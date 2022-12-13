Финляндии ещё потребуется "некоторая адаптация", говорит один из ключевых командиров НАТО

Специальный корреспондент HS Элина Кервинен поговорила с верховным главнокомандующим по трансформации объединенных вооружённых сил НАТО генералом Филиппом Лавинем на военно-морской базе в американском Норфолке.

Генерал Филипп Лавинь в своём рабочем кабинете в Норфолке. 21 апреля 2023 года. Фото: Калле Копонен / HS

В самом начале интервью генерал Филипп Лавинь поднимает руки на уровень плеч и делает вид, что разминает мышцы.

Это ответ на вопрос о эмоциях, которые вызвало у него появление в НАТО 31-го члена, Финляндии.

”Конечно, я чувствую себя сильнее”, отвечает Лавинь.

”И чувствую себя сильнее в той части мира, где, как мне кажется, конкуренция будет нарастать.”

Француз Филипп Лавинь – верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооружённых сил НАТО. На английском языке вверенное ему направление сокращённо называется АСТ (Allied Command Transformation).

АСТ – второй по значимости штаб высшего руководства Альянса. В зону его ответственности входит в том числе развитие военного потенциала Блока.

Лавинь сразу подчеркнул значимость Финляндии для НАТО в сфере взаимодействия Альянса с Россией.

По его словам, для НАТО это сейчас один из центральных вопросов: в новой стратегии организации Россия, наряду с международным терроризмом, считается одной из основных угроз.

К тому же, в Украине идёт война.

”Важно, что в этой части мира [у Альянса] есть Финляндия, а скоро будет и Швеция”, говорит французский генерал.

Генерал Филипп Лавинь во время церемонии поднятия флагов в Норфолке 20 апреля. Финляндия здесь впервые в качестве полноправного члена Альянса. Фото: Калле Копонен / HS

Мы беседуем с Лавинем в его рабочем кабинете в американском Норфолке. Штаб АСТ располагается рядом с крупнейшей военно-морской базой в мире.

Главнокомандующий рассказывает о своём недавнем визите в Финляндию и о том, как он изучал карты вместе с главой Сил обороны Суоми Тимо Кивиненом.

Финские карты отличаются от тех, которые Лавинь привык видеть у себя дома во Франции, или здесь, в США. Например, пути сообщения, элементы местности и стратегические маршруты, связанные с экономической деятельностью, представлены здесь иначе.

Понимание национальной точки зрения и построение на этой основе общих принципов важно для НАТО, говорит Лавинь.

Карты показали ему, в частности, ту стратегическую глубину, которую обеспечивают Альянсу страны Балтии вместе с Финляндией и Швецией.

В целом, под термином ”стратегическая глубина” понимается расстояние от линии фронта до ключевых целей, таких как важные жилые районы или промышленные и военные объекты.

Эти же карты дали Лавиню наглядное представление о том, почему Арктический регион и ведущие к нему морские пути будут иметь для России всё большее и большее значение.

Связано это с тем, что в будущем по всем берегам Балтийского моря будут находиться, в основном, страны НАТО.

”Это значит, что они будут всё больше рассчитывать на Арктический регион”, говорит Лавинь, подразумевая, в том числе, и процесс таяния льдов.

И всё же Финляндия, по мнению генерала, привносит в НАТО значительно больше, чем просто своё географическое положение и северную перспективу.

В качестве примеров он приводит оборонную промышленность Суоми и её технологические ноу-хау. Для Лавиня, как командующего АСТ, эти сферы имеют особое значение.

Он подчёркивает, что развитие новых технологий для НАТО сейчас – в зоне самого пристального внимания. Инновациями занимается, например, новый проект Альянса, получивший название DIANA. Он должен заработать на полную мощность к 2025 году.

Основная задача ”Дианы” – объединить частный бизнес и союзные государства с тем, чтобы НАТО оставалось в авангарде технического прогресса. Для этого, например, планируется поддерживать различные научно-испытательные центры и ”ускорители частиц”, расположенные в странах Альянса. Сейчас ”Диана” ведёт набор сотрудников.

Квантовую технологию Филипп Лавинь приводит в качестве примера тех новых разработок, которые представляют для НАТО большой интерес. У Финляндии тоже есть опыт в этой области, и она может поделиться им с Альянсом, добавляет главнокомандующий.

Именно АСТ занимается координацией всех процессов военного характера, связанных с вступлением Финляндии в НАТО.

