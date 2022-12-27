Посол Финляндии в США: в России ждут президентских выборов в Америке

На этой неделе в Турку выступил опытный финский дипломат Микко Хаутала, который сейчас работает чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Соединённых Штатах Америки.

Посол Финляндии в США Микко Хаутала считает, что Россия всё больше воспринимает конфликт в Украине как войну на истощение.

”У них больше нет иллюзий относительно того, что они могут каким-то волшебным образом изменить ситуацию в свою пользу”, сказал Хаутала в минувшую среду в Турку в рамках публичных встреч ”Форума Европы”.

50-летний посол – дипломат с хорошей репутацией. В последнее время он всё чаще появляется в публичном пространстве. Раньше он работал послом Финляндии в России. И тогда регулярно отказывался от интервью.

В Турку – в беседе с экспертом Маркку Йокисипиля – Хаутала выразил мнение, что при нынешних темпах россияне смогут воевать ещё несколько лет, прежде чем экономические сложности начнут по-настоящему тяготить большинство жителей страны.

”За этим может скрываться и другая основополагающая идея: давайте будем продолжать до тех пор, пока в США не начнётся новый политический цикл”, говорит посол, имея в виду американские президентские выборы 2024 года.

Центральной идеей выступления Микко Хауталы в Турку стало наступление новой эры, которая характеризуется соперничеством великих держав. В этих условиях, подчёркивает дипломат, вступившая в НАТО Финляндия воспринимается в США как союзник.

Предыдущие 30 лет, по мнению Хауталы, были фазой вялотекущего соперничества больших государств. Теперь она закончилась. Китай тогда ещё не был достаточно могущественным, Советский Союз развалился, и в качестве ”царя горы” остались Соединённые Штаты.

Во время беседы Хаутала также напомнил, что для Москвы одним из важных факторов внешней политики всегда было наличие так называемой буферной зоны или ближайшего круга.

”[Теперь] необходимо найти какой-то новый способ”, сказал он и добавил, что нынешняя ситуация должна разрешиться таким образом, чтобы Россия не смогла продолжать свою политику по завоеванию других стран.

”[Однако] перспективы не очень хорошие, если обратиться к истории.”

Микко Хаутала – очень опытный дипломат, чей авторитет заметно вырос, благодаря его близким отношениям с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Раньше он работал у Ниинистё советником по внешней политике.

Его имя называют даже в списке возможных кандидатов на место преемника – в качестве ”джокера”, который пока не слишком известен широкой публике. В Турку у него спросили – насколько ему интересны полномочия президента?

”Я не получал подобных предложений”, ответил Хаутала, а о своих собственных амбициях поведал весьма образно, через сравнение:

”Это то же самое, что спросить у очкарика – не хочет ли он стать космонавтом”, улыбнулся Хаутала, постукивая своими очками.

У него также поинтересовались – как изменится ситуация в мире, если в следующем году в США выберут президента-республиканца?

Хаутала ответил дипломатично: ”Определённое влияние, конечно, будет, но на данном этапе я бы избегал каких-то драматических выводов”.

А затем напомнил, что в США существует большое количество ограничений, которые препятствуют любым резким радикальным изменениям.

”Что касается отношения к Финляндии предыдущего президента США Дональда Трампа, то здесь у нас достаточно уникальная ситуация. Он действительно очень хорошо к нам относится.”

Хаутала отметил, что, по его наблюдениям, в процессе вступления Финляндии в НАТО, Трамп ни разу не возражал против расширения Альянса:

”В отличие от многих ’единомышленников-республиканцев’.”

Рассказал посол и о возможном расширении военных действий. К такому развитию событий, по его мнению, могут привести два сценария: вступление в конфликт стран НАТО или же война великих держав в Азии, например, вокруг Тайваня.

”Последние несколько лет вероятность [подобного] уже не равна нулю”, отметил Хаутала.

Он напомнил, что крупные войны всегда начинались из-за изменения баланса сил между великими державами.

”Впрочем, это не означает, что и на этот раз всё автоматически пойдёт именно так.”

”Опасно думать, что хуже, чем сейчас, уже не будет”, сказал дипломат и добавил, что лучше быть готовым к самым мрачным сценариям.

По мнению Хауталы, затяжная война потребует, в первую очередь, от европейских правителей научиться объяснять и оправдывать пока ещё разумные расходы на этот конфликт.

Кроме того, Хаутала считает, что наступление нового миропорядка приведёт к более централизованным и управляемым моделям экономик.

Причина этого – конкуренция Запада с Китаем, где вся экономика подчинена политике и государству.

”Вероятно, нам придётся перестроить деятельность Министерства экономического развития и занятости в сторону Госплана”, сказал Хаутала, а затем привёл в пример США, где смогли поднять собственную полупроводниковую промышленность.

Конкуренция великих держав, по мнению дипломата, повлияет на многие отрасли. В том числе, на науку и обмен технологиями.

"Без политических последствий с кем угодно этим уже не займёшься."

”Прекращение или даже резкое ограничение торговли с Китаем – это не вариант”, заявил Хаутала, говоря об американской ситуации. ”Довольно большая часть американского образа жизни основана на дешёвых китайских товарах.”

Он бы хотел, чтобы Китай воспринимался в Финляндии как страна, которая может влиять на сферу нашей безопасности:

”Представление о том, что Китай далеко, в корне неверно. Китай и Россия явно сблизились. Китай не хочет осуждать Россию и не хочет накладывать на неё ограничения.”

Статья впервые опубликована 12.4.2023

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