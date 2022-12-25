В субботу, 13 мая, в Ливерпуле пройдёт финал Евровидения. Журналисты HS поговорили с дуэтом Tvorchi, который представляет на этом конкурсе Украину.

Андрей Гуцуляк (слева) и Джеффри Кенни создали дуэт Tvorchi в 2017 году. Фото: Дмитрий Рыбаков

Ливерпуль

”Мы не хотим, чтобы кто-либо испытал то же самое.”

Лицо участника дуэта Tvorchi Андрея Гуцуляка мрачнеет, когда речь заходит о национальном отборе на Евровидение, организованном в Украине в декабре 2022 года.

Отборочные туры проходили в бомбоубежище. А если точнее, на станции метро ”Майдан” в самом центре Киева. Украинская телерадиокомпания хотела во что бы то ни стало организовать традиционные отборочные соревнования. Даже несмотря на то, что из-за российского вторжения безопасных мест в стране практически не осталось.

”Организаторы проделали прекрасную работу, однако обстановка была по-настоящему тяжёлой. Пока мы выступали метро продолжало работать. Люди ждали поездов, на станции было очень холодно и все потом заболели”, вспоминает Гуцуляк.

”Мы пытались подготовиться к выступлению, но репетиции в любой момент мог прервать авианалёт, ракетный удар или что-нибудь в этом роде. Как и все украинцы, мы остаёмся сильными, чтобы победить.”

И Гуцуляк и его напарник Джеффри Кенни (настоящее имя – Джимо Кехинде) имеют в виду, разумеется, не Евровидение, а войну.

”Мы хотим представить нашу страну как можно лучше. Конечно, победа на Евровидении привлекла бы ещё больше внимания к Украине, но самое главное, чтобы мы выиграли войну”, говорит Кенни.

Сейчас Гуцуляк и Кенни живут в отеле в центре Ливерпуля. Это удивительно ещё и потому, что ребята никогда не стремились к тому, чтобы представлять Украину на Евровидении или побеждать в национальном отборе.

”Мы были в шоке, когда выиграли отбор. Мы ведь хотели всего-навсего сыграть нашу композицию, и сделать хорошее шоу. Мы решили подать заявку на отборочный конкурс в самый последний момент.”

Однако статус официального представителя страны на Евровидении позволяет Tvorchi передать своей песней мощное послание. Их композиция называется Heart of Steel (”Сердце из стали”). Она – о мужестве и стойкости украинцев в разгар войны.

”Она должна стать мотивационной песней для украинских людей, которые живут в действительно трудные времена. Прошлой весной мы сделали её исключительно из собственных чувств”, рассказывает Джеффри Кенни.

Вдохновение для творчества они черпали из видеозаписей боёв за ”Азовсталь”. Там, в Мариуполе, украинские солдаты в то время до последнего защищали территорию комбината.

”Мы видели на экране загнанных в ловушку солдат, и их стойкость вдохновила нас на написание этой песни. Это было отчасти бессознательно”, продолжает Кенни.

В прошлом году Украина выиграла Евровидение. Поэтому Tvorchi не принимали участие в отборочных стадиях, а сразу попали в финал. Фото: Корин Камминг

Музыканты считают очень важным делиться с украинцами мотивацией с помощью музыки, потому что всех украинцев – вне зависимости от того, где они находятся сейчас и как участвуют в обороне своей страны – объединяет одно: тревога.

”Война повлияла на каждого. Никто не может привыкнуть к осознанию того, что в любой момент кто-то из близких тебе людей может погибнуть. Нигде не может быть абсолютно безопасно: любое здание можно разрушить”, объясняет Кенни.

Джеффри Кенни – 25 лет, Андрею Гуцуляку – 27. В своих стильных блестящих чёрно-белых нарядах с солнечными очками на глазах они выглядят так, будто живут жизнью настоящих звёзд. Но правда выглядит иначе.

”Мы сделали всё возможное, чтобы собрать деньги для Украины”, признаётся Гуцуляк. ”Мы выступали с концертами в военных частях. Теперь мы начали сбор средств на помощь украинским детям, родившимся недоношенными. Они – наше будущее.”

В прошлом году победителем Евровидения стала украинская группа Kalush Orchestra. Однако, вопреки традиции, нынешний финал проходит в Ливерпуле. Проводить музыкальный конкурс в Украине небезопасно из-за военного положения.

По сравнению с Kalush Orchestra у Tvorchi совершенно другая музыкальная направленность: если композиция ”Стефания” от Kalush – это симбиоз национальной музыки и рэпа, то ”Сердце из стали” – это электронный поп-рок.

”Хотим показать Европе, что в Украине сочиняют самую разную музыку. И вообще хотели привезти на конкурс что-нибудь отличное от того, что обычно исполняют на Евровидении”, говорит Кенни.

Из других конкурсантов украинскому дуэту больше всего нравятся исполнители из Испании, Великобритании, Ирландии и... Финляндии. Суоми на Евровидении-2023 представляет певец по имени Кяярия.

”У Кяярия заразительная песня! Я лично слышал её всего один раз, но до сих пор помню припев”, улыбается Кенни.

”Да, его песня очень интересная, да и сам Кяярия очень позитивный”, соглашается с коллегой Гуцуляк.

Статья впервые опубликована 8.5.2023

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