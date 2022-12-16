В столице Финляндии покажут представление детского украинского театра ”Каламбур”.

Это спектакль о любви и тоске по дому. Фото: Театр ”Каламбур”

Чуть больше года назад весть о вторжении России застала труппу харьковского детского театра ”Каламбур” на гастролях: они как раз направлялись из Таллина в Ювяскюля.

После выступления там руководитель театра Светлана Гончарова приняла решение оставить подопечных в Финляндии. Позже часть детей воссоединилась со своими семьями, бежавшими от войны в разные страны Европы.

В Суоми продолжили работать над новой пьесой: это хоть немного помогало юным актёрам отвлечься от мыслей о войне. В итоге родился спектакль ”Потому что это мой дом”. Он о самом важном месте для каждого человека, его доме.

Ведь каждый из нас любит свой дом – где бы тот ни находился и в каком бы состоянии ни был...

В спектакле представлены реальные истории детей, которых объединяет боль и любовь. Любовь к их общему дому, Украине. Представление идёт на украинском языке с финскими и английскими субтитрами.

Детский театр ”Каламбур” был основан ещё в 1985 году. С тех пор он неоднократно выступал на различных международных фестивалях, участвовал в многочисленных культурных проектах.

Спектакль ”Потому что это мой дом” будет показан дважды – в среду и в четверг – в хельсинском театре Universum по адресу Perämiehenkatu 13. Начало представления в 18:00.

Цена билета – 20 евро, для льготников – 10 евро. Также можно приобрести специальные билеты за 50 евро, все средства от продажи которых пойдут на поддержку юных артистов ”Каламбура”.

Детям до 12 лет посещать представление не рекомендуется. Спектакль "Потому что это мой дом" труппа театра "Каламбур" покажет также во вторник вечером в хельсинском Доме музыки.

Статья впервые опубликована 27.2.2023

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