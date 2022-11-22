По его словам, чтобы отправиться на войну необходимо хорошее снаряжение и огромное желание защищать ”Финляндию, Украину и Европу”. Даже находясь в Суоми, он продолжает думать о войне и своих боевых товарищах.

Пока мы общаемся по телефону, мужчина готовит еду. Кажется, у него вполне обычная жизнь: семья, дети, работа... Однако очень часто его мысли заняты другим. И витают они далеко от родной Финляндии.

”Тяжело находиться здесь: я очень много думаю об Украине и о своих фронтовых товарищах”, говорит мужчина.

Он предпочитает сохранять анонимность. Хотя журналистам STT его личность известна. Первый раз он поехал на войну летом прошлого года, зимой посетил Украину повторно. Говорит, что оба раза речь шла о месяцах, а не о неделях.

Рассказывать более подробно нельзя. Однако мужчина всё же раскрывает ещё одну деталь: во время последней поездки он был в Бахмуте – городе, который уже давно не сходит с первых полос газет всего мира. Ведь здесь идут ожесточённые бои. А ещё потому, что с противоположной стороны фронта в этом районе действует хорошо обученная армия наёмников из ЧВК ”Вагнер”.

Финский доброволец считает, что противник смог выработать собственную тактику и научился, например, координировать свои наступательные действия. Поэтому недооценивать россиян, по его мнению, нельзя.

”Когда ты на фронте, то не стоит думать, что они не умеют воевать. Или что они обязательно промажут”, объясняет мужчина.

В начале войны иностранные добровольцы прибывали в Украину достаточно хаотично, однако впоследствии, по ощущениям финна, были предприняты шаги, чтобы процесс стал более организованным.

”Конечно, должен быть кто-то, кто занимается тобой и говорит от твоего имени. И какое-то место [воинское подразделение], в которое ты направляешься. Это, разумеется, не тот случай, когда ты просто маршируешь куда-то с [автоматом] АК в руках.”

Прежде, чем приступать к реальным действиям, придётся подождать несколько недель: служба безопасности проверяет всех прибывших, подписываются все необходимые документы, например, договор с ВСУ.

Мужчина не советует ехать в Украину ”набираться опыта”. Говорит, что нужна очень сильная мотивация:

”У вас должно быть огромное желание защищать Финляндию, Европу и Украину. Если его нет, то бесполезно туда ехать и рисковать своей жизнью и жизнью других людей.” И сразу добавляет, что сам он ни в коем случае не занимается набором добровольцев на войну в Украину.

Отдельный вопрос – необходимость иметь качественное защитное и иное снаряжение (кроме оружия). У финнов оно обычно есть. В силу многих причин.

”Если бы я, например, обратился за снаряжением к украинской армии, то оно бы мне точно не подошло. Разумеется, необходимо очень серьёзно относится к тому, что вы носите. Ведь на кону ваша жизнь”, объясняет мужчина.

Экипировка финских добровольцев в Украине целиком зависит от них самих или от тех, кто их – так же добровольно – поддерживает:

”В принципе, мы там, в основном, за свой счёт. Если что-то приходит от спонсоров – это всегда в плюс.”

По его мнению, государство, возможно, могло бы помочь хотя бы в тех случаях, когда необходимо раненых эвакуировать на родину. Также, говорит доброволец, очень полезной могла бы стать помощь Финляндии в обучении украинских военных.

”Никакой ерунды. Этого и так хватает. И, конечно, они прекрасно знают – что нужно делать непосредственно в бою. Но если говорить о более высоком оперативном уровне – о вопросах управления и координации [войск] – здесь Финляндия могла бы дать многое.”

Мужчина, у которого взяли интервью журналисты STT, отслужил в Суоми срочную. Он считает, что та подготовка, которую даёт финское Минобороны, подходит именно для той войны, которая сейчас идёт в Украине.

”Кроме Финляндии, такому не учат нигде. Доктрина янки и британцев основана на превосходстве [своей армии], в Суоми – всегда наоборот”, объясняет доброволец.

И добавляет, что значимость подобной образовательной помощи высока ещё в силу её долгосрочности. Знания не расходуются на поле боя, как боеприпасы.

Наличие у Финляндии и Украины одного и того же пограничного соседа (который в глазах украинцев сейчас является ещё и общим врагом) добавляет финнам авторитета. Например, к американским добровольцам, по словам нашего собеседника, там относятся куда более настороженно.

”Украинцам нравятся финны. Считается, что нас знают благодаря Кими Райкконену, Мике Хаккинену и Теему Селянне, но это не так. Здесь все знают [легендарного снайпера] Симо Хяухя”, рассказывает финн.

Говоря в целом о войне, и рассуждая на тему возможного контрнаступления, мужчина отмечает, что у Украины есть необходимое для него мужество. Однако ещё больше он, кажется, надеется на то, что война начнёт разрушать Россию изнутри, и это приведёт там к какой-то борьбе за власть.

Запад должен продолжать поставлять в Украину тяжёлое – и особенно, дальнобойное – оружие, которое способно уничтожать российскую технику. Военная помощь, по его мнению, чрезвычайно важна, потому что, как признаётся сам финский доброволец, он понял в Украине одну важную вещь:

”Войны выигрывают с помощью оружия, а проигрывают за столом переговоров.”

А что насчёт его самого? Его война в Украине уже закончилась?

”Это по-настоящему сложный вопрос”, отвечает мужчина. ”Лучше задайте мне его снова через год. Если война всё ещё будет продолжаться. Надеюсь, что уже нет.”

Даже находясь в Финляндии, он не стремится разорвать свою связь с Украиной. Например, продолжает пользоваться своим украинским телефоном, с помощью которого ”абсолютно инстинктивно и очень активно” следит за событиями на фронте. Кроме того, в Суоми он занимается сбором средств для своих боевых товарищей.

”Конечно, я понимаю почему многие снова возвращаются туда, если им, например, нет жизни здесь, в Суоми. Но даже если она и есть, всё равно бывает сложно не уехать обратно, [в Украину].

Статья впервые опубликована 23.4.2023

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