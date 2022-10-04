Удобрения на борту судна имеют отношение к бизнесмену, находящемуся под санкциями.

В среду Министерство иностранных дел Финляндии в виде исключения выдало разрешение на вывоз партии российских удобрений, задержанной в порту Котки. Арест был связан с тем, что данный товар принадлежит физическому лицу, находящемуся под санкциями.

В пресс-релизе МИД сообщается, что исключение было сделано в связи с тем, что удобрения будут отправлены в третью страну и необходимы для обеспечения продовольственной безопасности.

По оценке Министерства, сухогруз сможет покинуть Финляндию в ближайшие дни. Максимум - в течение недели.

Ходящий под флагом Кипра балкер Smew был задержан в Котке представителями министерства юстиции Финляндии ещё 9 марта в связи с подозрением, что перевозимые удобрения принадлежат физическому лицу, находящемуся под санкциями. Впоследствии официальное расследование подтвердило эти подозрения.

Санкционные правила Евросоюза не запрещают ввоз удобрений из России в ЕС или их транзит через ЕС в третьи страны. Этот факт также отдельно разъясняется в пресс-релизе финского МИДа.

Однако финансовые активы и ресурсы лиц, находящихся под персональными санкциями Евросоюза, при попадании на территорию ЕС должны быть заморожены. Но поскольку в данном случае речь идёт об удобрениях, то в виде исключения им может быть предоставлено разрешение на транзит. Особенно в том случае, если экспорт осуществляется в третью страну в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Финский МИД считает важным возможность обеспечения свободного транзита удобрений для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, особенно в развивающихся странах.

19 марта Министерство получило от конечного покупателя партии удобрений официальный запрос с просьбой освободить товар из-под ареста. 22 марта соответствующее разрешение было выдано.

Главной причиной и условием для принятия данного решения стала отправка удобрений в третью страну для обеспечения продовольственной безопасности. Пункты, связанные с конечным пунктом назначения партии, были внесены в виде обязательных условий в документ, разрешающий судну покинуть Финляндию.

Глава санкционного отдела Министерства иностранных дел Пиа Сариваара сообщила, что удобрения отправляются в Сальвадор, Коста-Рику, Никарагуа, Гватемалу или Колумбию.

”Получатель груза обязан уведомить нас, когда товар окажется в порту назначения и будет разгружен”, - добавила она.

Кроме того, Сариваара сообщила, что на данном этапе МИД не планирует обнародовать имя владельца груза.

В процессе принятия окончательного решения Министерство иностранных дел Финляндии, в соответствии с правилами санкционного законодательства, консультировалось с Европейской комиссией.

Статья впервые опубликована 23.3.2023

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