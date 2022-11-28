Как Путин в футбол с финнами играл...

В 1994 году Владимир Путин в составе петербургской делегации принял участие в товарищеском футбольном матче. Для будущего российского президента поездка закончилась сломанной ключицей.

Когда Владимир Путин занимается спортом, рядом обязательно есть журналисты. За последние 20 лет мы к этому привыкли.

Спортсмен Путин любит продемонстрировать своё мастерство в хоккее, дзюдо или верховой езде в полуобнажённом виде.

Чаще всего Путин – главная звезда на поле. Иногда ему любезно помогают спортивные звёзды советских времён.

А как обстояли дела в 1994 году? Когда Путин ещё не был президентом, Крым не был аннексирован, а представить войну в Украине или злодеяния в Сирии было просто невозможно.

Тогда он работал заместителем мэра Санкт-Петербурга и тоже занимался спортом. Например, был в составе российской делегации в Турку.

В архивах медиахолдинга Sanoma есть примечательная командная фотография: на ней Владимир Путин застенчиво улыбается рядом с архиеписком Йоном Викстрёмом. На будущем президенте – форма финского клуба ТПС.

О ПРЕДЫстории этого матча говорилось уже не раз.

Гости из Петербурга тогда захотели как-то развлечься во время своего визита. И мэр Турку Юхани Леппя предложил сыграть в футбол. Против россиян на поле вышла команда под названием ”Парни епископа”. Во главе с самим архиепископом.

В те времена Путин довольно часто бывал в Финляндии и в Турку, в частности. Международные отношения Петербурга входили в зону его отвественности.

”Путин написал мне сообщение, что он едет с ребятами в Турку на недельку. Спросил – не можем ли мы организовать для них какую-нибудь программу?”, описывает те события Юхани Леппя.

По его словам, Путин привёз тогда в Турку большое количество петербургских чиновников, чтобы познакомить их с инфраструктурой и деятельностью финского города.

”Их программа на той неделе была действительно насыщенной”, продолжает вспоминать Леппя. ”Путин попросил, чтобы мы придумали им что-нибудь для разгрузки. При таких вводных футбол был самым очевидным вариантом. В хоккей Путин тогда ещё не играл.”

Было и ещё одно отличие: тащить команду Путина к победе любыми способами – как это происходит сейчас, когда президент играет в хоккей вместе с бывшими профессиональными хоккеистами – было совсем необязательно.

”Парни епископа” выиграли тот матч со счётом 2:1, а Путин вдобавок сломал во время игры ключицу.

”Тогда имя Путина было не столь известно. Викстрём забил у нас победный гол, хотя вообще-то это должен был сделать я”, говорит Леппя и начинает смеяться.

Президент России Владимир Путин во время официального визита в аэропорту Турку в 2001 году. Фото: Антти Йоханссон / HS

С годами история травмы Путина обрастала новыми подробностями и несколько раз менялась.

Иногда говорили, что причиной повреждения стал затылок Викстрёма, однако в 2014 году в интервью Ilta-Sanomat бывший региональный менеджер Радио Yle Юхани Лавен сказал, что это именно он устроил будущему диктатору тяжёлую жизнь на футбольном поле.

"При падении он отлично сгруппировался, сразу понятно – дзюдоист", усмехнулся тогда Лавен.

Лавен помнит, что Путин играл в нападении: ”Обычно руководители такого типа любят нападать и забивать голы. Он был быстрым, но не очень техничным.”

У Путина уже тогда была долгая память. Во время своего следующего визита в Турку он напомнил Викстрёму о своей ключице.

Леппя говорит, что через несколько лет они предложили Путину при необходимости прооперировать ключицу, однако тот отказался.

”Мы ему сказали: что в Турку ломается, то в Турку и исправляется.”

В течение шести лет Юхани Леппя работал мэром Турку. Фото: Бо Странден

А что же с, возможно, самой интересной деталью той фотографии – почему на Владимире Путине футболка финского клуба ТПС?

Легендарный футболист Тапио Харитту в те годы работал в клубе менеджером. Он говорит, что ТПС не имел никакого отношения к этому товарищескому матчу, хотя их чёрно-белая форма действительно присутствовала.

”Я хорошо помню тот случай. Путин уже тогда был достаточно известен. В те времена считалось очень солидным, если высокопоставленный чиновник надевал футболку ТПС. Сейчас всё это выглядит, конечно, несколько иначе”, смеётся Харитту.

В те годы ТПС был, по сути, единственной большой футбольной командой в Турку. ФК ”Интер”, основанный бизнесменом Стефаном Хокансом, тогда выступал ещё в младших лигах.

Другими словами, если высокопоставленным гостям была нужна футбольная форма – ТПС был практически единственным вариантом. У городской администрации и футбольного клуба были отличные отношения: по словам бывшего мэра, для того, чтобы организовать клубные футболки, было достаточно одного звонка.

”У Турку и ТПС были весьма дружеские отношения. Я позвонил в ТПС, сказал, что петербургской делегации нужна футбольная форма, они всё быстро сделали”, рассказывает Юхани Леппя.

В свете нынешних событий Владимир Путин в футболке ТПС (или любой другой финской команды) – зрелище, конечно, неоднозначное и сбивающее с толку. Однако в 1990-х всё было иначе.

”После той игры в реке Аурайоки утекло много воды. И эта фотография напоминает нам о том, как сильно может измениться человек с течением времени”, философствует Леппя.

И продолжает: ”Это была достаточно уникальная команда. Путин взял с собой руководителей Петербурга. Некоторые из тех, кто принимал участие в матче, впоследствии стали его министрами.”

В наши дни Путину приходится довольствоваться показными матчами, в которых ему заранее уготована роль главной звезды.

Что касается большого спорта, то начав кровопролитную войну в Украине, российский царь не только изолировал свою страну от Западного мира, но и отлучил собственных спортсменов от международных соревнований.

Статья впервые опубликована 27.4.2023

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.