма Поута / Lehtikuva

Статья впервые опубликована 7.2.2023.

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