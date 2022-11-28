За 2022 год штат российской дипмиссии в Хельсинки сократился на 11 человек. Финская полиция безопасности (Supo) потребовала депортировать их в связи с подозрениями в шпионаже. Это – беспрецедентное количество высланных дипломатов в истории финско-российских отношений.

Полиция безопасности Финляндии, в зону ответственности которой входит, в частности, контрразведка, объявила о том, что в 2022 году вдвое сократила количество профессиональных российских шпионов, действовавших на финской территории. Представители Supo заявили в начале недели, что сокращение произошло как за счёт депортации уже находившихся в Финляндии разведчиков, так и за счёт отказа в выдаче виз тем, кто только стремился попасть в Суоми.

Ежегодный бюллетень Supo был обнародован 28 марта. Пресс-релиз, посвящённый этому событию, назывался: ”Число российских шпионов в Финляндии доведено до минимального предела”. В нём, в частности, говорится о двукратном сокращении количества российских разведчиков, хотя в самом бюллетене эти цифры не фигурируют.

В Supo сообщили, что депортации и отказы в визе в прошлом году ”ослабили российскую разведку в Финляндии”. По наблюдениям Полиции безопасности, оперативные возможности российской стороны ”значительно” сократились.

В Supo уверены, что деятельность российских шпионов парализована надолго: установление личных контактов – основополагающая часть подобной работы, а оно требует значительного времени. Ведь одна из главных задач разведчика – войти в доверие и установить связь с конфиденциальными источниками важной информации.

Деятельность под видом дипломатов – традиционный способ работы разведчиков из России и других стран. 80-90% шпионской деятельности осуществляется под дипломатическим прикрытием. Секретари посольств, сотрудники паспортного отдела и жёны дипломатов далеко не всегда являются именно теми, за кого себя выдают.

”За последний год численность российской базы разведчиков [в Финляндии] сократилась примерно вдвое. Основная причина: депортация шпионов и отказы в визе по инициативе Полиции безопасности”, сказал шеф Supo Антти Пелттари.

Руководитель Supo Антти Пелттари делает доклад по вопросам национальной безопасности. Сентябрь 2022 года. Хельсинки. Фото: Алекси Ялава

Под ”российской базой разведчиков” подразумевается Посольство России в Хельсинки, а также, по всей видимости, консульства в Турку и Мариехамне.

Находящаяся в открытом доступе информация о количестве дипломатов в 2021-2023 годах подтверждает заявление представителей Supo.

Российское посольство регулярно публикует в Интернете список лиц, которые, по официальной версии, работают в Финляндии дипломатами. HS изучил эти данные. За минувший год список сократился на 11 фамилий.

В Supo конкретные цифры не раскрывают. Ни по количеству высланных дипломатов, ни по количеству визовых отказов. К тому же, часть разведчиков были членами семей дипломатов, поэтому в официальных дипломатических списках России не значились.

Согласно данным, восстановленным с помощью программы Wayback Machine, в январе 2022 года российский список дипломатов в Финляндии состоял из 52 человек.

В актуальном на сегодняшний день перечне на официальном сайте посольства – уже 41 сотрудник. Предыдущий список, согласно данным посольства, был обновлён в октябре 2022 года, нынешний – в феврале 2023-го.

В частности, из реестра исчезли три дипломата, которые ранее значились сотрудниками Генерального консультсва России в Турку. Также в февральском перечне отсутствует консул на Аландских островах Александр Рогов.

В актуальном списке вообще не упоминаются сотрудники консульств в Турку и Мариехамне. У HS нет информации о том, по какой причине это произошло. Формально в списке посольства должна быть указана информация обо всех работающих в стране дипломатах. Тем более, что данные консульские учреждения по-прежнему фигурируют как в документах российского посольства, так и в реестре МИД Финляндии.

Если сравнивать с первым десятилетием 2000-х, то количество российских дипломатов в Финляндии сократилось заметно и значительно. В одном только Посольстве России на улице Техтаанкату в Хельсинки в 2005 году работали почти 60 сотрудников. Столько же, сколько в посольствах США, Китая и Германии вместе взятых.

Глава Supo Антти Пелттари считает, что Россия по-прежнему пытается дать своим разведичкам прикрытие.

”С течением времени они вынуждены компенсировать пробелы, которые образовались в разведке, например, за счёт увеличения числа других сотрудников под прикрытием”, объясняет он.

Шпионы ”работают” не только дипломатами, но также журналистами, учёными, бизнесменами, аспирантами и студентами. Решать разведывательные задачи призван и кибершпионаж. Во второй половине 2022 года количество подобных акций, по информации Supo, значительно выросло.

Точных данных о численности российских разведчиков в Финляндии Supo не приводит. Сообщается лишь, что в Суоми находились ”десятки” сотрудников иностранных спецслужб.

Например, в 2005-м на территории Финляндии работало 50 профессиональных шпионов, из которых 30 (то есть больше половины) были российскими. По информации, которую удалось получить HS в то время, 20 из них служили в СВР, а ещё 10 – в ГРУ.

О депортации иностранных разведчиков ни Supo, ни МИД традиционно почти не распространяются. Последнее исключение датируется 2018 годом. Тогда Финляндия официально сообщила о высылке российского дипломата, подозреваемого в шпионаже.

Однако это не означает, что процесс не идёт. Ежегодно Финляндию без особой огласки покидают 1-2 гражданина России, которых подозревают в вербовке финнов или других нелегальных способах получения информации.

Если предположить, что в прошлом году Supo выслала, например, шесть российских разведчиков, а ещё пятерым было отказано во въезде, то число в любом случае получается беспрецедетным. Ведь за период с 1975 по 2003 год из Финляндии было депортировано в общей сложности 45 советских и российских агентов.

В дальнейшем, по информации HS, ежегодно отправлялось на родину не более двух человек. То есть количество депортаций постепенно увеличивалось.

На этой неделе Supo обнародовала и свою оценку террористической угрозы в Финляндии. Она осталась на 2-м – то есть повышенном уровне – по 4-бальной шкале.

”Усилилась угроза ультраправого терроризма. Угрозы радикального и исламского терроризма остались на прежнем уровне. В Финляндии существуют как крайне правые, так и радикальные исламистские силы, у которых, вероятно, есть стремление и возможность совершать противоправные действия насильственного характера”, – такова официальная оценка Полиции безопасности.

Статья впервые опубликована 30.3.2023

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