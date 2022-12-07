News in Russian|Финляндия и Украина

Финляндия передаст Украине оборудование для очистных сооружений

Часть оснащения станции очистки сточных вод в Эспоо будет передана в дар Украине.

Очистные сооружения Суоменоя осенью 2009 года. Фото: Лейф Розас

25.3. 9:00 | Päivitetty 12:29

Региональная экологическая служба Хельсинки (HSY) сообщила в пресс-релизе, что передаст в дар Украине часть оборудования для очистки сточных вод. Ранее оно находилось на очистной станции в районе Суоменоя в Эспоо, которая в настоящий момент выведена из эксплуатации.

HSY провела инвентаризацию, которая выявила те приборы и механизмы, которые не являются необходимыми.

”Если украинцы дадут зелёный свет, то первая партия может быть отправлена уже весной”, - сообщил в пресс-релизе управляющий HSY Томми Фред.

Министерство окружающей среды Финляндии также участвует в поставке. Оно профинансировало инвентаризацию, а в настоящий момент ведёт переговоры с украинским Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов о дальнейшей судьбе оборудования. Оснащение будет отправлено в Украину с помощью спасательных служб Евросоюза.

О пожертвовании было объявлено в среду, 22 марта. В этот день отмечается Всемирный день водных ресурсов, объявленный ООН. В этом году он проходил под эгидой необходимости скорейшего решения проблем водоснабжения и санитарии.

Очистная станция в Суоменоя была выведена из эксплуатации в январе. Сточные воды теперь направляются на новую станцию Бломинмяки. Предстоящей осенью планируется начать снос очистных сооружений в Суоменоя.

Статья впервые опубликована 22.3.2023

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.

Lue lisää kirjoittajalta

Вилма Икола HS

Aiheeseen liittyvää

Член правления Украинских железных дорог и руководитель отдела пассажирских перевозок Александр Перцовский вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Киев. 10 марта 2023 года. Фото: Lehtikuva

Финляндия и Украина|Украина попросила передать ей поезда "Аллегро"

News in Russian
Fingrid направляет в Украину, в частности, оборудование для подстанций. Фото: Раймо Исо-Эттала

Энергетика|Финляндия отправляет в Украину оборудование для электростанций

News in Russian
В среду первые пять автобусов компании Koivisto отправились из Финляндии в Украину. Фото: Koiviston Auto

Вторжение России|Финские шофёры ведут автобусы в Украину

News in Russian
“Украине очень нужна помощь”, сообщила министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен. Фото: Рони Рекомаа / Lehtikuva

Вторжение России|Финляндия помогает украинцам

News in Russian
Финские “Леопарды” во время учений сухопутных войск в Ниинисало. Фото: ВС Финляндии

Финляндия и Украина|Будет ли Финляндия поставлять Украине танки “Леопард”?

News in Russian

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita