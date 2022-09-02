В престижном районе на окраине Стокгольма есть дом, принадлежащий одному шведу. Однако хозяин в него ни разу даже не заходил: его не пускают россияне.

Лидингё

Швед Стефан Хаге думал, что провернул хорошую сделку.

Хаге – юрист и инвестор. В 2014 году его компания купила дом в коммуне Лидингё, что находится совсем рядом со шведской столицей.

Остров Лидингё – престижный и комфортный спальный район. На бумаге приобретение выглядело просто волшебно: 12 миллионов крон (около миллиона евро по нынешнему курсу) за семиэтажное здание с 60-ю квартирами.

Если бы эта недвижимость сдавалась в аренду, компания Хаге быстро бы окупила все затраты.

Однако всё получилось несколько иначе. Прежний владелец здания – Российская Федерация, а её граждане отказываются покидать свои дома. В итоге, как это ни печально, Стефан Хаге ни разу даже не был внутри.

Более того, россияне не платят ни за аренду, ни за коммунальные услуги. Вода, канализация и прочие ежемесячные расходы лежат на Хаге. И так продолжается уже почти 10 лет.

Сколько именно россиян проживают в настоящее время в доме – неизвестно. По оценкам Хаге, они занимают примерно 10 квартир.

МИД Швеции, в свою очередь, заявляет, что не может вмешиваться в ситуацию, поскольку россияне, живущие в доме Хаге, являются дипломатами. И соответственно, согласно Венской конвенции, обладают неприкосновенностью.

Сам же Хаге формулирует ситуацию просто:

”Россия захватила мой дом."

Стефан Хаге. Фото: HS

На парковке перед домом – машины с российскими номерами. Фото: HS

Вот этот жёлтый дом. На стене у входа развивается российский флаг.

На парковке – машины с российскими регистрационными знаками. На одном из автомобилей – синие дипломатические номера.

Здание расположено в конце тихой улицы. На ней также есть детская площадка и песчаное футбольное поле. Совсем рядом – спортивный зал и японский ресторан.

Над входом медная табличка с надписью: ”Торговое представительство Российской Федерации в Швеции”.

На стеклянной двери – белоснежная записка: дом защищён ”дипломатической неприкосновенностью” и ”пребывание без разрешения запрещено”.

Стучимся в дверь и звоним в звонок. Ответа нет...

На улице идут строительные работы, цветут вишнёвые деревья, живущая по соседству пара загорает на своём балконе.

”Да, вот этот жёлтый дом”, сразу показывает мужчина, когда мы спрашиваем их – знают ли они что-нибудь о ”русском доме” на их улице.

И сразу добавляет: ”От дальнейших комментариев воздержусь”.

Однако несмотря на это, продолжает: ”Последние десять лет о жильцах особо ничего не было известно. Однако теперь пошли разговоры другого рода”.

Табличка на входе. Фото: HS

Вы имеете в виду, что зданием стали интересоваться СМИ?

”Больше не буду ничего говорить”, отвечает мужчина.

С неделю назад шведская телерадиокомпания SVT показала сюжет, в котором говорилось, что в этом доме живут в том числе и офицеры российской разведки, то есть, проще говоря, шпионы.

Этот сюжет снова вызвал дискуссию о здании, которое в Швеции уже десятилетиями называют Ryska huset, ”Русский дом”.

В здании постройки 1960-х годов работал, в частности, сын Леонида Брежнева Юрий. Фото: HS

РоссиЙское государство (а до этого Советский Союз) владело этим зданием уже несколько десятилетий. Долгое время здесь проживали российские семьи и другие люди, по разным причинам оказавшиеся в Швеции. Например, студенты.

Нынешний депутат шведского парламента от Демократической партии Леонид Юрковский говорит, что в детстве тоже жил в этом доме.

В своё время он переехал в Швецию из России вместе с родителями. Само здание Юрковский называет ”сумрачным”. В его детских воспоминаниях: камеры видеонаблюдения, большие зеркала на первом этаже, а ещё тот факт, что приглашать в дом посторонних можно было далеко не всегда.

В интервью SVT Юрковский рассказал, что лучшие квартиры в этом доме были зарезервированы для сотрудников Российской торговой палаты, остальные предназначались российским иммигрантам.

Юрковский добавляет, что его семья была вынуждена съехать из этого дома после того, как они получили шведское гражданство.

По словам Хаге, сдавать эту недвижимость можно примерно за 275 000 крон в месяц. Фото: HS

В течение долгих лет здание регулярно становилось объектом различных споров. В 1990-е, после распада Советского Союза, эти споры стали достоянием общественности.

Тогда и начался конфликт, который продолжается до сих пор. У его истоков стоял немецкий бизнесмен Франц Зедельмайер, чья компания, работавшая в Санкт-Петербурге, в 1996 году перешла под контроль российского государства.

Зедельмайер потребовал компенсации и подал иск к России в суд Швеции. В частности, потому, что в этой стране у России тоже были свои активы.

Бизнесмен потребовал конфисковать дом в Лидингё в свою пользу или же принудительно его продать, чтобы из вырученных средств получить причитающуюся ему компенсацию.

Иск рассматривался сразу в нескольких судебных инстанциях. Россия, среди прочего, ссылалась на неприкосновенность проживающих в доме дипломатов. Постепенно конфликт вышел на политический уровень: в 2012 году тогдашний министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что принудительная продажа дома может представлять риск для шведско-российских отношений.

Однако верховный суд в итоге всё-таки разрешил принудительную продажу. После чего здание и перешло в собственность Стефана Хаге.

По соседству находится круглосуточный спортзал. Фото: HS

Из офиса Хаге открывается прекрасный вид на центр Стокгольма.

Помимо бизнеса в сфере недвижимости, у него ещё есть юридическая фирма. Иными словами, он ежедневно работает со шведскими законами и прекрасно их знает. Однако с ”русским домом” у него всё равно проблемы.

Он обвиняет МИД Швеции в том, что тот встал на сторону России. Хаге рассказывает, что уже пытался расторгнуть хотя бы договор на водоснабжение, чтобы прекратить оплачивать эти коммунальные платежи. Однако вмешалось министерство и потребовало продлить соглашение.

”Почему я должен их финансировать? В Швеции есть законы, которые позволяют государству вернуть дом во владение”, возмущается Хаге.

Точку зрения шведского МИДа в интервью SVT озвучил министр иностранных дел Тобиас Бильстрём. По его мнению, Швеция доллжна относиться к зданию как к собственности Российской Федерации.

”Мы обязаны следить за охраной имущества и за тем, чтобы к людям, проживающим в доме, проявляли уважение. Эти обязательства накладывает на нас Венская конвенция”, сказал министр.

Согласно Венской конвенции, Швеция обязана защищать дипломатов и их недвижимость. С другой стороны, в том же самом документе говорится, что иностранные дипломаты обязаны соблюдать законы тех стран, в которых они живут и работают.

В случае с домом в Лидингё очевидно, что Россия не соблюдает шведские законы. Стефан Хаге уже несколько раз пытался привлечь Российскую Федерацию к ответу, однако та не реагировала на решения суда. По оценкам самого Хаге, Россия должна ему более 30 миллионов крон только в виде доходов от аренды.

Тот факт, что он косвенно финансирует деятельность российского государства, по его словам, вызвает у Хаге сожаление. Особенно сейчас, когда в Европе идёт война а в доме, как выяснилось, проживают российские шпионы. Собственник не исключает, что здание может использоваться и для проведения технической разведки.

Почему не вмешивается Швеция? Неужели у неё нет желания помешать России?

”Я понятия не имею о мотивах министерства иностранных дел. Швеция боится конфликта с Россией? Но мы же отправляем в Украину тяжёлое вооружение, а там идёт война. Там уже конфликт! В нашей ситуации наилучший выход – чтобы Россия либо начала платить за аренду, либо съехала бы оттуда.”

Представители Российской Федерации не комментировали ситуацию шведским СМИ.

Однако на двери ”Русского дома” есть записка с номером телефона. Набираю этот номер. На другом конце линии отвечают по-русски: ”Торговое представительство Российской Федерации”.

Я говорю, что я журналист. После этого мой собеседник замолкает: трубку он не вешает, но и на мои приветствия никак не реагирует.

После минутного молчания трубку вешаю уже я.

Статья впервые опубликована 10.5.2023

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