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Война и любовь

Русские и украинцы всегда были тесно связаны друг с другом. Но война всё поломала. Фоторепортаж Оксаны Юшко о тех русско-украинских семьях, в которых сохранилась любовь.

Украинские Сумы – родной город Дарьи. Максим родился в Казахстане, в Караганде, откуда впоследствии переехал в Воронеж. Вместе они живут полгода. А познакомились они во время автомобильного путешествия из Калуги в Воронеж.

15:55

В 2014 году фотограф Оксана Юшко сделала портрет собственных родителей. Россия только что захватила Крымский полуостров. К осени на востоке Украины началась война.

Отец Оксаны родом из Украины, мать – из России.

Юшко продолжала фотографировать. Она находила русско-украинские семьи и делала с ними фотосессии. Сейчас у неё уже внушительная коллекция подобных работ. Некоторые из них мы публикуем ниже.

”Начавшаяся в 2014 году война разлучила два народа”, говорит Юшко. Русские и украинцы были всегда тесно связаны. У многих украинцев есть родственники или близкие друзья в России. Многие украинцы говорят на русском языке.

Когда в прошлом феврале Россия вторглась в Украину и попыталась её захватить, всё это рухнуло. Друзья и соседи стали врагами.

”Но мои родители, как и многие другие русско-украинские семьи в обеих странах, по-прежнему вместе. Их связывает любовь и общая история”, рассказывает фотограф.

”Своими работами я пытаюсь найти дорогу к миру. Конечно, у меня больше вопросов, чем ответов. Но это не значит, что я совсем не могу ничего сделать.”

МАЙ 2014, УКРАИНА. Лина родилась в Воронежской области, а затем вместе с семьёй переехала в Харьков. Лина и Виктор родом из Советского Союза, они познакомились когда учились в Харьковском государственном университете. С тех пор они вместе.

АВГУСТ 2014. Артур – украинец. Оксана – родившаяся в Украине русская. Позднее она уехала в Москву учиться. Её мама – русская, а отец – украинец. История любви Артура и Оксаны началась более 10 лет назад в Бухаресте.

АВГУСТ 2014, РОССИЯ. Родившийся в Одессе Алексей – украинец. Ольга – русская. Их любовь началась с... фотографии. Ольга была в Одессе в отпуске и искала фотографа, чтобы запечатлеть её. Этим фотографом оказался Алексей. Они живут в Москве вместе с дочерью Лизой.

ИЮНЬ 2014. Александр Фёдорович – русский. Ветеран Великой Отечественной и бывший капитан крымских партизан родился в Сибири. Татьяна Григорович – украинка. Они вместе почти 30 лет. Три года назад у Александра Фёдоровича диагностировали болезнь Альцгеймера. Татьяна теперь – его персональная сиделка. Они живут в Крыму.

ИЮЛЬ 2014. Владимир – русский художник. Ольга родилась в Украине в Кировоградской области, а по профессии она – балерина. Вместе со своим малышом они живут в подмосковных Химках.

АВГУСТ 2014. Александр – украинец, Ольга – русская. Они познакомились на танцах. Александр был тогда курсантом, а Ольга – медсестрой. У них забавное увлечение: путешествуя по миру, они коллекционируют игрушечных лягушек.

СЕНТЯБРЬ 2014. Уроженка Чернигова Татьяна – украинка. Сергей – русский, из Амурской области на Дальнем Востоке. Они познакомились когда учились в Киеве. Татьяна всегда мечтала увидеть Дальний Восток и Сергей пригласил её к себе. Они живут в городе Зея Амурской области.

ОКТЯБРЬ 2014, УКРАИНА. Дима родился в Москве, Влада – в Киеве. Они познакомились на Кавказе, но поначалу это была любовь на расстоянии. Сейчас они вместе живут в Грузии и путешествуют по миру.

ОКТЯБРЬ 2014. Богдан родился и вырос на западе Украины. Ирина – русская, до 17 лет она жила в Норильске. Они познакомились на улицах Львова: Богдан тогда остнановил свой мотоцикл, чтобы сказать Ирине, что из неё получится прекрасная невестка для его отца.

ОКТЯБРЬ 2014. Сергей – из Донецка, Алла – из Уфы. Они познакомились в 2006 году во время православных встреч в Киеве. Через год Алла переехала в столицу Украины. Там они и живут до сих пор. У них двое детей, Даша и Лёша. Каждый год семья ездит к своим родственникам в Россию.

НОЯБРЬ 2014, РОССИЯ. Валерий – украинец из Одессы, Света – петербурженка. Они познакомились в Одессе, куда Света приезжала в гости к своим друзьям. Через год поженились. Оба увлекаются йогой, различными культурами и эзотерикой.

ДЕКАБРЬ 2014. Вера раньше была балериной в Киеве. Борис – программист из Москвы. Они подружились во время похода в горы. Через пару лет после этого Вера переехала в Москву.

ДЕКАБРЬ 2014. Юлия и Эдик родились на востоке Украины, в Горловке. Родственники Юлии – из российского Оренбурга и украинских Черкасс. Родители Эдика – из Липецка и Донецка. После начала войны они вместе с 4-летним сыном Димой переехали с востока Украины в Москву.

