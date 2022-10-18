Необходимо не только помогать Украине оружием, но и заниматься пополнением запасов, а также развитием оборонной промышленности. Непростые времена будут продолжаться ещё долго.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил несколько стран Европы. Его поездка началась в Великобритании, затем он отправился в Париж через Брюссель. В столице Бельгии руководитель Украины выступил на совещании Европарламента.

Зеленский не только поблагодарил европейцев за уже оказанную поддержку, но и напомнил о том, что Украина нуждается в ещё большем количестве оружия и техники, чтобы успешно противостоять России. Также президент продолжает надеяться на поставки более современных и эффективных оборонительных систем. Некоторые из них Запад, опасаясь эскалации конфликта, передавать пока не хочет.

Своевременность запросов Зеленского подтверждают и данные западных разведок о том, что Россия готовит на Донбассе крупную операцию. Украина, со своей стороны, предупредила, что в этом месяце ожидает наступление противника на востоке страны. В последнее время на этом направлении россияне уже смогли продвинуться немного вперёд.

Неподалёку – и годовщина с момента начала вторжения. Это тоже усиливает опасения. По большому счёту, Россия начала войну на истощение Украины ещё весной 2014 года, оккупировав Крым и развязав боевые действия на востоке. Однако 24 февраля прошлого года эта война перешла в принципиально новую фазу. Именно тогда Россия начала полномасштабное вторжение, атаковав соседа с разных направлений и продвинувшись до пригородов Киева.

Впрочем, самоотверженная оборона украинцев, поддержанная западным оружием, заставила агрессора отступить. Сначала из-под Киева, потом из Харьковской области, а затем и из Херсона. С тех пор Россия сосредоточилась на терроре мирного населения и уничтожении украинской инфраструктуры. Правда, в последнее время в Донецкой и Луганской областях активизировались и боевые действия на фронте.

Потрясающие оборонительные успехи украинских формирований – одна из героических историй наших дней. Украинцам удалось не только остановить вторжение, но и вернуть немало оккупированных территорий. Это отчаянное и успешное сопротивление застало россиян врасплох. А заодно продемонстрировало всему миру слабость российской армии.

В совокупности все эти факторы подарили даже надежду на скорое завершение войны. Особенно учитывая, что западные экономические санкции затруднили экспорт технологий в Россию и ударили по российской военной экономике.

Не секрет, что будущее России было всегда непредсказуемым. Поэтому возможно, что всё именно так и произойдёт. Однако подготовиться к затяжной войне тоже всё-таки стоит. Российское руководство, судя по всему, именно этим и занимается. Несмотря на отсутствие серьёзных военных успехов, в Кремле, похоже, по-прежнему верят в победу. Россия долго готовилась к этой войне. Там рассчитывают взять своих противников измором. К тому же, в авторитарном государстве не очень сложно перевести экономику в ещё более жёсткий, военный, режим.

Русский способ ведения войн очень жесток. В последнее время стало окончательно ясно, что даже уровень собственных потерь не имеет для военного руководства никакого значения. Да и в тылу, пожалуй, тоже: ни унизительные отступления, ни огромные жертвы не меняют уклад российской мирной жизни. Часто продвижение вперёд осуществляется за счёт полного уничтожения населённых пунктов. Если нет возможности производить современное оружие, Россия готова воевать и старым.

Такие принципы агрессора изматывают обороняющихся. Украинцы это слишком хорошо знают. Киев не приводит официальные данные о потерях, но понятно, что они тоже весьма значительны.

Запад должен поддерживать Украину. И у него есть основания доверять Украине: не ограничивать её обороноспособность и поставлять те боевые системы, которые ей нужны.

И для начала необходимо осознать, что боевыми танками вопрос не исчерпывается. Да, вооружение надо передавать. Но вместе с этим, необходимо также восполнять оружейные склады и диверсифицировать оборонительную промышленность в целом. Пора начать наконец воспринимать эту войну как... войну. Сложные времена закончатся ещё нескоро.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 11.2.2023.

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