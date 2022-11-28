На этой неделе Министерство образования и культуры Финляндии предоставило гранты различным обществам международной дружбы. В министерстве считают, что крупное субсидирование организации ”Финляндия - Россия” также оправдано.

Общество ”Финляндия - Россия” получило от государства субсидию на свою деятельность в размере почти полмиллиона евро. На этой неделе соответствующие документы обнародовало Министерство образования и культуры Финляндии, которое и занимается подобными вопросами. Если быть точным, то на счета общества поступит 486 000 евро.

В связи с российской агрессией в Украине деятельность организации, разумеется, вызывает определённые вопросы. Однако в пояснительной записке министерства указано, что Общество ”Финляндия - Россия” прекратило сотрудничество с российскими властями и осудила военные действия.

Советник по культуре Пяйви Салонен также придерживается мнения, что у государства есть все основания для поддержки данной организации:

”Общество открыто выступило против войны. Здесь нет никакой двусмысленности.”

При этом, на общество финско-российской дружбы приходится львиная доля бюджета соответствующей статьи расходов. В общей сложности, Финляндия выделяет на деятельность различных клубов международной дружбы 1 680 000 евро.

Тот факт, что на организацию ”Финляндия - Россия” уйдёт почти полмиллиона, в министерстве объясняют размахом и многообразием её деятельности. Кроме того, деньги выделяются под конкретные статьи расходов.

”Многие небольшие общества дружбы работают на добровольных началах. У них даже не всегда есть оплачиваемый персонал”, объясняет Салонен.

Если расставить гранты в порядке убывания финансирования, то следом за ”российским” союзом, будут располагаться Общество Tuglas, развивающее финско-эстонские связи (280 000 евро), Ассоциация ”Финляндия - Америка” (150 000 евро) и Общество ”Финляндия - Венгрия” (150 000 евро). Ассоциация украинцев в Финляндии получит 80 000.

Министерский грант Обществу ”Финляндия - Россия” в этом году сократился почти на 40%. Ещё в прошлом году государственная поддержка организации составляла почти 900 000 евро, а показатели предыдущих лет ещё выше. В министерстве объясняют сокращение тем, что деятельность союза претерпела значительные изменения в связи с российским вторжением в Украину.

Тем не менее, в министерстве утверждают, что общество изыскало новые формы работы в текущей ситуации, которые полностью удовлетворяют критериям присуждения грантов.

На сайте Общества ”Финляндия - Россия” главными направлениями деятельности в 2023 году значатся борьба с проявлениями расизма а также предоставление актуальной информации о России и её гражданском обществе.

Кроме того, декларируется стремление поддерживать связь с россиянами и украинцами, бежавшими от войны в Европу. В первую очередь, речь идёт о деятелях культуры, журналистах, диссидентах и других лицах, способных повлиять на общественное мнение.

”Все официальные совместные с Россией проекты – такие как акции городов-побратимов или культурные мероприятия – с началом войны были прерваны”, говорит председатель Общества ”Финляндия - Россия” Диана Сеппя.

”Сейчас мы продолжаем работать с финнами и живущими в Финляндии россиянами. В самых разных сферах есть постоянная потребность в экспертизе по России. Например, в услугах перевода.”

В обществе также сообщили, что в прошлом году был принят ряд мер для сокращения расходов. В частности, были уволены шесть сотрудников.

Статья впервые опубликована 6.4.2023

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