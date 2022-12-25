Ливерпуль
”Мы не хотим, чтобы кто-либо испытал то же самое.”
Лицо участника дуэта Tvorchi Андрея Гуцуляка мрачнеет, когда речь заходит о национальном отборе на Евровидение, организованном в Украине в декабре 2022 года.
Отборочные туры проходили в бомбоубежище. А если точнее, на станции метро ”Майдан” в самом центре Киева. Украинская телерадиокомпания хотела во что бы то ни стало организовать традиционные отборочные соревнования. Даже несмотря на то, что из-за российского вторжения безопасных мест в стране практически не осталось.
”Организаторы проделали прекрасную работу, однако обстановка была по-настоящему тяжёлой. Пока мы выступали метро продолжало работать. Люди ждали поездов, на станции было очень холодно и все потом заболели”, вспоминает Гуцуляк.
”Мы пытались подготовиться к выступлению, но репетиции в любой момент мог прервать авианалёт, ракетный удар или что-нибудь в этом роде. Как и все украинцы, мы остаёмся сильными, чтобы победить.”
И Гуцуляк и его напарник Джеффри Кенни (настоящее имя – Джимо Кехинде) имеют в виду, разумеется, не Евровидение, а войну.
”Мы хотим представить нашу страну как можно лучше. Конечно, победа на Евровидении привлекла бы ещё больше внимания к Украине, но самое главное, чтобы мы выиграли войну”, говорит Кенни.
Сейчас Гуцуляк и Кенни живут в отеле в центре Ливерпуля. Это удивительно ещё и потому, что ребята никогда не стремились к тому, чтобы представлять Украину на Евровидении или побеждать в национальном отборе.
”Мы были в шоке, когда выиграли отбор. Мы ведь хотели всего-навсего сыграть нашу композицию, и сделать хорошее шоу. Мы решили подать заявку на отборочный конкурс в самый последний момент.”
Однако статус официального представителя страны на Евровидении позволяет Tvorchi передать своей песней мощное послание. Их композиция называется Heart of Steel (”Сердце из стали”). Она – о мужестве и стойкости украинцев в разгар войны.
”Она должна стать мотивационной песней для украинских людей, которые живут в действительно трудные времена. Прошлой весной мы сделали её исключительно из собственных чувств”, рассказывает Джеффри Кенни.
Вдохновение для творчества они черпали из видеозаписей боёв за ”Азовсталь”. Там, в Мариуполе, украинские солдаты в то время до последнего защищали территорию комбината.
”Мы видели на экране загнанных в ловушку солдат, и их стойкость вдохновила нас на написание этой песни. Это было отчасти бессознательно”, продолжает Кенни.
Музыканты считают очень важным делиться с украинцами мотивацией с помощью музыки, потому что всех украинцев – вне зависимости от того, где они находятся сейчас и как участвуют в обороне своей страны – объединяет одно: тревога.
”Война повлияла на каждого. Никто не может привыкнуть к осознанию того, что в любой момент кто-то из близких тебе людей может погибнуть. Нигде не может быть абсолютно безопасно: любое здание можно разрушить”, объясняет Кенни.
Джеффри Кенни – 25 лет, Андрею Гуцуляку – 27. В своих стильных блестящих чёрно-белых нарядах с солнечными очками на глазах они выглядят так, будто живут жизнью настоящих звёзд. Но правда выглядит иначе.
”Мы сделали всё возможное, чтобы собрать деньги для Украины”, признаётся Гуцуляк. ”Мы выступали с концертами в военных частях. Теперь мы начали сбор средств на помощь украинским детям, родившимся недоношенными. Они – наше будущее.”
В прошлом году победителем Евровидения стала украинская группа Kalush Orchestra. Однако, вопреки традиции, нынешний финал проходит в Ливерпуле. Проводить музыкальный конкурс в Украине небезопасно из-за военного положения.
По сравнению с Kalush Orchestra у Tvorchi совершенно другая музыкальная направленность: если композиция ”Стефания” от Kalush – это симбиоз национальной музыки и рэпа, то ”Сердце из стали” – это электронный поп-рок.
”Хотим показать Европе, что в Украине сочиняют самую разную музыку. И вообще хотели привезти на конкурс что-нибудь отличное от того, что обычно исполняют на Евровидении”, говорит Кенни.
Из других конкурсантов украинскому дуэту больше всего нравятся исполнители из Испании, Великобритании, Ирландии и... Финляндии. Суоми на Евровидении-2023 представляет певец по имени Кяярия.
”У Кяярия заразительная песня! Я лично слышал её всего один раз, но до сих пор помню припев”, улыбается Кенни.
”Да, его песня очень интересная, да и сам Кяярия очень позитивный”, соглашается с коллегой Гуцуляк.
Статья впервые опубликована 8.5.2023
Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.