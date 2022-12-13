4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. HS рассказывает о том, как это событие встретили простые финны: в своих домах и на улицах Хельсинки.

На Сенатской площади во вторник вечером отмечать вступление в НАТО собрались пара десятков человек. Фото: Молодёжное движение партии Национальная коалиция

Во вторник, 4 апреля, были закончены все процедурные формальности, и Финляндия официально стала членом Блока НАТО.

Некоторые финны решили отметить это событие в центре Хельсинки. Например, Отто Виркала и его друзья отправились к фонтану Хавис Аманда, где традиционно принято отмечать крупные финские спортивные победы.

Фото читателя HS Отто Вирккалы

”Мы смотрели с телефонов прямой из Брюсселя и слушали речи [генерального секретаря НАТО Йенса] Столтенберга и [президента Финляндии Саули] Ниинистё”, - делится впечатлениями Вирккала.

”Когда в штаб-квартире подняли флаг [Суоми], у нас сразу зазвучал хит группы Pet Shop Boys Go West”.

Сам Вирккала отмечал не очень долго, ему надо было возвращаться на работу. ”Но самые стойкие продолжали праздновать”, - рассказывает он.

Отметились и члены молодёжного движения партии Национальная коалиция. Место для празднования они выбрали весьма символическое - памятник российскому императору Александру II на Сенатской площади.

”Взор Финляндии, обращённый на Восток наконец-то остался в прошлом. Долгая дорога в сторону Запада пройдена”, - торжествует Йоэль Эльмачи.

На Сенатской площади собралось около двух десятков членов движения. Атмосфера была приподнятая.

”Ещё в 1990-е годы молодёжное отделение партии поднимало вопрос о вступлении в НАТО. Оно пропагандировало эту идею как внутри партии, так и по всей стране”, - продолжает Эльмачи.

С Сенатской площади юные политики отправились в ресторан Story Kamppi. Продолжать торжества.

Молодёжь партии Национальная коалиция поднимает бокалы. С флагом НАТО - Йонна Ярвинен. Фото: Молодёжное движение партии Национальная коалиция

Судя по фотографиям, которые наши читатели прислали в редакцию HS, во многих домах Финляндии вступление в НАТО отмечали шампанским или тортиком.

Фото читателя HS Ханны Грейфф

Бокалы поднимали, например, Георг и Марья Денисоффы. Оба давно поддерживали идею вступления Финляндии в НАТО. Они подписали и гражданскую инициативу, которая в прошлом году послужила толчком к официальному запуску процесса.

Денисоффы начали готовиться к событию ещё в понедельник, слушая симфоническую поэму Яна Сибелиуса ”Финляндия” и другую патриотическую музыку. Вторник в этой семье был настоящим праздником.

Денисоффы смотрели церемонию по телевизору. Марья поднимает бокал в честь знаменательного события. Фото: Георг Денисофф

”Мы смотрели церемонию по телевизору, пили шампанское и ели пирожные”, - рассказывает Марья Денисофф. Вечером они планировали устроить праздничную трапезу с друзьями в ресторане Manala. Место было выбрано неслучайно: много лет назад именно здесь зародилось финское движение егерей.

”К сожалению, в этот момент заказать там блюда по меню а-ля карт не было возможности. Поэтому мы отправились в другой классический финский ресторан, Zetor. Однако и он оказался закрыт”, - говорит Георг Денисофф.

В определённой степени его ситуация - уникальная. Семейные корни Георга - из России. А ведь Финляндия вступила в НАТО именно из-за потенциальной угрозы, исходящей из этой страны.

Один из предков Денисоффа по отцовской линии прибыл в Финляндию вместе с оккупационной армией в 1809 году. Да так здесь и остался. Родственники по материнской линии бежали от русской революции на Карельский перешеек.

”Они получили финское гражданство во время Зимней войны, - рассказывает Георг Денисофф, - Постепенно мы здесь прижились”.

Фото читателя HS Паси Хакалы

Статья впервые опубликована 4.4.2023

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