Эта работа продолжалась чуть больше года и включала в себя самые разные направления: законодательство, системы связи, тыловое обеспечение, медицину, а также переход к интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне НАТО.

Скоро эта работа будет завершена. В июне Лавинь снова отправится в Финляндию, чтобы закончить все формальности.

Со стороны Суоми серьёзных сбоев замечено не было. Ведь она вот уже почти 20 лет носит статус страны-партнёра НАТО. Лавин говорит, что ”подключить” Финляндию к НАТО несложно.

Конечно, определённая адаптация потребуется. Среди вопросов, требующих особого внимания, Лавинь упоминает, например, мобильность вооружённых сил.

”Несомненно, будет необходима какая-то притирка. Думаю, что одно из направлений адаптации будет связано с возможностью принимать подразделения стран НАТО. То есть мобильностью.”

Он добавляет, что Финляндия уже хорошо знает возможности и потребности Альянса.

”Нам требуется мобильность. Нам нужно, чтобы страны имели опыт и возможность осуществлять движение в любом направлении, которое требуется Альянсу.”

Напрямую о том, чего Финляндии, возможно, не хватает – Лавинь не говорит. Предварительные задачи перед страной уже поставлены, однако их подробности засекречены.

НАТО сейчас в любом случае модернизирует свои воинские силы, чтобы максимально возможное число армий Альянса было способно на оперативные действия.

Командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен уже заявлял о том, что Суоми потребуется тоже внести свой вклад в создание этих сил быстрого реагирования. По его словам, в первую очередь это касается развития сухопутных войск.

Можно с уверенностью говорить о том, что работа по созданию сил быстрого реагирования для Финляндии представляет собой более трудную задачу, чем для некоторых других стран Альянса. Хотя бы потому, что основу финских вооружённых сил составляют призывники и резервисты, а не профессиональные военные.

Вступление Финляндии в НАТО получило в стране широкую общественную поддержку. И всё же этот шаг стал прямым следствием нападения России на Украину. То есть результатом весьма трагического развития событий.

В каком мире, по мнению начальника АСТ, мы сейчас живём?

”Мир никогда не бывает гарантирован. Мы должны сделать всё возможное, чтобы защитить наших граждан и сохранить свободу наших действий”, - отвечает Филипп Лавинь.

А какие основные уроки сделаны из российского вторжения?

На этот вопрос генерал отвечает долго и расплывчато. Среди прочего, он говорит о кризисной устойчивости, важности взаимодействия между гражданской и военной обороной, а также о необходимости чётко функционирующей системы командования, которая должна находиться на ”над-ведомственном” уровне.

Ещё один вопрос, который поднимает Лавинь, касается важной роли частного бизнеса в современной войне.

”Нам нужно задействовать частный сектор. В интенсивной войне мы не можем выжить в одиночку. Частный сектор очень важен.”

В качестве примера командующий приводит сеть ”Старлинк”. Технология компании SpaceX помогала украинцам сохранять доступ в Интернет, несмотря на попытки России разрушить телекоммуникационные системы страны.

Упоминает он и о роли таких крупных компаний, как Microsoft и Google. Microsoft, к примеру, незадолго до начала вторжения помогла правительству Украину перенести все данные в облачное хранилище.

Дала ли эта война какую-то новую информацию о возможностях России? Что-то, о чём до 24 февраля прошлого года мы не знали?

Лавинь говорит, что подобных знаний очень много. Из того, как Россия реагировала на ситуацию, можно сделать немало выводов.

По его словам, война в Украине стала для НАТО тревожным звонком. Например, в части старых правил по скорости реагирования на угрозы. Стало понятно, что действовать надо быстрее. По мнению Лавиня, нужна расторопность и побольше учений.

”Мы должны быть уверены, что способны принимать решения быстрее. И что у нас есть все необходимые инструменты для сохранения собственного преимущества. Причём, делать это надо прямо сейчас, а не ждать ещё 20 лет.”

Главнокомандующий призывает финских специалистов, которые в ближайшее время будут всё больше интегрироваться в структуры НАТО, привнести в Альянс свежее мышление.

”Добро пожаловать в АСТ! Продемонстрируйте своё желание и привнесите свою способность мыслить по-новому. Вы не были в НАТО, но вы были очень близки к НАТО. У вас есть умение справляться с трудностями, и вы доказали это очень хорошо.”

Статья впервые опубликована 15.5.2023

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