ФЕВРАЛЬ 2015. Владимир родился в Москве, Евгения – в Харькове. Они познакомились в 2006 году, когда оба гостили у своих бабушек в Курской области. После трёх лет отношений на расстоянии Евгения переехала в Москву. Там они и живут, вместе с дочерью Аришей.

ФЕВРАЛЬ 2015. Ирина – русская, Александр – украинец. Его родители и другие родственники живут в Черкассах. Он познакомился с Ириной в 2006 году во время командировки. С тех пор они вместе живут в Москве. В 2008 году родился сын Никита.

МАРТ 2015, УКРАИНА. Елена родом из Ярославля, Евгений – киевлянин. Они познакомились у театра незадолго до начала спектакля. Друг Евгения предложил Елене свой билет. Сейчас они живут в Киеве. У них две дочери.

АПРЕЛЬ 2015, РОССИЯ. Марина – из Киева, Евгений – из Ростовской области. Они познакомились, когда оба жили в одном подмосковном посёлке. Сейчас они живут в Переславле-Залесском. Евгений – священник. У них шестеро детей, Ксения – самая младшая.

МАЙ 2015. Вероника – русская. В 27 лет она ослепла. У её мужа Александра осталось 2% зрения. Он родился в Донецке, а затем вместе со своей семьёй переехал в Россию. Они познакомились в Интернете, в чате блога для слабовидящих. Вероника и Александр поженились и сейчас живут вместе со своей собакой Розалией.

МАЙ 2015. Свадьбу Валдис и Лейла сыграли в Москве. Брачную ночь провели в отеле ”Украина”. Валдис переехал к Лейле из Киева, где он жил с двухлетнего возраста. Они повстречались на берегу Москвы-реки, и это была любовь с первого взгляда.

СЕНТЯБРЬ 2015. Дима – русский. Он родился в Крыму, откуда переехал в Москву. Саша родилась в Украине, она – феминистка. Дима – фотограф. Они познакомились, когда Дима приехал в Киев делать материал про феминистское движение. Они влюбились друг в друга, а позже переехали в Париж.

ДЕКАБРЬ 2015. Александр – из Краснодара. Лена родилась в Киеве. Они познакомились во время отпуска в Греции в 2013 году, за пару месяцев до того, как в Украине начался Евромайдан. Через год Лена переехала к Александру в Москву.

ОКТЯБРЬ 2016. Аэлита и Александр живут в старом доме в Волоколамске вместе со своими детьми Даниилом и Зоем, а также приёмным сыном Иваном. Старшая дочь Ярослава учится в Москве. Аэлита из Донецка и москвич Александр познакомились во время учёбы в Российской академии музыки имени Гнесиных.

ФЕВРАЛЬ 2017. Дарья родом из Днепра в Украине, Пётр – москвич. В 2005 Дарья приехала в российскую столицу работать. Через год она повстречала Петра, когда они ходили на одни и те же курсы. Сначала были просто друзьями, но потом отношения изменились. В 2009 году они поженились, а в 2011-м родилась дочь Мария.

МАРТ 2017. Юлия – киевлянка, а Костя родом из Екатеринбурга. Они познакомились, когда работали вместе, и с тех пор живут на две страны. У них есть дочь.

ИЮНЬ 2015. Игорь родился в Луганской области. Ольга – из подмосковного Королёва. Они познакомились на концерте, и уже 17 лет вместе. У них две дочери: Яна и Вероника.

МАРТ 2022, МОСКВА. Это снова Игорь и Ольга, но уже в 2022 году, через семь лет после предыдущей фотографии. Они по-прежнему живут в том же доме в Московской области. Они уже 24 года вместе. Яне – 14 лет, а Веронике – девять.

ОКТЯБРЬ 2022. ГРУЗИЯ. Виктор – из Москвы. Богдана – из Киева. Они вместе работали в Украине, а в 2013 году поженились. После 2014 года они переехали в Грузию.

СЕНТЯБРЬ 2022, ГРУЗИЯ. Андрей – компьютерщик из Киева, Даша родом из Москвы. Они жили в российской столице, но после начала войны переехали в Грузию. Два старших ребёнка – Саша и Лиза – граждане России. Родившийся уже в Грузии Георгий получил украинское гражданство.

АПРЕЛЬ 2022, МОСКВА. Полина – дизайнер из Москвы, Василий родился на востоке Украины. Они работали в одной компании, а в 2019 году стали встречаться. Они поженились и ради того, чтобы быть вместе, изменили свою жизнь. В 2022 году жизнь изменилась снова...

ОКТЯБРЬ 2022, ГРУЗИЯ. Алёна – москвичка. Леонид – одессит. Они познакомились во время отпуска и скоро стали встречаться. Раньше они жили на две страны, но после начала российского вторжения переехали в Грузию.

НОЯБРЬ 2022, ГРУЗИЯ. Кирилл – из Сибири. Аня родилась на юге Украины. Оба уехали в Грузию из-за войны. Они познакомились в Тбилиси, а через три дня решили жить вместе. Ещё через месяц они поженились.

Статья впервые опубликована 1.4.2023

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Оксана Юшко, фотографии, Юсси Ниемиляйнен, HS, тексты

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