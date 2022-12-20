На прошлой неделе Россия обвинила Украину в совершении террористической атаки на Брянскую область. Эксперт Маргарита Завадская считает, что таким способом Кремль может пытаться оправдать дальнейшее ужесточение режима внутри страны.

Въезд в Брянскую область. Именно в этом регионе на прошлой неделе произошла провокация. Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP

В последние дни Россия неоднократно заявляла, что Украина нападала на её территорию и пыталась организовать там теракты. По словам Владимира Путина, эти атаки совершались украинскими ”террористами” и ”диверсантами”.

В начале недели в разных регионах России (в том числе, в Московской области) заявляли об упавших беспилотниках, а в четверг власти Брянской области сообщили о проникновении целой ”диверсионной группы” в приграничные с Украиной сёла.

Во вторник из-за ”неопознанного летающего объекта” на несколько часов закрывали воздушное пространство над Санкт-Петербургом. Правда, впоследствии власти объяснили это учениями.

Все эти события, разумеется, породили вопросы – как они связаны между собой, кто за ними стоит и какова конечная цель российской риторики?

Профессор Александровского института в Хельсинки Владимир Гельман достаточно осторожно говорит о возможной связи между этими случаями:

Профессор Александровского института Владимир Гельман. Фото: Оути Пюхяранта / HS

”Они могут быть [связаны], но трудно утверждать это со 100-процентной уверенностью.”

Слишком много неясностей, а группы, совершавшие диверсии, могли действовать и самостоятельно, считает профессор.

”Очень сложно сказать – какую роль во всех этих событиях играли украинские силы.”

Гельман согласен с тем, что происшествия на российской территории сильно влияют на безопасность страны, однако будут ли власти использовать это в своих политических целях, он сказать затрудняется.

”Но, конечно, если тревога, которую испытывают обычные люди, будет расти, то всё может измениться.”

А вот старший научный сотрудник финского Института международных отношений Маргарита Завадская считает, что все эти обвинения в терроризме могут позволить Кремлю оправдать усиление внутреннего контроля:

”Путин в какой-то момент может назвать войну войною и ещё больше расширить список допустимых действий [власти] внутри страны.”

Старший научный сотрудник Института международных отношений Маргарита Завадская. Фото: Вейкко Сомерпуро / HS

Впрочем, она не считает этот вариант наиболее вероятным.

”Если люди действительно чувствуют, что им угрожает опасность, то власть начинает терять свою легитимность. Это сложная система противовесов.”

”Главное, что нам нужно понять про российскую стратегию”, продолжает эксперт, ”это то, что у России нет никакой стратегии в отношении Украины.”

Россия пытается просто реагировать на изменение текущей ситуации. По мнению Завадской, это – плохая новость.

”Они сами не знают какова их конечная цель. Поэтому сейчас мы наблюдаем просто не слишком удачную импровизацию.”

Эксперт считает, что информационная составляющая в России достаточно сложная.

”Я думаю, что Кремль попытается представить всё так, чтобы ситуация в глазах населения по-прежнему выглядела позитивно.”

В интересах Москвы, скорее, преуменьшать, а не преувеличивать последствия возможных атак, говорит Завадская. Идеально было бы представить всё так, будто на российской территории всё спокойно и ничего не происходит.

Вместо этого России придётся теперь как-то реагировать на эти события и их объяснять.

”Я считаю, что в этой ситуации Кремль заинтересован в максимальном сокрытии информации. Но если игнорировать становится невозможно – если слишком много свидетелей и люди начинают спрашивать ”в безопасности ли они?”, – то тогда приходится реагировать.”

Маргарита Завадская думает, что в России не случайно говорят не просто об украинцах, а об ”украинских террористах”. Ведь Украина считается слабой. Год назад российские войска должны были захватить её быстро и без особых проблем.

Теперь же Кремль вынужден придумывать - кого обвинить в случившемся? Украинцев, российских добровольцев, воюющих на стороне Украины или просто фашистов? Завадская не думает, что в Москве склонны преувеличивать опасность.

Она уверена, что у Украины останется возможность наносить стремительные разящие удары, которые не требуют особой координации. Однако у Кремля могут возникнуть проблемы, если он признает, что Украина способна на подобное.

”Украину продолжают изображать слабой стороной конфликта. И это очень важно [для Кремля].”

Статья впервые опубликована 3.3.2023

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