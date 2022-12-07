Часть оснащения станции очистки сточных вод в Эспоо будет передана в дар Украине.

Региональная экологическая служба Хельсинки (HSY) сообщила в пресс-релизе, что передаст в дар Украине часть оборудования для очистки сточных вод. Ранее оно находилось на очистной станции в районе Суоменоя в Эспоо, которая в настоящий момент выведена из эксплуатации.

HSY провела инвентаризацию, которая выявила те приборы и механизмы, которые не являются необходимыми.

”Если украинцы дадут зелёный свет, то первая партия может быть отправлена уже весной”, - сообщил в пресс-релизе управляющий HSY Томми Фред.

Министерство окружающей среды Финляндии также участвует в поставке. Оно профинансировало инвентаризацию, а в настоящий момент ведёт переговоры с украинским Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов о дальнейшей судьбе оборудования. Оснащение будет отправлено в Украину с помощью спасательных служб Евросоюза.

О пожертвовании было объявлено в среду, 22 марта. В этот день отмечается Всемирный день водных ресурсов, объявленный ООН. В этом году он проходил под эгидой необходимости скорейшего решения проблем водоснабжения и санитарии.

Очистная станция в Суоменоя была выведена из эксплуатации в январе. Сточные воды теперь направляются на новую станцию Бломинмяки. Предстоящей осенью планируется начать снос очистных сооружений в Суоменоя.

Статья впервые опубликована 22.3.2023

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.