Даже если производитель прекратил экспорт в Россию, отдельные товары продолжают пересекать восточную границу Финляндии. Благодаря частным лицам.

Из-за сокращения пассажиропотока, пограничный контроль стал строже. Однако санкционные товары по-прежнему продолжают поступать в Россию. По словам руководителя отдела контроля Таможни Финляндии Сами Ракшита, это происходит даже несмотря на то, что сейчас досмотру подвергается значительно больше транспортных средств, чем раньше.

”Надо честно признать: отловить всё в любом случае невозможно”, говорит он.

Ракшит считает, что в среднем – при нормальной ситуации – властям удаётся выявить 5-10% незаконных товаров, пересекающих границу.

”Когда поездки и движение ограничены, это нельзя назвать ”нормальной ситуацией”. [Поэтому] я предполагаю, что сейчас наши показатели значительно выше”, продолжает он.

Согласно предварительным данным финской Таможни, в феврале 2023 года экспорт в Россию сократился на 71% по сравнению с февралём прошлого года. Импорт упал ещё значительнее – на 86%.

Во вторник журналисты Yle опубликовали материал, в котором рассказывалось о петербургской компании, которая, по их данным, через частных лиц получает продукцию тех финских компаний, которые прекратили экспорт своих товаров в Россию. По информации коллег, физические лица также занимаются реализацией в России финского сыра, мяса, кофе и моющих средств.

По данным финского Агентства по безопасности пищевых продуктов, в Россию можно вывозить без дополнительных разрешений пять килограммов товаров животного происхождения на одного пассажира. Они должны быть обработаны и находится в запечатанной оригинальной упаковке. Иными словами, сырые продукты вывозить нельзя.

По словам Сами Ракшита, Таможня зафиксировала, что частные лица стали чаще брать большое количество товаров, декларируя их как товары для личного пользования.

”Мы не можем проверить, что происходит с продукцией на российской стороне. Да, в период действия санкций мы заметили, что по некоторым группам товаров это может быть отнюдь не только частный экспорт, как об этом заявляется.”

В частности, на границе задерживали пользующуюся спросом в России бытовую технику (якобы для личного пользования). Например, мобильные телефоны и эхолоты. Если товар находится в санкционном списке, то таможенники конфискуют его, а данный случай рассматривается как потенциальное преступление. Таможня Финляндии не публикует статистику по изъятым товарам, однако известно, что несколько случаев уже находятся в судебных инстанциях.

Однако даже если продукция действительно предназначается для личного пользования, санкции всё равно запрещают вывозить из Евросоюза в Россию так называемые предметы роскоши, к которым могут относиться, в частности, бытовая техника, одежда, различные товары для хобби, а также алкоголь и продукты питания стоимостью свыше 300 евро. Для мобильных телефонов установлена верхняя планка в размере 750 евро.

”Когда санкции только вступают в силу, то на начальном этапе люди могут действительно везти [запрещённые] товары по незнанию или в силу других причин. Затем, когда начинается их изъятие, поток сокращается”, объясняет Ракшит.

По его мнению, объёмы незаконных перевозок товаров частными лицами незначительны в сравнении с тем, что можно осуществить коммерческим транспортом:

”Мы говорим, самое большее, о тысячах единиц, а это достаточно немного. То, что могут перевезти частные лица, может иметь значение непосредственно для отдельных граждан соответствующей страны, но не для её экономики.”

Исключение, по мнению Ракшита, составляют те товары, которые могут представлять определённую ценность для промышленности, в том числе военной. Однако он не сообщил – были ли случаи задержания подобной продукции.

”Если бы физическое лицо попыталось перевезти такое устройство якобы для собственного пользования, это могло бы стать заметным прецедентом. Но таких случаев единицы. Если они вообще есть.”

Руководитель отдела контроля Таможни также обратил внимание, что профессиональные логистические компании используют в своей работе методы, которые, на первый взгляд, кажутся законными. Например, если санкционные товары идут из Финляндии через Россию в какую-нибудь третью страну, то в итоге они могут теоретически остаться в России. Как напрямую, так и после обратного ввоза из данной третьей страны.

”И здесь несовершенство санкций становится очевидным”, резюмирует Сами Ракшит. ”Необходимо иметь возможность отследить – что происходит с грузом после пересечения границы.”

Статья впервые опубликована 18.4.2023

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