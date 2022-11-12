У Соединённых Штатов сложные отношения с Международным уголовным судом, пишет обозреватель HS Вилле Симиля.

В это сложно поверить. Поэтому читайте внимательно.

Как минимум, 6 000 – а может быть, и все 16 000 – украинских детей похищены Россией. Международный уголовный суд (МУС) планирует выдвинуть обвинения, чтобы привлечь россиян, ответственных за эти похищения, к уголовной ответственности за военные преступления.

Ещё одна часть обвинений касается преднамеренных российских атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

А теперь то, во что сложно поверить: у США есть доказательства военных преступлений России, но передавать их в МУС Вашингтон не планирует.

И Пентагон, и министр обороны Ллойд Остин чётко дали понять: Соединённые Штаты никак не сотрудничают с МУС.

Конечно, окончательное решение принимать президенту Джо Байдену, однако он пока не возражал против позиции Остина. Вопрос активно обсуждался в американской прессе.

По объёмам предоставления военной помощи США – самый главный союзник Украины. Не менее важным, чем доллары и оружие, является и мировой статус Штатов. Для Украины возможность небольших стран положиться на США просто бесценна. Как же тогда может быть, что в столь важном вопросе Вашингтон идёт вразрез с мировыми принципами?

Причина в том, что у США – очень сложные отношения с МУС. Америка не хочет, чтобы её граждане могли подвергнуться уголовному преследованию. По мнению Пентагона, это поставит под угрозу интересы США и их союзников в мировых войнах и конфликтах.

Более того, в Штатах сама помощь международному уголовному суду расценивается как преступление.

Однако иногда там всё же принимают законы, которые позволяют в отдельных случаях сделать исключение. Например, если Гаагский трибунал преследует военных преступников. В декабре в США был принят закон, разрешивший помощь Украине в расследовании военных преступлений России.

Но это не помогает. Пентагон и министр обороны по-прежнему против подобной помощи Украине.

В прошлом апреле международные СМИ узнали о российских преступлениях в Буче. Фото: Калле Копонен / HS

Международный уголовный суд был создан в Гааге (Нидерланды) в 2002 году. За минувшие 20 лет всего десять человек были осуждены за военные преступления и преступления против человечности. Хотя было выдвинуто более 40 обвинений.

В МУС 123 государства-члена. В том числе, все страны Евросоюза и такие близкие союзники США, как Великобритания, Канада и Австралия.

Отсутствие в списке Соединённых Штатов изначально ослабляло позиции Суда. Вышли из его состава также Израиль, Россия и Судан. Их позиция заключается в том, что МУС уполномочен заниматься делами только в отношении стран, являющихся его членами.

МУС готов расследовать преступления, совершённые на территории этих государств, но Вашингтон возражает даже против этого. Ведь иначе можно было бы открыть дела в отношении возможных преступлений США в Афганистане или Израиля в Палестине.

Позиция Америки касательно Украины выглядит ещё более досадной. Ведь Украина просит МУС расследовать преступления, совершённые на её территории. Но США не позволяют. При этом, формально Украина не является членом Суда, однако уполномочила его проводить расследование.

Отношение США к МУС менялось от прохладного (во времена президентов-демократов) до откровенно враждебного (республиканцы).

В 1999 году демократ Билл Клинтон подписал Римский статут, который является обязательным для вступления в МУС. Однако даже не отправил его на ратификацию в Сенат. В 2002 году республиканец Джордж Буш-младший полностью отказался от участия в Римском статуте. Демократ Барак Обама оказывал определённую помощь некоторым расследованиям МУС. Ну, а республиканец Дональд Трамп, как известно, отменял и прекращал всё, к чему прикасался Обама.

Трамп, кстати, и здесь дошёл до абсурда. Он ввёл санкции и запретил приезжать судьям уголовного суда. МУС тогда как раз начал расследование военных преступлений в Афганистане: граждане США и стран-союзников могли быть привлечены к уголовной ответственности.

Президент Байден санкции отменил. А главный прокурор МУС Карим Хан решил ”сосредоточиться на других расследованиях” и отказался от дел, связанных с Соединёнными Штатами.

В случае с Украиной избежать неприятной фундаментальной проблемы Штатам не удаётся. Имеете ли вы право требовать что-то от других, если сами этого не делаете?

Конечно, это выглядит не очень красиво. Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковал молчание Пентагона.

”Похоже, что проблема в Министерстве обороны. Чем быстрее мы передадим доказательства в МУС, тем лучше будет этот мир”, сказал Грэм в интервью The New York Times.

Американское правительство пытается найти способ, чтобы, как в русской поговорке, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.

Одним из возможных решений могла бы стать новая интерпретация отдельных положений. Например, признание факта, что МУС нужен тем странам, которые не в состоянии самостоятельно организовать расследования по самым тяжким военным преступлениям.

В этом может быть определённый смысл. США предъявляли обвинения собственным гражданам в соответствии с национальными законами. Например, за военные преступления, совершённые во время конфликтов в Иране и Афганистане. Значительное количество менее развитых стран не имеет подобных ресурсов. Поэтому нужен МУС.

Однако, по данным The New York Times, Пентагон планирует и в дальнейшем придерживаться первоначальной простой логики. Россия не является членом МУС. Поэтому если она будет привлечена к суду за военные преступления, аналогичная судьба может постигнуть и Штаты.

Украина сотрудничает с МУС. Кроме того, Киев собирается преследовать военных преступников и в национальных судах.

Украина считает необходимым воплощение в жизнь и третьего начинания: формирование отдельного суда по типу Нюрнбергского трибунала. Проще говоря, суда, который будет заниматься исключительно военными преступлениями России в Украине. Нюрнбергский процесс над нацистскими военными преступниками проходил в одноимённом немецком городе в 1945-1946 годах. Специально для него был сформирован отдельный суд.

Киев считает подобный шаг необходимым: она хочет привлечь когда-нибудь Россию к ответственности за развязывание агрессивной и ничем не спровоцированной войны. По мнению Украины, полномочий МУС для этого недостаточно.

Процесс а-ля Нюрнберг был бы для Соединённых Штатов более удобным. Хотя и здесь есть нюансы. Ведь если возможно создание отдельного суда для расследования российских преступлений, то в будущем нечто подобное теоретически может произойти и в отношении США.

В этой сложной шахматной партии на доске есть и ещё один ”слон”, выражаясь образным языком публикации журналистов издания Grid. По их мнению, американцам просто неловко обвинять Россию в агрессивной войне. А тем самым ”слоном” является вторжение в Ирак.

Точно так же, как и Россия в Украине, Америка – практически ровно 20 лет назад – в марте 2003-го вторглась в Ирак. Из-за вымышленных причин началась война, которая привела к гибели тысяч и тысяч мирных жителей.

Конечно, Ирак не может служить оправданием для нынешних действий России. Но как только мы дойдём до момента реального привлечения Москвы к ответственности за военные преступления, Кремль несомненно сделает ход ”иракским слоном”.

Статья впервые опубликована 16.3.2023

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