Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто пообщался с журналистами после встречи со своими коллегами из других стран ЕС в Люксембурге.

В понедельник глава МИД Суоми Пекка Хаависто высказался про военную помощь Евросоюза Украине.

”Непростительно, если [задержка с поставками боеприпасов] происходит по вине ЕС”, сказал он на пресс-конференции в Люксембурге в понедельник. Она была организована после встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Хаависто упомянул, в частности, выдвинутые Францией требования о том, чтобы снаряды, поставляемые в Украину, обязательно производились именно в Европе.

Выполнить это требование непросто: европейские заводы по изготовлению вооружений загружены заказами. Быстро увеличить производство невозможно.

”На мой взгляд, во время совещания было несколько достаточно бесполезных дискуссий торгово-политического характера на тему места производства боеприпасов”, констатировал глава финского МИД.

Пекка Хаависто признал, что некоторые европейские заводы могли бы перейти с двухсменного режима работы на трёхсменный, чтобы увеличить объёмы производства, однако это невозможно сделать в одночасье.

Финский политик также напомнил, что некоторые из видов снарядов, которые требуются Украине, могут вообще не производиться на территории ЕС.

Хаависто рассказал, что председательствующая сейчас в Евросоюзе Швеция, а также представители Финляндии выступили на совещании с ”настоятельной рекомендацией найти решение данного вопроса”.

Главным, по мнению Финляндии, является факт выполнения данных Украине обещаний, а не место производства тех или иных боеприпасов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также присутствовал на совещании и выступил с докладом. На прошлой неделе он выразил в своём Твиттере разочарование текущей ситуацией с европейскими поставками снарядов Украине.

”Неспособность Евросоюза воплотить собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это [хорошая] проверка того, обладает ли ЕС достаточной самостоятельностью в принятии решений в области безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется в человеческих жизнях.”

Статья впервые опубликована 24.4.2023

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