Глава МИД Хаависто: кризис в Молдове повлияет и на Украину

20 февраля в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. На ней, в частности, обсуждался вопрос о санкциях против российской атомной энергетики.

Министры иностранных дел Мальты (Ян Борг), Финляндии (Пекка Хаависто) и Швеции (Тобиас Бильстрём) во время совещания в Брюсселе в понедельник. Фото: Йоханна Герон / Reuters

Если экономика Молдовы по какой-либо причине рухнет или появятся реальные угрозы безопасности этой страны, то это негативно скажется и на Украине. Данный тезис министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто озвучил во время совещания со своими коллегами из других стран ЕС.

В отношениях с Молдовой Россия делает ставку на свои энергоресурсы, из-за чего цены на энергию там многократно выросли. Были сообщения и о том, что в планах Москвы смена власти в Кишинёве, что в Кремле, впрочем, отрицают.

”Сейчас над Молдовой сгущаются тучи: как в плане безопасности, так и в плане экономики. Важно, чтобы в Евросоюзе изыскали способы оказать помощь”, заявил Хаависто.

Молдова стала кандидатом в члены ЕС прошлым летом, одновременно с Украиной. Запланирована так же встреча европейских министров с главой МИД Молдовы Николае Попеску.

Кроме того, Евросоюз готовит очередной, десятый, пакет санкций против России. Хаависто рассчитывает, что его детали также обсудят руководители внешнеполитических ведомств. Прямо сейчас конкретных решений не ожидается, однако на этой неделе генеральная линия должна быть согласована.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет санкций должен быть готов к годовщине начала российского вторжения в Украину. То есть к пятнице.

В последнее время рядом неоднозначных заявлений в СМИ отметилась, например, Венгрия. Появилась информация, что Будапешт хотел бы исключить 10 человек из персонального санкционного списка.

Пекка Хаависто сказал, что пока не может раскрыть детали.

”В целом, конечным результатом процесса подготовки этих санкций является сам факт наличия этого конечного результата. Поэтому, на мой взгляд, важно, чтобы и соглашение с Венгрией было достигнуто.”

На кону сейчас и вопрос о возможном введении запретов на российское ядерное топливо. Например, в финская АЭС в Ловиисе, принадлежащая государственной энергетической корпорации Fortum, по-прежнему использует российское сырьё.

Хранилища компании заполнены. Кроме того, существует договорённость о поставках с американской Westinghouse Electric Company, однако на реализацию этого соглашения, по оценкам экспертов, могут уйти годы.

Хаависто подтвердил, что для целого ряда стран вопросы ядерного топлива имеют критическое значение.

”Поэтому мы не должны стрелять себе в ноги, полностью перекрывая подачу топлива. Энергетическая ситуация в Европе такова, что мы должны быть уверены, что этот переходный период окажется успешным.”

Глава финского МИД считает, что со временем удастся переключиться на других поставщиков.

До этого российская атомная энергетика всё время исключалась из санкционного обсуждения. Источники, опрошенные STT в начале февраля, сомневались, что и на этот раз ситуация может измениться.

По словам Пекки Хаависто, Финляндия стала инициатором обсуждения и ещё одного очень важного вопроса: случаев уклонения от уже наложенных и действующих санкций.

”Финляндия выступила с инициативой обратить внимание на соблюдение условий предыдущих санкций. Есть некоторые страны, товарооборот [России] с которыми, наоборот увеличился. А значит, санкции обходят.”

Руководитель Института развивающихся экономик Банка Финляндии Иикка Корхонен в конце прошлой недели опубликовал твит о том, что, например, в декабре экспорт из Турции в Россию увеличился на 122%, а из Казахстана – на 48%.

Статья впервые опубликована 20.2.2023.

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