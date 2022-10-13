В годовщину начала российского вторжения на центральной площади Хельсинки зажгли целое море свечей.

В пятницу прошёл ровно год с начала полномасштабной российско-украинской войны. На Сенатской площади Хельсинки состоялась поминальная служба. Это была открытая для всех желающих акция, во время которой любой мог поставить на ступенях Кафедрального собора свечи в память о многочисленных жертвах российской агрессии. Служба началась в 16:00 со звона соборных колоколов и минуты молчания.

Первыми свечи зажгли президент Финляндии Саули Ниинистё, посол Украины Ольга Диброва и премьер-министр Санна Марин. Также присутствовали мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен и несколько министров.

Задолго до начала официальной части на площади собралось огромное количество людей, которые желали выразить своё сочувствие украинцам. На ступенях Кафедрального собора выстроилась очередь. В толпе нередко звучал украинский язык.

Диброва поблагодарила финнов за поддержку, которую они оказывают её стране. Она рассказала, что общалась со многими украинцами после начала войны. Все они придерживаются такого же мнения.

”Мы тронуты тем, как финны открыли свои двери для украинцев и очень благодарны им за это”, сказала Ольга Диброва.

После этого посол напомнила, что война продолжается: помимо оружия Украине нужна и гуманитарная помощь, а также поддержка в дальнейшем восстановлении страны.

По мнению министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, который тоже участвовал в церемонии, важно показать украинцам, что здесь о них не забывают.

”Понимание того, что где-то о вас думают и вспоминают, может придать вам дополнительные силы в разгар конфликта”, сказал Хаависто в интервью IS.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что важно продолжать помогать Украине: поставлять оружие, оборудование, развивать другие формы сотрудничества.

”Восстановление страны займёт годы. Хорошо, что Финляндия активно в этом участвует.”

После окончания официальной части, собравшиеся на площади люди стали зажигать свечи на ступенях собора. В общей сложности было бесплатно роздано 2000 свечей.

В 18:00 снова зазвучали колокола Кафедрального собора. В этот момент им аккомпанировали и другие церкви финской столицы.

Затем хор Ассоциации украинцев Финляндии исполнил произведения ”Пливе кача” и ”Молитва за Украину”, а квартет университетского студенческого союза – отрывок из симфонической поэмы Яна Сибелиуса ”Финляндия”, который считается неофициальным гимном Суоми.

Свечи на ступенях Кафедрального собора финской столицы. Фото: Рони Рекомаа / Lehtikuva

Статья впервые опубликована 24.2.2023.

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