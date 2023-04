В легендарной балладе, которую знает, наверное, каждый россиянин, теперь другие слова. Вместо куплета про Москву музыканты поют про Украину.

Композиция группы Scorpions под названием Wind of Change - без сомнения, одно из культовых музыкальных произведений для многих поколений россиян. Как сообщает Der Spiegel, ”скорпионы” больше не хотят петь её так, как раньше.

В песне, слова которой в России многие знают наизусть, вместо ”прогулки по Москве” появился куплет в честь Украины. Больше 30 лет композиция начиналась так: I follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change. Отныне в этом месте уже другой текст: Now listen to my heart, it says Ukrainia.

”После начала войны в Украине мы спросили сами себя - а можем ли мы по-прежнему исполнять эту песню?, - рассказывает фронтмен Scorpions Клаус Майне, - Теперь вместо былой романтизации России она демонстрирует нашу солидарность с Украиной”.

Wind of Change появилась в 1991 году, в период перестройки. Эта песня - о вере. Вере в то, что между Востоком и Западом наконец-то наступит мир.

Автор текста Клаус Майне во многих интервью говорил о том, что на создание этих стихов его вдохновил Московский международный фестиваль мира 1989 года. На нём, помимо Scorpions, выступали такие звёзды, как Оззи Осборн, Bon Jovi, Motley Crue и другие. Тогда все искренне верили, что холодная война закончилась, а музыка может объединить народы.

”Идея пришла ко мне в Советском Союзе, когда я как-то раз стоял летней ночью в Парке Горького и смотрел на Москву-реку. Эта песня - моя личная оценка того, что произошло в мире в те годы”, - вспоминал Майне в интервью немецкой ”Рок-газете” в 2014 году.

После февраля 2022 года Scorpions отменила все концерты в России. ”Я больше не могу представить нас гастролирующих в России”, - сказал тогда лидер группы.

”По крайней мере, в ближайшем будущем. Это печально. Но решения принимаются исходя из действительности”.

Статья впервые опубликована 10.4.2023

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.