Миграционное ведомство Финляндии не может прояснить все детали получения финского гражданства Ксенией Франк.

Во время петербургского экономического форума 2018 года Ксения Франк выступала в качестве представителя фонда, основанного её родителями. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС / MVPhotos

Итоги журналистского расследования HS свидетельствуют – дочь российского олигарха Геннадия Тимченко Ксения Франк (урождённая Тимченко) получила гражданство Финляндии исключительным способом. Во время рассмотрения её заявления предыдущее решение Управления по делам иностранцев почему-то не было принято во внимание.

Наша информация дополняет официальный отчёт Полиции безопасности финляндии (SUPO), опубликованный в понедельник, 13 февраля. В нём сообщалось, что и получение гражданства самим Геннадием Тимченко в 1999 сопровождалось уникальными обстоятельствами.

Супруги Тимченко подали заявление на гражданство для своей дочери 19 апреля 2000 года. Ксении на тот момент было 14 лет. Одновременно с заявлением было направлено письмо с просьбой о его рассмотрении в приоритетном порядке. Запрос был повторён 22 мая.

27 июня миграционная служба уведомила заявителей, что оснований для срочного рассмотрения заявления нет, поэтому оно будет обработано в обычном порядке. Однако уже всего через месяц решение было принято.

Объяснить данный факт в миграционной службе сейчас не могут.

”К сожалению, из документов реестра и сведений о [данной] процедуре неясно почему Управление по делам иностранцев приняло предварительное решение о гражданстве заявителя уже 31 июля 2000 года”, – это фрагмент ответа из архива ведомства на официальный запрос HS.

Кроме того, нам сообщили, что лицо, принявшее данное решение, в настоящий момент уже не работает в миграционной службе, поэтому ”невозможно получить однозначный ответ, почему заявление Ксении на получение гражданства было рассмотрено быстрее”.

HS запросил информацию о личности должностного лица, принявшего данное решение. По состоянию на четверг, 16 февраля, ответа на данное письмо мы не получили.

Геннадий и его супруга Елена Тимченко получили финское гражданство в 1999 году, то есть за год до дочери.

В СМИ уже просочилась информация о том, что деловой партнёр российского олигарха Кай Паананен попросил Матти Саарелайнена, который на тот момент возглавял Управление по делам иностранцев, ускорить процесс рассмотрения заявления Тимченко о гражданстве.

Весной прошлого года бывшая подруга Паананена подтвердила изданию Iltalehti, что слышала о подобной просьбе с его стороны.

Расследование, опубликованное SUPO на прошлой неделе, подтверждает, что полиция безопасности неоднократно просила Саарелайнена заранее сообщить ей о планах Геннадия Тимченко получить гражданство Финляндии. Однако предварительного уведомления так и не последовало. В SUPO также хотели провести собеседование лично с Тимченко, но и такой возможности предоставлено не было.

Сам Матти Саарелайнен отрицает, что принимал какое-либо участие в рассмотрении пресловутой заявки. А тот факт, что он не уведомил полицию, Саарелайнен объяснил тем, что был ”очень занят”.

HS сделал Саарелайнену запрос по электронной почте, чтобы уточнить – какой информацией о деле Ксении Франк он может располагать и участвовал ли он лично в рассмотрении её заявления. Ответа мы не получили.

До выхода на пенсию в 2022 году Матти Саарелайнен работал в SUPO. Фото: Анни Реенпяя / Lehtikuva

В миграционной службе HS сообщили, что ведомство всегда старалось рассматривать зявки несовершеннолетних на получение гражданства вместе с аналогичными документами их родителей. Кроме того, быстро оформлялись и заявления детей, чьи родители на тот момент уже были гражданами страны.

Однако в момент рассмотрения заявок Тимченко Управление было перегружено: заявители были вынуждены ждать решения о предоставлении гражданства по 2-3 года.

Летом 1999 года руководитель отдела по связям с общественностью Управления по делам иностранцев сообщил HS, что все заявления на получение гражданства обрабатываются в порядке поступления. Например, на тот момент, по его словам, на рассмотрении были заявки, поданные весной 1997 года. Причиной обращения в PR-отдел Управления стало тогда письмо иранского беженца, который ждал решения о гражданстве Финляндии 2,5 года.

Геннадий Тимченко направил заявление в декабре 1998 года, а а августе 1999-го стал гражданином Финляндии.

Геннадий Тимченко и Ксения Франк во время пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Август 2011 года. Фото: PhotoXpress / ZUMA

Ксения Франк регулярно рассказывает о своей общественной и благотворительной работе с детьми и пожилыми людьми.

Однако в деловых проектах своего отца она тоже принимает активное участие. Например, с 2011 года она входит в состав Совета директоров компании ”Трансойл”, принадлежащей Геннадию Тимченко. Это крупнейшая в России частная компания, специализирующаяся на транспортировке нефтепродуктов.

В 2014-2109 годах Франк владела акциями страховой компании ”Согаз”. Их она тоже получила от отца. Насколько известно, Геннадий Тимченко пытался в это время избежать последствий санкций, которые были наложены на него из-за аннексии Крыма. Благодаря акциям ”Согаз” в 2018 году Ксения Франк заняла 18-е место в списке самых состоятельных женщин России по версии ”Форбс”.

Кстати, ”Согаз” выступил страховщиком строительных работ по возведению моста через Керченский пролив, который ведёт из материковой части России на оккупированный ею полуостров. После вторжения в Украину компания попала в санкционный список Евросоюза, так как считалось, что она поддерживает незаконное присоединение Крыма.

Младший ребёнок Тимченко, родившийся в 1995 году Иван, получил финское гражданство вместе со своей матерью, в 1999-м. Самая старшая дочь, 44-летняя Наталья Браунинг (урождённая Тимченко), согласно полученной от миграционной службы информации, гражданкой Финляндии не является.

Решения относительно финского гражданства всех представителей семьи Тимченко относятся к так называемой условной категории: полноценное гражданство могло быть предоставлено только после отказа от российского гражданства.

В настоящий момент вся семья Тимченко, кроме Ивана – в санкционном списке США и Канады. Геннадий и Елена также находятся в аналогичном документе ЕС.

Ксения Франк – жена Глеба Франка, сына бывшего министра транспорта России Сергея Франка и владельца крупных рыбодобывающих компаний. После вторжения в Украину он тоже попал в санкционный список США.

Статья впервые опубликована 17.2.2023.

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