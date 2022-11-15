На этой неделе в Лозанне проходит заседание исполкома Международного олимпийского комитета, на котором, в частности, решается вопрос о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года.

Председатель Олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори заявил, что Суоми выступает против допуска россиян и белоруссов к сореванованиям. Фото: Саара Пелтола / Lehtikuva

Большой спорт и политика на этой неделе снова будут идти рука об руку. Со вторника по четверг в Лозанне (Швейцария) будет проходить исполком Международного олимпийского комитета под председательством Томаса Баха.

Летом 2024 года в Париже пройдёт Олимпиада. Уже скоро начнутся отборочные соревнования в различных видах спорта. Вопрос допуска к ним российских и белорусских атлетов – один из краеугольных камней исполкома.

В феврале прошлого года – после нападения России на Украину – МОК призвал спортивные федерации исключить россиян и белорусов из всех соревнований.

Хотя за год ситуация в Украине принципиальным образом не изменилась, в этом январе в МОК заявили, что рассматривают возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену при соблюдении определённых строгих условий.

Однако, например, позиция национальных олимпийских комитетов Финляндии и других северных стран остаётся неизменной.

”На самых разных площадках мы чётко озвучили нашу точку зрения, согласно которой никаких оснований для возвращения россиян и белорусов в настоящий момент не наблюдается. Уверен, что мы сделали это абсолютно недвусмысленно”, заявил председатель Олимпийского комитета Финляндии Ян Вапаавуори.

Национальные комитеты не принимают участие в заседании исполкома, однако в данном случае Томас Бах намерен провести телефонные консультации с ними непосредственно во время работы съезда. Среди членов исполкома есть бывшая финская хоккеистка Эмма Терхо, которая сейчас возглавляет комиссию спортсменов МОК.

Кроме того, окончательное решение о допуске участников в каждом конкретном виде спорта принимают соответствующие спортивные федерации.

Например, в лёгкой атлетике, которая считается ”королевой” летних видов спорта, отстранение россиян и белорусов будет продлено. Об этом на прошлой неделе сообщил глава World Athletics Себастьян Коу. Таким образом, легкоатлеты из России и Беларуси не смогут принять участие в отоборочных соревнованиях, а значит, и в Олимпийских играх в Париже.

”У международных спортивных федераций своя роль в олимпийском движении, и она достаточно сильна”, объясняет Вапаавуори. ”Поэтому их позиция имеет большое значение”.

Вапаавуори надеется, что единодушие среди представителей спортивных федераций сохранится.

”Мы рискуем получить весьма непонятный и непоследовательный результат, если разные спортивные федерации примут разное решение по данному вопросу. В худшем случае может сложиться ситуация, при которой в одних видах спорта двери для россиян и белорусов будут открыты, а в других – нет. Однако весьма вероятно, что эта история будет развиваться поэтапно. И только по прошествии какого-то времени наступит ясность – что и как должно происходить.”

В феврале Великобритания, Финляндия и ещё 33 государства подписали совместную резолюцию, в которой поставили под сомнение так называемый ”нейтральный” статус российских и белорусских спортсменов.

Среди подписантов были, в основном, европейские страны, однако, например, США, Австралия и Япония тоже присоединились к заявлению.

Тем не менее, наиболее активно вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов действительно обсуждается именно в Европе.

”К сожалению, достаточно ограниченное количество стран проявляет серьёзный интерес к данному вопросу. Чем дальше от Европы – тем громче звучат и другие голоса”, говорит глава Олимпийского комитета Финляндии.

Тем временем, в самой России спортивные функционеры всё активнее смотрят в сторону Азии. Например, в феврале национальные федерации гимнастики и борьбы заявили, что получили приглашение принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в Китае этой осенью. В теории это может открыть российским спортсменам путь в Париж.

Статья впервые опубликована 27.3.2023

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