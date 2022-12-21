Как жить зимой без света и тепла

С прошлой осени Россия постоянно обстреливает гражданские объекты Украины. Особенно активно – электростанции. Обычная киевская семья рассказывает о том, как они научились жить без электричества. Зимой.

Слава, Алла и их сын на кухне. Слава демонстрирует газовую горелку, на которой семья готовит еду во время отключения электроэнергии. Киев. 9 февраля 2023 года. Фото: Антти Аймо-Койвисто / Lehtikuva

Без света нет и тепла. Для таких случаев семья Вячеслава, живущая под Киевом, готовит на ночь пластиковые бутылки с горячей водой. Их кладут под одеяло и спят рядом с ними.

Однажды вся семья отправилась ночевать в соседний детский сад: туда привезли генераторы.

Вот уже несколько месяцев электрические подстанции являются излюбленными мишениями россиян.

Как и многие другие украинцы, эта семья научилась жить зимой в условиях регулярного отсутствия электроэнергии. Два раза свет отключали на 50 с лишним часов, то есть более чем на двое суток.

Это приводило и к проблемам с водоснабжением. По словам Аллы, именно отсутствие воды было самым сложным испытанием.

В ноябре-декабре вода поступала в квартиру только два раза в день: полчаса утром, и полчаса вечером. За это время нужно было успеть вымыть посуду и принять душ. Однажды Алла достаточно сильно ударилась головой о дверь: так сильно торопилась в душ. Чтобы успеть за отведённое время.

Научилась семья заблаговременно набирать и хранить воду в специальных резервуарах.

”Сейчас у нас про запас есть 70-80 литров воды на случай отключения электричества”, говорит глава семьи Слава и показывает нам наполненные канистры, стоящие на кухне.

Для двух детишек каждое возвращение света в дом – самый настоящий праздник.

” ”Самая большая беда – это война и то, что наши друзья на фронте.”

Считается, что Россия бомбит электростанции зимой именно для того, чтобы сломить волю и дух мирных жителей.

Однако конец зимы уже не за горами, а никаких панических настроений среди украинцев не наблюдается.

Уже в январе стало полегче: появились генераторы, а коммунальные службы научились быстро чинить аварии. Хотя электричество в Киеве по-прежнему экономят, отключения стали короче. К тому же, их график публикуется онлайн.

По вечерам на улицах столицы по-прежнему темно: большая часть уличного освещения отключена. Однако свет падает из окон ресторанов, отелей и магазинов. Многие из них обзавелись собственными генераторами.

В квартире Славы электричество тоже отключают сейчас всего на несколько часов. И по словам домочадцев, перебои со светом и водой – это в любом случае не самая главная проблема.

”Они лишь на пятом месте в списке наших сложностей. Самая большая беда – это война и то, что наши друзья на фронте. Мы очень за них переживаем”, говорит отец.

Всю зиму в Киеве звучит воздушная тревога. Этот звук сам по себе – стресс. Особенно для детей. После одного из обстрелов один из ребятишек начал заикаться.

Супруги готовы к тому, что война будет продолжаться ещё очень долго. Однако из Киева они уезжать не собираются. Фото: Антти Аймо-Койвисто / Lehtikuva

”Поначалу во время воздушной сирены дети плакали и говорили, что не хотят спать в коридоре. Однако теперь они уже начали привыкать”, рассказывает Алла.

На следующий день после нашего интервью Россия выпустила по Украине более ста снарядов.

Вторжение продолжается уже год.

Здесь хорошо помнят, что было перед самой войной: в новостях постоянно говорили о её угрозе, предупреждали и спецслужбы западных стран.

Семья тоже начала готовиться: заранее собрали сумку, в которую сложили документы, деньги, батарейки и другие необходимые вещи, заправили под завязку автомобиль.

Но были и другие хлопоты: незадолго до войны у них родился второй ребёнок, так что дни были наполнены заботой о нём.

Утром 24 февраля 2022 года им позвонил коллега с работы, который жил под Киевом. Он рассказал, что рядом с его домом были громкие взрывы

”Он спросил – спим ли мы и сказал, что началась война”, вспоминает Слава.

Несмотря ни на что, это стало неожиданностью.

”Об этом говорили, мы были готовы, но всё равно не хотели в это верить. Мы не могли представить, что такая полномасштабная война в наше время вообще возможна.”

” ”На земле много воюют, но далеко не все получают такую вооружённую помощь.”

После звонка друга все проснулись. В шоке. Слабо представляя, что теперь делать. Они начали думать – стоит ли уезжать? И если да, то куда? На запад страны или, может, в Одессу, где живут их родственники? А может, наоборот, безопаснее оставаться дома?

Нужно было принять очень важное решение, последствия которого были абсолютно непредсказуемы.

В первый день войны заниматься привычными делами было практически невозможно.

”Поставил кипятить воду, но забыл включить плиту”, вспоминает тот день Слава.

В первую ночь семья улеглась спать в коридоре, подальше от окон. Потом они уехали на запад Украины.

В самом начале войны Россия смогла добраться до ближайших предместий Киева – Бучи и Ирпеня. Через некоторое время эти названия стали известны всему миру из-за тех зверств, которые творили там оккупанты.

Однако Украине удалось отогнать врага от столицы. В Киев он не вошёл. В середине апреля вернулась домой и семья Вячеслава.

Киевские будни сейчас идут в обычном режиме. Насколько это в принципе возможно в разгар войны. Однако повседневную жизнь постоянно прерывают сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, не отпускают о мысли о друзьях и знакомых, которые находятся на фронте или на оккупированных территориях.

В то же время, Алла и Слава продолжают работать и воспитывать детей. У мамы Аллы – небольшой частный детский сад, у папы Славы – кафе.

Вся семья в сборе. Фото: Антти Аймо-Койвисто / Lehtikuva

”Перед войной мы думали о том, как развивать бизнес. Теперь думаем – как его просто сохранить”, рассказывает Алла.

Семья была приятно удивлена той военной помощью, которую Украине предоставляет Запад. Они благодарны.

”На земле много воюют, но далеко не все получают такую вооружённую помощь. С другой стороны, Украина сейчас – это действительно щит для всей Европы”, размышляют супруги.

Они готовы даже к тому, что война будет продолжаться ещё 10 лет. Уезжать из Киева они не намерены.

”В любом случае мы обязаны выжить”, говорит Слава.

”Если солдаты держатся, то уж и мы продержимся”, добавляют они уже вместе.

Статья впервые опубликована 13.2.2023.

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