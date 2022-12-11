News in Russian|Финляндия и Украина

Украина попросила передать ей поезда "Аллегро"

Однако Финские железные дороги (VR) не могут в одностороннем порядке принять данное решение.

Член правления Украинских железных дорог и руководитель отдела пассажирских перевозок Александр Перцовский вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Киев. 10 марта 2023 года. Фото: Lehtikuva

12:20

Украинские железные дороги попросили Финляндию передать им четыре состава скоростного электропоезда ”Аллегро”. Эту просьбу глава украинского национального перевозчика Александр Камышин озвучил премьер-министру Финляндии Санне Марин во время их личной встречи в Киеве в конце прошлой недели.

VR получили информацию об этом запросе во вторник, 14 марта, непосредственно из офиса премьер-министра.

Поезда ”Аллегро” были произведены в 2010 году и с тех пор обслуживали маршрут Санкт-Петербург - Хельсинки. Важно, что их колея подходит и под стандарты железных дорог Украины.

”Они были бы очень полезны для перевозки людей в освобождённые от оккупации регионы и обратно”, сказал руководитель отдела коммуникаций Украинских железных дорог Александр Шевченко в интервью STT.

”По нашей информации, поезда ”Аллегро” прекратили движение 27 марта 2022 года, а в августе 2022-го были списаны”, добавил он.

Действительно, в финансовой отчётности VR Group за прошлый год все составы ”Аллегро” и запасные части к ним значатся как списанные. Из-за прекращения движения через восточную границу списания и прочие единовременные расходы в 2022 году составили 50,2 миллиона евро.

Собственниками поездов ”Аллегро” являются VR и совместное российско-финское предприятие Karelian Trains, созданное в 2006 году.

На 50% оно принадлежит VR (то есть государственному перевозчику Финляндии) и на 50% – РЖД (государственному перевозчику России). В компании работают, в том числе, финские финансисты. Формально Karelian Trains сдавала подвижные составы в аренду перевозчикам, VR и РЖД.

В связи с описанными выше причинами, VR не может в одностороннем порядке передавать поезда или принимать другие решения, касающиеся их судьбы. Об этом STT сообщил руководитель городских перевозок VR Топи Симола.

”Мы [уже] обсуждаем будущее поездов и всей компании с её финансистами и РЖД в целом”, добавил он.

Более того, по словам Симолы, дискуссия между всеми заинтересованными сторонами идёт сейчас достаточно активно.

”С точки зрения VR, ситуация достаточно простая. Решение о дальнейшей судьбе составов требует согласия владельца, Karelian Trains”, объяснил Симола.

По его словам, ещё слишком рано думать о том, какие практические действия придётся предпринять, если будет принято передать ”Аллегро” Украине, поскольку переговоры с Karelian Trains в самом разгаре.

С момента прекращения движения в прошлом марте, все составы ”Аллегро” находятся в Хельсинки. Симола обращает внимание, что в депо осуществлялся лишь минимальный технический контроль за их состоянием. Для возвращения поездов в полноценную эксплуатацию потребуется дополнительное техническое обслуживание.

Также представитель VR подчеркнул, что с самого начала войны Финские железные дороги поддерживают контакт со своими украинскими коллегами, однако напрямую никаких просьб к VR из Украины не поступало.

Поезда ”Аллегро” начали курсировать между Хельсинки и Санкт-Петербургом в декабре 2010 года. Пассажирами самого первого рейса были тогдашний президент Финляндии Тарья Халонен и президент России Владимир Путин.

В марте 2022 года VR объявило о прекращении движения. Подобное решение находилось целиком в компетенции руководства Финских железных дорог, однако перед его принятием VR запросило у правительства Финляндии его позицию по данному вопросу.

Последний ”Аллегро” прибыл из Санкт-Петербурга в Хельсинки около года назад. Фото: Юсси Хелттунен

В ответном письме министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен сообщила, что правительство требует от VR строго соблюдать все санкции, введённые ЕС и другими западными странами в отношении России и её граждан.

Журналисты STT ознакомились с этим документом. По их информации, в письме, в частности, указывалось, что компания Karelian Trains была добавлена в санкционный список США. С учётом этого факта правительство Финляндии посчитало, что риск ”непреднамеренного” нарушения санкционного законодательства со стороны VR в случае продолжения использования ”Аллегро” значительно увеличивается.

Позднее теперь уже бывший гендиректор VR Group Лаури Сиппонен заявил STT, что непосредственно Karelian Trains в санкционном списке нет. Однако финансирование со стороны РЖД автоматически делает компанию объектом для санкций.

Статья впервые опубликована 14.3.2023

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

Lue lisää kirjoittajalta

Екатерина Мантсинен STT, Пекка Торвинен STT, Анне Саломяки STT

Aiheeseen liittyvää

Фото: Юхани Нииранен / HS

Финляндия и Украина|Президент Финляндии побывал в Киеве

News in Russian
Финские “Леопарды” во время учений сухопутных войск в Ниинисало. Фото: ВС Финляндии

Финляндия и Украина|Будет ли Финляндия поставлять Украине танки “Леопард”?

News in Russian
В среду первые пять автобусов компании Koivisto отправились из Финляндии в Украину. Фото: Koiviston Auto

Вторжение России|Финские шофёры ведут автобусы в Украину

News in Russian
Fingrid направляет в Украину, в частности, оборудование для подстанций. Фото: Раймо Исо-Эттала

Энергетика|Финляндия отправляет в Украину оборудование для электростанций

News in Russian
Фотография знаменитого снайпера Симо Хяухя в библиотеке Симпеле. Фото: Ханну Риссанен / Lehtikuva

Финляндия и Украина|Украина поблагодарила “мастеров зимней войны” и вспомнила легендарного финского снайпера

News in Russian

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita