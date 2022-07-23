Оригинальный фильм по одноимённому роману Майю Лассилы был создан в 1980 году и стал совместной работой советских и финских кинематографистов.

Благодаря специалистам ”Мосфильма” картину ”За спичками” можно теперь посмотреть в формате 4К. Фото: Эркки Пеннанен

Российская государственная кинокомпания ”Мосфильм” закончила реставрацию классической кинокомедии ”За спичками”. Одна из старейших киностудий России сообщила об этом на своём сайте.

Совместный советско-финский фильм по одноимённому роману финского писателя Майю Лассилы вышел на экраны в 1980 году. Он существует в двух версиях: русской и финской. При этом финская – за счёт более продолжительной сцены в сауне – чуть длиннее.

У картины было два главных режиссёра. Для Ристо Орко ”За спичками” стал последним полнометражным фильмом. Также как и для киностудии Suomi Filmi, которая отвечала за производство с финской стороны. В обширной фильмографии Леонида Гайдая это, конечно, не самое известное произведение, однако в целом фильм получил в Советском Союзе неплохие отзывы.

В Финляндии премьера состоялась в кинотеатре ”Ритц” в марте 1980 года. В Москве – 22 сентября того же года. В общей сложности в СССР этот фильм собрал 34,3 миллиона зрителей.

Сейчас ”За спичками” можно легально и бесплатно посмотреть в Интернете. ”Мосфильм” выложил отреставрированную в формате 4К версию на своей странице в Ютубе.

В процессе реставрации специалисты занимались цветокоррекцией, стабилизацией изображения, а также устранением различных дефектов плёнки с помощью современного компьютерного оборудования. Затем новая ”картинка” накладывалась на оригинальную аудиодорожку.

”Мосфильм” и Госфильмофонд России регулярно занимаются реставрацией классических кинокартин. В 2023 году в новом формате были представлены музыкальная комедия Айболит-66 (1966 г.), драма Охота на лис (1980 г.) и Алые паруса (1961 г.).

Отреставрированные на ”Мосфильме” картины выставлялись на многих крупных международных кинофестивалях, например, на Берлинале. Киностудия также организует ретроспективные показы в России и в других странах.

В пресс-релизе ”Мосфильма” отмечается, что реставрационные работы компания производит за свой счёт, без привлечения спонсоров или государственного финансирования.

В Финляндии самый первый фильм по роману Майю Лассилы ”За спичками” был снят в 1938 году.

Статья впервые опубликована 20.4.2023

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