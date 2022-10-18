News in Russian|Передовица

Нужно готовиться к затяжной войне

Необходимо не только помогать Украине оружием, но и заниматься пополнением запасов, а также развитием оборонной промышленности. Непростые времена будут продолжаться ещё долго.

Лидеры стран ЕС аплодируют Владимиру Зеленскому. Брюссель. 9 февраля 2022 года. Фото: Юха Салминен / HS

7:00

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил несколько стран Европы. Его поездка началась в Великобритании, затем он отправился в Париж через Брюссель. В столице Бельгии руководитель Украины выступил на совещании Европарламента.

Зеленский не только поблагодарил европейцев за уже оказанную поддержку, но и напомнил о том, что Украина нуждается в ещё большем количестве оружия и техники, чтобы успешно противостоять России. Также президент продолжает надеяться на поставки более современных и эффективных оборонительных систем. Некоторые из них Запад, опасаясь эскалации конфликта, передавать пока не хочет.

Своевременность запросов Зеленского подтверждают и данные западных разведок о том, что Россия готовит на Донбассе крупную операцию. Украина, со своей стороны, предупредила, что в этом месяце ожидает наступление противника на востоке страны. В последнее время на этом направлении россияне уже смогли продвинуться немного вперёд.

Неподалёку – и годовщина с момента начала вторжения. Это тоже усиливает опасения. По большому счёту, Россия начала войну на истощение Украины ещё весной 2014 года, оккупировав Крым и развязав боевые действия на востоке. Однако 24 февраля прошлого года эта война перешла в принципиально новую фазу. Именно тогда Россия начала полномасштабное вторжение, атаковав соседа с разных направлений и продвинувшись до пригородов Киева.

Впрочем, самоотверженная оборона украинцев, поддержанная западным оружием, заставила агрессора отступить. Сначала из-под Киева, потом из Харьковской области, а затем и из Херсона. С тех пор Россия сосредоточилась на терроре мирного населения и уничтожении украинской инфраструктуры. Правда, в последнее время в Донецкой и Луганской областях активизировались и боевые действия на фронте.

Потрясающие оборонительные успехи украинских формирований – одна из героических историй наших дней. Украинцам удалось не только остановить вторжение, но и вернуть немало оккупированных территорий. Это отчаянное и успешное сопротивление застало россиян врасплох. А заодно продемонстрировало всему миру слабость российской армии.

В совокупности все эти факторы подарили даже надежду на скорое завершение войны. Особенно учитывая, что западные экономические санкции затруднили экспорт технологий в Россию и ударили по российской военной экономике.

Не секрет, что будущее России было всегда непредсказуемым. Поэтому возможно, что всё именно так и произойдёт. Однако подготовиться к затяжной войне тоже всё-таки стоит. Российское руководство, судя по всему, именно этим и занимается. Несмотря на отсутствие серьёзных военных успехов, в Кремле, похоже, по-прежнему верят в победу. Россия долго готовилась к этой войне. Там рассчитывают взять своих противников измором. К тому же, в авторитарном государстве не очень сложно перевести экономику в ещё более жёсткий, военный, режим.

Русский способ ведения войн очень жесток. В последнее время стало окончательно ясно, что даже уровень собственных потерь не имеет для военного руководства никакого значения. Да и в тылу, пожалуй, тоже: ни унизительные отступления, ни огромные жертвы не меняют уклад российской мирной жизни. Часто продвижение вперёд осуществляется за счёт полного уничтожения населённых пунктов. Если нет возможности производить современное оружие, Россия готова воевать и старым.

Такие принципы агрессора изматывают обороняющихся. Украинцы это слишком хорошо знают. Киев не приводит официальные данные о потерях, но понятно, что они тоже весьма значительны.

Запад должен поддерживать Украину. И у него есть основания доверять Украине: не ограничивать её обороноспособность и поставлять те боевые системы, которые ей нужны.

И для начала необходимо осознать, что боевыми танками вопрос не исчерпывается. Да, вооружение надо передавать. Но вместе с этим, необходимо также восполнять оружейные склады и диверсифицировать оборонительную промышленность в целом. Пора начать наконец воспринимать эту войну как... войну. Сложные времена закончатся ещё нескоро.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 11.2.2023.

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

Lue lisää kirjoittajalta

HS

Aiheeseen liittyvää

Хакерская атака в течение нескольких дней мешала работе сайта HUS. Фото: Хейкки Сауккомаа / Lehtikuva

Передовица|От России можно ждать разных подлостей

News in Russian
Фотография сделана во время записи новогоднего обращения Путина. Существует версия, что некоторые военные, которые здесь служат фоном для президента, до этого уже позировали вместе с ним в качестве гражданских лиц. Фото: Михаил Климентьев / Zuma

Передовица|Путин готовит свой народ к долгой войне и большим жертвам

News in Russian
Владимир Путин в ожидании президента Кыргызстана Садыра Жапарова на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Сентябрь 2022 года. Фото: Александр Демьянчук / Спутник

Передовица HS|Путин сокращает влияние России

News in Russian
Генштаб Украины обнародовал фотографии, на которых – как сообщается – запечатлён пуск ракет M142 Himars в Запорожской области. Июль 2022 года. Фото: Генштаб Украины

News in Russian|Передовица HS: Запад должен продолжать поддержку Украины

News in Russian