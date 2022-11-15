В 2024 году в Париже пройдут Летние Олимпийские игры. Вопрос о допуске к ним российских спортсменов – в стадии активного обсуждения. У Виталия Кличко и Михаила Подоляка на этот счёт однозначное мнение.

Киев

Что должны делать финские спортсмены, если вопрос о допуске россиян к Олимпиаде будет решён положительно? Этот вопрос журналисты газеты Ilta-Sanomat в конце февраля задали двум очень влиятельным украинским политикам – мэру Киева Виталию Кличко и помощнику президента Владимира Зеленского Михаилу Подоляку.

По их мнению, спорт нельзя отделять от политики.

Кличко в своём кабинете в столичной мэрии звучит весьма убедительно. Бывший супертяжеловес и чемпион мира по профессиональному боксу говорит, что не может понять позицию президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

МОК и Бах рассматривают вариант, при котором российские спортсмены смогут участвовать в Играх в так называемом ”нейтральном” статусе. То есть без флага и других привязок к стране.

”Он говорит о нейтральных спортсменах. Но сейчас нельзя быть нейтральным. Ты либо за войну, либо против неё”, эмоционально произносит Кличко и даже бьёт кулаками по столу.

Кулаки экс-чемпиона мира по боксу. Фото: Пете Аарре-Ахтио / IS

Аргументация Баха лежит в плоскости прав спортсменов. По его мнению, нельзя дискриминировать исключительно по национальному признаку. Кличко с этим не согласен.

”Нельсон Мандела произнёс хорошо известные слова: ”Спорт может изменить мир”. Мы просим российских спортсменов призвать своё правительство закончить эту войну.”

”Но вместо этого большинство россиян поддерживает войну. Равно как и многие российские спортсмены поддерживают войну и путинское правительство.”

Виталий Кличко напоминает, что ещё в античности во время Олимпийских игр все войны прекращались.

”МОК должен быть либо против войны, либо за войну”, добавляет бывший боксёр. И снова его тяжёлый кулак с грохотом опускается на стол.

”Нейтральная позиция – слабая позиция”, продолжает он. ”Поэтому нам необходимо давить на российских спортсменов.”

” ”Нейтральная позиция – слабая позиция Поэтому нам необходимо давить на российских спортсменов.”

Произнося следующую фразу Кличко бьёт кулаком по столу после каждого слова:

”Скажи – бум! – очень – бум! – важные – бум! – слова – бум! Я – против агрессии, против этой войны!”

Виталий Кличко говорит, что во время войны погибло более 140 украинских спортсменов. Фото: Пете Аарре-Ахтио / IS

Советник президента Михаил Подоляк не бьёт кулаками по столу в своём кабинете в администрации. Но от этого его слова не звучат мягче.

”Спорт – это, без сомнения, политика. И представление политики своей страны [на международной арене]. Российские спортсмены представляют геноцид. Они делают это намеренно и вызывающе.”

”Их спортсмены демонстрируют: вот, мы представляем страну, которая способна на массовые убийства; страну, которая может поставить детей на колени и расстрелять их; страну, которая может массово насиловать женщин из другой страны; страну, которая может уничтожать центры крупных городов и полностью игнорировать международное право.”

Свои следующие слова Подоляк адресует непосредственно финским спортсменам.

”Если ты участвуешь в одном турнире с ними, это значит, что ты разделяешь их взгляды. Это значит, что ты поддерживаешь право убивать и насиловать. И делаешь это сознательно.”

”Хочу ещё раз подчеркнуть”, продолжает Подоляк. ”Спорт – это не только о том, кто быстрее пробежит. Это ещё и демонстрация ваших взглядов и, в первую очередь, ваших ценностей.”

Михаил Подоляк солидарен с Кличко: российским спортсменам нет места на Олимпиаде. Фото: Пете Аарре-Ахтио / IS

Владимир Зеленский уже заявил, что украинцы не будут участвовать в парижской Олимпиаде если туда допустят россиян. Даже в статусе нейтральных спортсменов. Президент призывает и другие страны в этом случае принять участие в бойкоте.

” ”Если ты участвуешь в одном турнире с ними, это значит, что ты разделяешь их взгляды. Это значит, что ты поддерживаешь право убивать и насиловать. И делаешь это сознательно.”

Михаил Подоляк обращает внимание, что в России спорт уже давно является частью государственной политики.

”Они инвестировали в международные спортивные организации, в том числе в МОК. Они скомпрометировали МОК, заявив что спорт – вне политики. А значит, русским разрешено продолжать убивать.”

Также Подоляк напоминает, что Россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году, вскоре после Олимпийских игр в Сочи. А прошлогоднее широкомасштабное вторжение в Украину началось практически сразу после окончания пекинской Олимпиады.

”Олимпиада 1936 года стала символом фашизма. Нынешнее олимпийское движение для нас тоже символизирует фашизм”, заявляет украинский политик.

”Поэтому все спортсмены, которые участвуют в турнирах вместе с россиянами – не только олимпийцы, но и представители профессиональных видов спорта: тенниса, футбола или бокса – дают [тем самым] сигнал, что они поддерживают истребление украинцев.”

”Для меня будет странно, если финны так поступят. На мой взгляд, [премьер-министр Финляндии] Санна Марин чётко сформулировала позицию финского государства: или/или. Либое все понимают, что такое война в Украине, либо – нет.”

Статья впервые опубликована 12.3.2023

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