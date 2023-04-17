В ВСУ формируется 117-я отдельная механизированная бригада (117 ОМБр). У неё на вооружении есть финские БТР ”Паси”, а также бывшие орудия Сил обороны Финляндии.

В декабре Военно-морские силы Украины опубликовали фотографии учений морпехов, в которых были задействованы финские бронетранспортёры ”Паси”. Фото: ВМС Украины

Из американских секретных документов, которые недавно утекли в Сеть, стало известно, что, как минимум, одна из новых украинских механизированных бригад получила от Финляндии тяжёлую военную технику, а также консультационную помощь в её освоении.

Речь идёт о 117-й ОМБр, которую начали формировать в начале этого года. Из просочившихся документов можно сделать вывод, что в качестве колёсной бронетехники солдаты этой бригады используют финские бронетранспортёры ”Паси”.

Кроме того, документы свидетельствуют, что Финляндия также обучает украинцев. Причём, не только использованию БТР ”Паси”, но и гусеничных грузовиков, также находящихся на вооружении бригады. Более того, 117-я ОМБр использует лёгкие полевые гаубицы, которые, скорее всего, раньше числились на вооружении Сухопутных войск Финляндии. В последние годы эти орудия находились в Эстонии.

Финляндия никогда не публиковала информацию о том, какую именно военную поддержку страна оказывает Украине. Однако в соцсети порой всё же просачивались фотографии и видео этих ”подарков”. Например, не секрет, что несколько переданных Украине БТР ”Паси” были уничтожены в ходе военных действий.

На прошлой неделе в Интернете появились новые фото- и видеоматериалы. На них, вероятно, изображены полученные из Финляндии ручные противотанковые системы "Апилас” а также 152-миллиметровые пушки.

117-я ОМБр – одна из той дюжины новых украинских бригад, о формировании которых стало известно в конце января – начале февраля. Среди них есть как механизированные бригады сухопутных войск, так и артиллерийские подразделения.

В обнародованных недавно секретных документах США содержится ещё более подробная информация об этих военных формированиях. В частности, сообщается, что Украина готовит в общей сложности 12 новых бригад для весеннего контрнаступления.

Из этой дюжины только три бригады обучаются и получают вооружение непосредственно в Украине. Оставшиеся девять формируются и оснащаются за счёт США и других западных союзников Киева.

Утекшие в Сеть документы свидетельствуют, что каждая бригада состоит из танкового батальона, трёх механизированных или мотострелковых батальонов, а также артиллерийских подразделений. Численность бригады – около 4 000 человек.

Если просочившаяся информация соответствует действительности, то эти 12 украинских бригад могут стать по-настоящему серьёзной силой в нынешней войне.

Например, бывший начальник штаба Сухопутных войск Финляндии и бывший начальник Южного военного округа Суоми генерал-майор в отставке Юха-Пекка Лиикола написал в своём Фейсбуке, что ”при наличии должного обучения, оснащения, командования и поддержки такая военная мощь может оказать решающее влияние”.

По имеющимся теперь в наличии данным, 117-я ОМБр будет также оснащена 28-ю гусеничными машинами ”Викинг”, которые предоставят Нидерланды. Схожая техника производства шведской компании Hägglunds находится на вооружении Сил обороны Финляндии, дислоцированных на севере страны.

Судя по всему, украинская 117-я бригада будет оснащена 20-ю бронетранспортёрами ”Паси” а также 13-ю БТР М113, видимо, подаренными Австралией.

В документах также говорится о том, что финны не только помогают украинцам в освоении бронетранспортёров ”Паси”, но и играют определённую роль в обучении техническим нюансам ”Викингов”. Не исключено, что тренировки проходят на территории Финляндии.

Среди других технических средств, находящихся в распоряжении бригады – 10 бронеавтомобилей ”Сенатор”. Их подарила Канада.

Танковый батальон 117-й ОМБр состоит из 31-го польского основного боевого танка PT-91. Он производится в Польше, но разработан на основе советского танка Т-72.

В документах утверждается, что огневую поддержку бригаде будут обеспечивать 12 гаубиц Д-30. Их предоставила Эстония. Это 122-миллимитровое буксируемуе орудие было разработано в Советском Союзе ещё в 1950-е годы.

В своё время Эстония получила эти гаубицы из Финляндии. В Суоми они носили номенклатурный номер 122 H 63. Чтобы передать их Украине Эстония должна была получить соответствующее разрешение от Финляндии.

На вооружении финских Сухопутных войск до сих пор находится не менее 471 подобной гаубицы. Они используются для огневой поддержки пехоты.

В распоряжении 117-й ОМБр есть и восемь более тяжёлых 155-миллиметровых гаубиц AS-90. Это самоходная артиллерийская установка, которая производится в Великобритании.

Статья впервые опубликована 15.4.2023

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