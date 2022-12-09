News in Russian|Президент Финляндии

Саули Ниинистё готов разговаривать с Путиным "если от этого будет хоть какая-то польза"

На прошлой неделе президент Финляндии Саули Ниинистё был с официальным визитом в Вашингтоне. Он встретился с президентом США Джо Байденом, а затем дал интервью телеканалу Bloomberg.

Саули Ниинистё во время пресс-конференции в Вашингтоне. Фото: Хейкки Сауккомаа / Lehtikuva

9:49

Во время разговора с Саули Ниинистё ведущая телеканала Bloomberg назвала финского президента ”архитектором” заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, а также человеком, который раньше был с Владимиром Путиным на дружеской ноге.

Ниинистё подтвердил, что в последний раз он разговаривал с российским президентом в прошлом мае. В настоящий момент смысла встречаться с ним глава финского государства не видит.

”Я абсолютно готов к разговору с ним. Если от этого будет хоть какая-то польза. Но в настоящий момент мы не видим ничего подобного.”

Кроме того, Саули Ниинистё назвал декабрь 2021 года поворотным моментом в вопросе изменения отношения к членству в НАТО со стороны Финляндии и Швеции. Тогда Россия потребовала прекратить расширение Альянса и даже вывести его силы из восточной Европы. Продемонстрировав тем самым желание распространить своё влияние, в том числе, на Финляндию и Швецию.

”Это было для нас ключевым моментом”, сказал финский президент. ”До этого мы всегда искренне думали, и вслух говорили об этом, что нам лучше оставаться вне военных альянсов. По собственной воле. Но как в это можно было дальше верить, если Путин сказал нам: ”Нет, вам нельзя вступать [в НАТО].”

”Когда он потребовал, чтобы НАТО дальше не расширялось, это фактически означало желание сформировать у границ России зону, свободную от НАТО.”

В четверг Саули Ниинистё встречался в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Примечательно, что изначально эта встреча не планировалась, однако затем расписание визита было в кратчайшие сроки скорректировано.

Главы государств обсуждали, в частности, общеполитическую обстановку, вступление Финляндии в НАТО и ситуацию в Украине.

”Я чётко обозначил свою поддержку скорейшему вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. С президентом Ниинистё мы обсуждали нашу неизменную приверженность поддержке Украины”, - написал Джо Байден в своём Твиттере.

В последнее время в США – особенно со стороны республиканцев – стала звучать критика касательно тех объёмов собственных средств, которые страна тратит на Украину. Саули Ниинистё сказал, что после разговора с Байденом у него сложилось впечатление, что США готовы поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Статья впервые опубликована 10.3.2023

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