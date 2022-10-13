Они обучают украинцев обращению с оружием, первой медицинской помощи и основным навыкам боя. Среди слушателей есть самые разные люди, поэтому обучение идёт ”с нуля”.

Одни вообще ни разу не держали в руках оружие, а другие уже побывали на фронте. У финских военных инструкторов, работающих в Украине, весьма разношёрстный состав учеников. Есть те, кто многое знает ещё с советских времён, а другие, наоборот, испытывают определённые проблемы с мотивацией.

”Но большинство действительно хочет учиться и получает от этого удовольствие”, рассказывает в интервью STT Томи Хилтунен, основатель Lion Defence Team, которая и занимается организацией этого тренировочного процесса.

Lion Defence Team существует с прошлой осени, однако, по подсчётом Хилтунена, за последний год он помог организовать обучение уже для пяти тысяч украинцев.

По его наблюдениям, самые активные ученики – те, кому скоро предстоит отправиться на фронт.

”Они много спрашивают, предлагают свои идеи, быстро усваивают те вещи, которые мы предлагаем в моделируемых ситуациях, да и вообще полностью вовлечены в процесс”.

Что касается относительно низкого уровня базовых знаний у некоторых учеников, то Хилтунен объясняет это тем, что Украина – большая страна, у которой большая и быстро развивающаяся армия. Поэтому в вопросах обучения есть, например, определённые географические различия.

Так кто же они, финские военные инструктуры?

”У нас есть отставные военные финских вооружённых сил и резервисты всех возрастов: самому молодому из них – за двадцать, а самому старшему – за пятьдесят лет”, отвечает Томи Хилтунен.

В группе работают также финские медики, которые объясняют как оказывать первую помощь в боевых условиях.

”Мы хотим поддерживать высокий уровень нашего обучения”, говорит руководитель.

Непосредственно за боевую подготовку отвечают только те специалисты, которые раньше проходили обучение в добровольческих силах обороны Финляндии (MPK) или, например, в провинциальных оборонительных организациях. Это гарантирует, что инструктор обладает необходимыми навыками и опытом. Свежие воспоминания о недавней армейской службе – главный козырь самых молодых коучей.

”В Финляндии хорошее военное образование. Базовые знания, которые вы получаете в армии, в дальнейшем дают вам возможность делать действительно многое”, утверждает Хилтунен.

Единые принципы подготовки позволяют команде из 4-6 преподавателей достаточно быстро сориентироваться – чему и как обучать украинцев во время недельного курса.

”В основном, это – базовая подготовка. То есть оказание первой медицинской помощи и основные навыки обращения с оружием, а также теория ведения современного боя и принципов передвижения войск.”

Помимо классических способов ведения войны, финны учат своих подопечных и обращению с дронами-разведчиками.

Однако придерживаться предварительных планов получается далеко не всегда. Бывает так, что вместо ожидавшихся 40 слушателей на курс приходит 80. Или, например, предполагалось, что группа уже обладает базовой военной подготовкой, а по факту именно принципы обращения с оружием оказываются у неё наиболее востребованной темой.

”Пытаемся быть гибкими”, говорит Хилтунен. ”Уметь приспосабливаться нужно всегда, но если страна находится в состоянии войны, то для нас особенно важно сделать для неё абсолютно всё, что в наших силах.”

Lion Defence Team к настоящему моменту успела поработать с добровольцами территориальной обороны и Национальной гвардии, а также украинскими пограничниками. То есть не с солдатами регулярной армии. Сами финны находятся в Украине в статусе ”неофициальных добровольцев”.

”Неофициальный статус накладывает ограничения на то, где и кого мы можем обучать. Пограничная служба и Нацгвардия были для нас хорошими партнёрами. Мы получили от них очень позитивные отзывы. При этом, и те, и другие участвуют в выполнении боевых задач наравне с ВСУ”, объясняет Хилтунен.

Спрос на финское обучение тоже есть. Например, в мае запланировано проведение четырёх различных курсов.

Признание было получено и на самом высоком уровне. Например, в марте главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный вручил финнам Знак отличия. И всё же основная забота финских добровольцев – это поиск необходимых для продолжения деятельности средств.

”Больше всего нас тормозит финансовый вопрос. Не хватает надёжных автомобилей, нет денег на оплату топлива и прочих расходов, необходимых для перемещения инструкторов”, говорит глава организации.

Пока Lion Defence Team удаётся возмещать коучам расходы на проезд и проживание, однако, например, выплачивать суточные возможности нет. К счастью, желающих работать даже на таких условиях по-прежнему достаточно.

”Конечно, было бы здорово, если бы мы могли выплачивать какие-то компенсации. Сейчас же наши возможности ограничены тем количеством сбережений и отпускных дней, которые имеются в наличии у каждого желающего. В общем, есть к чему стремиться.”

Томи Хилтунен подчёркивает, что организация внимательно относится к своим расходам. Например, ужины в ресторане и расходы личного характера компенсации не подлежат. При выборе средств передвижения предпочтение всегда отдаётся самому дешёвому варианту.

Официально Финляндия участвует в военной подготовке украинцев в Великобритании и Польше. В том числе, по линии Евросоюза. Хилтунен говорит, что сейчас занимается уточнением вопроса – могут ли его инструкторы, работающие в Украине, также получить какую-то поддержку от государства.

Он подчёркивает, что, по его данным, финские специалисты, занятые в описанных выше официальных проектах, тоже являются резервистами.

”Мы тоже активные резервисты, а значит, можем обеспечить такой же уровень подготовки. К настоящему моменту мы уже сделали многое за счёт тех небольших средств, которые удалось наскрести в собственных карманах и собрать в рамках организации.”

По мнению Хилтунена, одна из проблем заключается в том, что для предоставления его организации официального статуса в Финляндии, необходим запрос на соответствующую образовательную помощь от официального украинского органа власти. Однако подобные организации в Украине, по его словам, работают достаточно медленно. Несмотря на все положительные отзывы и спрос на услуги финнов.

Собственные ресурсы украинцев в вопросах боевого обучения отчасти ограничены тем фактом, что значительная часть профессиональных военных с первых дней войны находится на передовой. При этом, численность вооружённых сил значительно выросла по сравнению с февралём прошлого года.

Помимо военного образования, Lion Defence Team занимается и гуманитарной помощью. Каждая машина, везущая инструкторов из Финляндии в Украину, до краёв набита гуманитарными грузами. Их доставляют, в том числе, в детский дом неподалёку от границы с Беларусью.

”Из-за постоянной воздушной тревоги им пришлось перебраться в подвал. А там мокрый земляной пол. Мы пытаемся хоть как-то улучшить их положение”, рассказывает Томи Хилтунен.

Кроме того, финская организация отправляет в Украину качественные медицинские товары.

”К примеру, в Украине много дешёвых контрафактных жгутов. Некоторые из них порвались во время наших занятий. Никто не должен рисковать жизнью из-за таких мелочей”, подводит итог руководитель организации Lion Defence Team.

Статья впервые опубликована 7.5.2023

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