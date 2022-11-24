Специальные чаты благотворительной организации “Детские деревни – SOS” помогают украинским детям и подросткам. Эксперты подмечают, что в глазах детей война — это безобразное дело, несущее огромные страдания.

“Украинским детям пришлось быстро повзрослеть”, говорит специалист благотворительной организации “Детские деревни - SOS” Ирина Петерманн в интервью STT. Она занимается приложением Let’s chat, которое предназначено для украинцев от 7 до 17 лет, желающих поделиться своими проблемами на родном языке. Вместе с чатом работает и сервис “Домашка”: здесь можно получить помощь с домашними заданиями. Тоже на украинском.

Сервис появился из-за того, что многие дети начинали общение именно с вопросов о домашних заданиях. О своих более серьёзных проблемах говорить сразу были готовы далеко не все.

“Почти все обсуждения так или иначе касаются войны”, рассказывает журналистам STT руководитель отдела профилактического цифрового развития “Детских деревень – SOS” Йоханна Виртанен.

Основная часть пользователей чата – украинцы 14-17 лет. Помимо войны, их беспокоят, например, вопросы школы, семьи и буллинга. А ещё, говорит Виртанен, дети много думают о дружбе, которая из-за войны и вынужденной эмиграции, стала теперь другой.

Больше половины активных пользователей цифровых сервисов по-прежнему живут в Украине. Остальные – в Финляндии, Польше и Германии.

Это очень важная онлайн-инициатива. Ведь дети далеко не всегда готовы рассказать о своих проблемах родителям, даже если те находятся рядом. По мнению Виртанен, это связано, в том числе, и с тем, что дети пытаются быть сильными в глазах своих родителей. Особенно это касается мальчиков: они чувствуют, что тоже несут ответственность за всю свою семью.

“Дети спрашивают – когда закончится война? В их глазах она безобразна и несёт множество потерь. Если бы у детей была власть, они бы закончили войну”, говорит Ирина Петерманн.

По данным Миграционной службы Финляндии, в Суоми сейчас находятся около 12 тысяч украинских детей в возрасте до 17 лет.

Петерманн подчёркивает, что не в традициях украинского менталитета делится личными переживаниями с посторонними. Несмотря на это, в украиноязычных чатах помощи зарегистрировано сейчас около 1 300 человек, а украинские СМИ активно продвигают эти сервисы.

Финляндия, по словам Петерманн, – лидер по оказанию онлайн-поддержки. В других странах подобных сервисов не очень много.

Главная проблема детей – это учёба. Когда ты вынужден прятаться в бомбоубежище, или из-за отсутствия электричества не работает компьютер, то многие важные вещи из школьной программы могут пройти мимо.

“Мы говорим детям, что самое главное – это оставаться живыми и здоровыми”, рассказывает Ирина.

После того, как Россия развязала войну в Украине, большой приток посетителей наблюдался и в финноязычном чате “Детских деревень - SOS”.

Ребята говорили о чувстве собственной незащищённости, своих родственниках в Украине и страхе перед войной. Тогда сотрудники чата цитировали президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Санну Марин, которые говорили, что финнам нечего бояться. Виртанен вспоминает, что дети находили в этих словах утешение.

“Дети следят за актуальными событиями”, продолжает она. ”Например, вступление [Финляндии] в НАТО тоже обсуждалось в чате.”

В чаты поддержки обращаются молодые люди, которые постоянно испытывают тревогу. Её причины могут быть самыми разными: от опозданий в школу до проявлений жестокости и сексуального насилия. По словам Виртанен, подобные сервисы помогают выявить недостатки системы социальtной поддержки населения.

“Мы видим, что дети и подростки вынуждены долго ждать психологическую помощь. Она оказывается не на ежедневной основе.”

Не всем удаётся пообщаться в чате с волонтёром или специалистом. В прошлом году операторы смогли ответить примерно на половину из полученных 60-ти тысяч обращений. Поэтому добровольцы требуются постоянно.

Специалист международной организации Save the Children Катя Ристола в течение прошлого года работала в Киеве. До войны в Украине находились около двух десятков сотрудников организации. Сейчас их более трёхсот. Они оказывают помощь по самым разным направлениям: доставляют продукты питания тем детям и семьям, которые стали беженцами внутри страны, предоставляют финансовую поддержку, восстанавливают разрушенные школы и бомбоубежища.

По словам Ристолы, в Украине сейчас полностью уничтожены почти 400 школ, ещё 3 000 – серьёзно повреждены. Из тех, что остались, открыты тоже далеко не все: не хватает электричества для обогрева помещений, не везде есть пригодные для использования бомбоубежища...

“У детей огромное желание вернуться в школу после коронавируса”, говорит Катя Ристола в интервью STT.

На востоке Украины многие родители боятся отправлять детей в школу из-за угрозы ракетных ударов. Поэтому организация Save the Children организовала удалённое обучение онлайн, чтобы дети могли заниматься в безопасности. Однако, по словам Ристолы, лишь у трети детей дома есть устройства, необходимые для удалённого обучения.

А ещё организация собирает и раздаёт в школах и детских садах специальные “бункерные наборы”. В них различные игры и средства для рисования, чтобы занять себя во время нахождения в бомбоубежище.

Защита и психологическая поддержка детей тоже значатся среди основных направлений деятельности Save the Children. Они направлены, в частности, на профилактику травматизма у детей и подростков. Ристола подчёркивает, что психологические травмы могут проявиться и через несколько лет.

“У детей смутное представление о будущем. Никто не знает когда закончится война, выживут ли они и куда прилетит следующая ракета.”

Статья впервые опубликована 8.4.2023

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