На этой неделе Владимир Путин подписал указ о введении внешнего управления в дочернем предприятии крупной финской энергетической компании Fortum, которое работает на территории России. Финские эксперты прокомментировали для HS это радикальное решение.

Бизнес-сообщество Финляндии единодушно во мнении: действия российского правительства противоречат международному праву.

Россия в одностороннем порядке решила ввести в компании ”Фортум” внешее управление. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал во вторник.

”Это поглощение – следствие российской агрессивной войны в Украине”, говорит руководитель Конфедерации финского бизнеса Петри Вуорио. ”Подобные действия, когда активы иностранных компаний экспроприируются, противоречат международному праву.”

В Конфедерации Вуорио отвечает, в частности, за экономическую политику и торговые отношения. Он подчёркивает, что оценивает ситуацию с глобальной точки зрения. Непосредственного участия в деле ”Фортума” он не принимает.

”Подобные действия на долгие годы ослабляют позицию России в глазах инвесторов. Они вредят западным компаниям, но и самой России они также вредят”, продолжает эксперт.

Руководитель Конфедерации финского бизнеса Петри Вуорио. Фото: Йоэль Майсалми

Пока не очень понятно, почему реализация указа о введении внешнего управления в зарубежных фирмах началась именно с финского государственного концерна Fortum и немецкой энергетической компании Uniper.

Также в настоящий момент достаточно сложно оценить реальные активы российской дочки ”Фортума”. В начале марта в этом подразделении финского концерна удалось списать около 1,7 миллиардов евро. На тот момент общая стоимость российского ”Фортума” оценивалась чуть меньше, чем в два миллиарда.

Российские власти заявляют, что эта мера – временная. Её оправдывают необходимостью защиты энергетического сектора страны.

Эксперт по России Катри Пюннониеми обращает внимание, что такая постановка вопроса означает восприятие иностранной собственности как враждебной:

”Подобный образ [внешней] угрозы очень хорошо сочетается с общей позицией России. Он расширяет её конфликт с Западом и переводит его в новую плоскость – в область критически важной для России инфраструктуры.”

Пюннониеми в настоящий момент занимается изучением российской политики безопасности в Хельсинском университете и в Национальном университете обороны.

Катри Пюннониеми. Фотография 2020 года. Фото: Микко Стиг/Lehtikuva

По мнению профессора Пюннониеми, "временный" характер российского решения вызывает определённые сомнения.

"Это настолько же "временно", насколько мобилизация была "частичной"”, говорит она. И добавляет, что в конечном счёте, это ни что иное как шантаж и вымогательство.

"Даже общественности информация была представлена именно в таком виде. Месседж заключался в том, что если [на Западе] будет продолжать экспроприировать российскую собственность и направлять эти активы на поддержку Украины, то в России продолжиться аналогичный процесс."

Пюннониеми напоминает, что политические риски для западного бизнеса в России всегда были высоки: "Вероятность лишиться собственности существовала всегда".

Пюннониеми называет историю с поглощением ”Фортума” примером феномена политической культуры путинской эпохи, который лучше всего характеризует ёмкое русское слово ”беспредел”.

”Это своего рода повсеместное беззаконие, в рамках которого на действия властей нет вообще никаких ограничений. То есть институт государства используется только для реализации собственной власти, а не для равномерной заботы обо всех”, говорит она.

Россия заявляет о том, что поглощение финансовых активов зарубежных компаний является ответом на западные санкции и замораживание российских активов.

После начала вторжения в Украину большое количество западных компаний покинули Россию. Но многие остались и продолжили работу.

”В целом, можно говорить о том, что финский бизнес – наряду с другими фирмами из Северной Европы, а также английскими компаниями – был в авангарде процесса выхода с российского рынка”, оценивает Петри Вуорио. ”В направлении южной Европы отток был значительно меньше.”

”Во-вторых, необходимо сказать, что процесс вывода бизнеса – очень медленный. Без разрешения специальной комиссии при российском Минфине компанию продать нельзя. Равно как нельзя и просто упразднить бизнес без нарушения законов о правовой защите персонала.”

Катри Пюннониеми затрудняется сказать – что именно привело к решению о поглощении. Однако она сомневается, что это может быть связано с недавним вступлением Финляндии в НАТО.

”Скорее, причины стоит искать в санкционной политике”, говорит эксперт. Евросоюз и США ввели обширные санкции (в том числе персональные) сразу после начала войны в феврале прошлого года.

”В последний день марта Россия обнародовала новую концепцию своей внешней политики”, напоминает Пюннониеми. ”В её основе лежит разделение государств мира на дружественные, недружественные и нейтральные. Страны ЕС, в основном, относятся к недружественной категории.”

После этого Катри снова произносит по-русски: ”беспредел”.

”Это говорит о том, что Кремль считает себя вправе менять правила игры по своему усмотрению, вне зависимости от того, что написано в уставных документах компаний и [даже] в российском законодательстве.”

Статья впервые опубликована 26.4.2023

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.