Однако Финские железные дороги (VR) не могут в одностороннем порядке принять данное решение.

Член правления Украинских железных дорог и руководитель отдела пассажирских перевозок Александр Перцовский вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Киев. 10 марта 2023 года. Фото: Lehtikuva

Украинские железные дороги попросили Финляндию передать им четыре состава скоростного электропоезда ”Аллегро”. Эту просьбу глава украинского национального перевозчика Александр Камышин озвучил премьер-министру Финляндии Санне Марин во время их личной встречи в Киеве в конце прошлой недели.

VR получили информацию об этом запросе во вторник, 14 марта, непосредственно из офиса премьер-министра.

Поезда ”Аллегро” были произведены в 2010 году и с тех пор обслуживали маршрут Санкт-Петербург - Хельсинки. Важно, что их колея подходит и под стандарты железных дорог Украины.

”Они были бы очень полезны для перевозки людей в освобождённые от оккупации регионы и обратно”, сказал руководитель отдела коммуникаций Украинских железных дорог Александр Шевченко в интервью STT.

”По нашей информации, поезда ”Аллегро” прекратили движение 27 марта 2022 года, а в августе 2022-го были списаны”, добавил он.

Действительно, в финансовой отчётности VR Group за прошлый год все составы ”Аллегро” и запасные части к ним значатся как списанные. Из-за прекращения движения через восточную границу списания и прочие единовременные расходы в 2022 году составили 50,2 миллиона евро.

Собственниками поездов ”Аллегро” являются VR и совместное российско-финское предприятие Karelian Trains, созданное в 2006 году.

На 50% оно принадлежит VR (то есть государственному перевозчику Финляндии) и на 50% – РЖД (государственному перевозчику России). В компании работают, в том числе, финские финансисты. Формально Karelian Trains сдавала подвижные составы в аренду перевозчикам, VR и РЖД.

В связи с описанными выше причинами, VR не может в одностороннем порядке передавать поезда или принимать другие решения, касающиеся их судьбы. Об этом STT сообщил руководитель городских перевозок VR Топи Симола.

”Мы [уже] обсуждаем будущее поездов и всей компании с её финансистами и РЖД в целом”, добавил он.

Более того, по словам Симолы, дискуссия между всеми заинтересованными сторонами идёт сейчас достаточно активно.

”С точки зрения VR, ситуация достаточно простая. Решение о дальнейшей судьбе составов требует согласия владельца, Karelian Trains”, объяснил Симола.

По его словам, ещё слишком рано думать о том, какие практические действия придётся предпринять, если будет принято передать ”Аллегро” Украине, поскольку переговоры с Karelian Trains в самом разгаре.

С момента прекращения движения в прошлом марте, все составы ”Аллегро” находятся в Хельсинки. Симола обращает внимание, что в депо осуществлялся лишь минимальный технический контроль за их состоянием. Для возвращения поездов в полноценную эксплуатацию потребуется дополнительное техническое обслуживание.

Также представитель VR подчеркнул, что с самого начала войны Финские железные дороги поддерживают контакт со своими украинскими коллегами, однако напрямую никаких просьб к VR из Украины не поступало.

Поезда ”Аллегро” начали курсировать между Хельсинки и Санкт-Петербургом в декабре 2010 года. Пассажирами самого первого рейса были тогдашний президент Финляндии Тарья Халонен и президент России Владимир Путин.

В марте 2022 года VR объявило о прекращении движения. Подобное решение находилось целиком в компетенции руководства Финских железных дорог, однако перед его принятием VR запросило у правительства Финляндии его позицию по данному вопросу.

Последний ”Аллегро” прибыл из Санкт-Петербурга в Хельсинки около года назад. Фото: Юсси Хелттунен

В ответном письме министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен сообщила, что правительство требует от VR строго соблюдать все санкции, введённые ЕС и другими западными странами в отношении России и её граждан.

Журналисты STT ознакомились с этим документом. По их информации, в письме, в частности, указывалось, что компания Karelian Trains была добавлена в санкционный список США. С учётом этого факта правительство Финляндии посчитало, что риск ”непреднамеренного” нарушения санкционного законодательства со стороны VR в случае продолжения использования ”Аллегро” значительно увеличивается.

Позднее теперь уже бывший гендиректор VR Group Лаури Сиппонен заявил STT, что непосредственно Karelian Trains в санкционном списке нет. Однако финансирование со стороны РЖД автоматически делает компанию объектом для санкций.

Статья впервые опубликована 14.3.2023

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