Такой вывод американцы делают на основании собственных разведданных. Причём, половина этих потерь приходится на ЧВК ”Вагнер”.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в понедельник вечером заявил, что американская сторона оценивает российские потери на украинском фронте, как минимум, в 100 000 человек за последние пять месяцев. В это число входят как убитые, так и раненые.

По информации Reuters, Кирби сказал, что российское наступление на Донбассе ”остановилось и потерпело неудачу”.

Также чиновник сообщил, что за указанный период погибло, в общей сложности, более 20 000 россиян. Из них половина, по оценкам США, это солдаты ЧВК ”Вагнер”. Конкретного разъяснения методики подсчёта Кирби не привёл, заявив, что в её основе лежат разведывательные данные.

Самые большие потери приходятся на Бахмут.

О потерях украинской стороны Джон Кирби на пресс-конференции говорить отказался, т.к. ”они [украинцы] являются жертвой, а Россия – агрессором”. По его словам, Белый дом не будет обнародовать информацию, которая может повредить Украине.

Не так давно секретные документы Пентагона стали достоянием общественности из-за утечки данных: сначала в Дискорд, а затем и в другие сети и мессенджеры. Однако проверить их подлинность не представляется возможным. В одном из этих документов утверждалось, что США оценивают безвозвратные потери сторон за первый год войны в 43 000 российских военных и 17 500 убитых украинцев.

Публично американские официальные лица говорили о том, что за всё время войны российские потери составили 200 000 человек убитыми и ранеными.

В США уверены, что в последнее время российские потери значительно выросли. В том же Бахмуте Москва постоянно бросала в бой огромное количество плохо подготовленных солдат. За этот город на востоке Украины уже несколько месяцев идут кровопролитные сражения.

Обе стороны несут здесь большие потери, поэтому Бахмут уже прозвали ”мясорубкой”.

Украинский Генштаб в своём традиционном обзоре сообщил в понедельник вечером, что и в Бахмуте, и в расположенной по соседству Марьинке продолжаются тяжёлые бои.

”Основные усилия врага по-прежнему сосредоточены на наступлении в направлениях Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. В понедельник Украине удалось отразить более 30 атак. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре сражений”, сообщается в украинской сводке.

В прошлую субботу Генштаб ВС Украины сообщал о том, что, по его данным, всё больше и больше российских солдат отказываются воевать под Марьинкой. Среди основных причин: огромные потери, задержки с поставками боеприпасов, а также отсутствие необходимых защитных средств, техники и огневой поддержки.

Статья впервые опубликована 1.5.2023

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