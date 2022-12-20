Самые разные эксперты сейчас говорят о том, что российско-украинская война, скорее всего, затянется. Международный обозреватель HS Кайса Раутахеймо рассуждает почему это может быть очень выгодно Владимиру Путину.

”Путин искренне верит, что его нахождение у власти зависит от этой войны”, считает эксперт интернациональной кризисной группы Международного аналитического центра Алиса де Карбонель.

Об этом же – пусть и другими словами – говорит и доцент военных наук Александровского института Хельсинки Илмари Каихко:

”Если эта война закончится, Путин может исчезнуть и политически, и физически.”

Похоже, что российский президент и впрямь строит свою власть на украинской войне, что делают это войну по-настоящему особенной. Для Путина война лучше, чем мир.

” Путин опасается, что с ним может произойти то же, что и с Каддафи.

Де Карбонель вспоминает убийство ливийского диктатора Муаммара Каддафи, которое случилось чуть больше 10 лет назад. Она тогда работала в России корреспондентом агентства Reuters и следила за реакцией Москвы на это событие.

Каддафи убили его же соотечественники, однако бомбардировки НАТО сыграли во всём этом значительную роль. Для Путина стало шоком то, как западные державы и НАТО вмешались во внутреннюю политику Ливии, и к каким последствиям это в итоге привело.

Де Карбонель полагает, что Путин в определённой степени опасается, что с ним может произойти примерно то же, что и с Каддафи. Между прочим, он упомянул Ливию во время своего недавнего послания к Федеральному собранию. Западные страны, сказал президент, ”бессовестно [и] двулично вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию”.

А начал своё послание Путин так:

”Я выступаю [...] в период кардинальных, необратимых перемен во всём мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа.”

Так что война затянется. Россия хочет, чтобы Киев остался в сфере её влияния, а западные страны пообещали бы не покушаться на её умозрительные интересы.

” ”Не позднее лета мы поймём – способна ли Украина на масштабные контратаки.”

Украина же хочет выгнать Россию со своей земли. Со всех территорий. Кроме того, стране нужны западные гарантии безопасности.

По мнению Илмари Каихко, решающим фактором станет то, какой из противоборствующих сторон удастся лучше проявить себя в манёвренной войне, которая будет включать в себя и быстрые прорывы. Россия пока не продемонстрировала в этом направлении ничего выдающегося; у Украины есть определённые успехи.

Информация о широкомасштабных наступлениях и контрнаступлениях пока противоречива.

Каихко предполагает, что Украина, по всей видимости, отвела свои самые боеспособные части от переднего края для отдыха и пополнения. В ближайшие месяцы в Украину должны наконец поступить долгожданные западные танки. Кроме того, погода, а вместе с ней и почва становятся всё более благоприятными для весеннего контрнаступления.

”Не позднее лета мы поймём – способна ли Украина на масштабные контратаки”, говорит финский эксперт.

Если же прорыва не произойдёт, и ни одной из сторон не удастся заметно усилиться, то линия фронта застынет.

Процедура принятия ключевых решений (например, о войне и мире) в Москве и Киеве сильно отличается.

Путин – авторитарный диктатор, которому достаточно того, чтобы его ближайшее окружение было удовлетворено. Влияние войны и санкций на российскую экономику оказалось не столь разрушительным, как предполагалось. Война идёт не на российской территории. Страдают, в первую очередь, простые солдаты и их семьи. Каихко говорит, что война вполне вероятно целиком отвечает интересам Путина: практически вся оппозиция оказалась в изгнании.

В Украине – совершенно другая ситуация. Президент Владимир Зеленский руководит страной, которая по своей сути является демократической. При принятии решений он должен прислушиваться и к мнению народа. Война идёт на украинской территории. По разным оценкам, счёт погибших мирных жителей идёт уже на десятки тысяч. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, в своей стране или за рубежом.

” Путин верит, что украинцы и те, кто их поддерживает, устанут от войны.

Экономика не работает в нормальном режиме, а государство целиком зависит от иностранной помощи. Пока продолжается война не приходится говорить и о полноценном восстановлении страны.

Алиса де Карбонель подчёркивает: украинцы продемонстрировали невероятную стойкость, однако война и законы военного времени влияют на людей и на их взгляды на будущее.

В военное время демократия не работает так, как должна работать. И в долгосрочной перспективе это может иметь последствия.

Илмари Каихко считает, что прямо сейчас Путин верит: украинцы и те, кто их поддерживает, устанут от войны.

”Лучшего плана у него всё равно нет”, добавляет доцент военных наук.

При этом, ни в какие мирные переговоры никто сейчас не верит. Стороны не доверяют друг другу, а их устремления – прямо противоположные.

Каихко размышляет о роли Международного уголовного суда в свете затягувшейся войны. Он понимает, что привлечение Путина к ответственности за предполагаемые военные преступления хоть и полностью оправдано, но проблематично:

”Если Путин осознаёт, что в случае поражения в войне, он окажется в Международном суде, то это точно не будет его мотивировать закончить эту войну.”

Де Карбонель добавляет, что, начиная с прошлого февраля, ”случалось только неожиданное”. Поэтому оценивать вероятные будущие события нужно крайне осторожно. Особенно если речь идёт о мыслях и поступках российского президента.

” Европа проявляла единодушие и единство. Это может измениться.

Две самые большие метамарфозы, по её мнению: то, как Европа изменила своё отношение к региональной безопасности и то, где Европа стала закупать энергоресурсы.

Были приняты тяжёлые решения с далеко идущими последствиями. Приобретение энергоносителей было децентрализовано. Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО, а многие другие страны стали активно вкладываться в свою оборону.

На настроения европейцев затянувшаяся война тоже повлияла. По мнению де Карбонель, во многих странах Европы считают, что если война зайдёт в тупик, то это можно будет считать победой России. До настоящего времени Европа в целом проявляла единодушие и единство. Однако, считает эксперт, это может измениться, если одни страны будут больше готовы идти на определённые компромиссы с Россией, чем другие.

Длительная война неизбежно отразится и на европейской экономике.

А вот Украина с любой точки зрения является главной жертвой этой войны. Де Карбонель не сомневается – впереди ещё много потерь, смертей и разрушений. Это жестокая реальность, с которой трудно смириться. Каихко согласен с этой точкой зрения. И добавляет, что выдавать желаемое за действительное в этой ситуации бессмысленно. Потому что реальность нас тогда просто шокирует.

”Вряд ли у этой войны есть быстрое решение”, говорит он. ”Ни в коем случае нельзя убаюкивать себя тем, что Путин исчезнет, а вместо него появится какой-то либерал-демократ, и всё сразу станет хорошо.”

Особенно у нас, в Финляндии, в целом настроение таково, что мы больше никогда не будем сотрудничать с Россией. Но Каихко напоминает:

”Если вы хоть немного знакомы с историей, то знаете, что всё необязательно будет именно так.”

Он рекомендует смотреть на вещи более глобально. Думать о том, какой будет ситуация лет через 20.

”Рано или поздно цена войны станет настолько высока, что её захочется остановить.”

И в этот момент обе стороны должны будут пойти на какие-то уступки, чтобы достигнуть долгосрочного соглашения, говорит Илмари Каихко.

Статья впервые опубликована 6.3.2023

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