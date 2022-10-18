Пока Украина готовится к контрнаступлению, президент Владимир Зеленский ездит по Европе, ”коллекционируя” вооружённую помощь.

В последние дни с воодушевлением и тревогой мы ждём информацию о давно обещанном украинском контрнаступлении. Воодушевлением – так как есть надежда, что Украина отбросит россиян назад или даже сможет прорвать их оборону. Тревогой – потому что сделать это будет весьма непросто, а Украина не может себе позволить потерпеть неудачу.

Украина атакует. Это очевидно. Президент Владимир Зеленский неоднократно обещал это. В том числе, во время своего визита в Финляндию. После начала российского вторжения у Украины было более года для того, чтобы собрать, обучить и вооружить войска. Практически ежедневно поступают новости о том, что в страну доставлена очередная партия западного оружия, или что стране обещана очередная подобная партия. Зеленский ездил в Европу со списком необходимых Украине ”закупок”.

Это турне началось в Финляндии, которая является сильным звеном в цепи западных союзников Украины. Во Франции Зеленскому пообещали десятки бронетранспортёров. В Великобритании президент получил беспилотники, комплексы ПВО, а также обещание начать обучение украинских лётчиков. Германия тоже просыпается: новый пакет помощи в 2,7 миллиардов евро – это почти вдвоё больше, чем немцы в совокупности поставили Украине до этого. На Западе понимают – настало время ковать. Грядут решающие месяцы этой войны.

Начинается ли контрнаступление или оно уже началось – это вопрос терминологии. Россия тоже не сидит сложа руки. В последние дни она снарядами и беспилотниками наносит удары в глубоком тылу. Например, по складам оружия. Очевидно, что их цель – помешать украинскому контрнаступлению.

Украина тоже пытается наносить удары по российскому тылу. Таким образом она старается затруднить передвижение войск противника. Чтобы русские не смогли оперативно перебрасывать подкрепления в те места, где их линия обороны, будем надеяться, в ближайшее время начнёт давать слабину под натиском украинского контрнаступления.

На фронте у украинцев схожая тактика: нужно связать противника боевыми действиями с тем, чтобы эти войска было невозможно передислоцировать. Этим, в частности, объясняются тяжёлые бои за Бахмут – город, который принципиального стратегического значения не имеет.

У россиян есть преимущество. Оно всегда есть у тех, кто обороняется. А главный козырь украинцев – неожиданность. Ведь россияне не знают – куда будет направлен основной удар. Эту информацию скрывают всеми возможными способами. Самые важные тактические решения принимаются только в узком кругу лиц, особо приближённых к президенту.

” На Западе понимают – настало время ковать.

И всё-таки столь крупное контрнаступление невозможно держать в полной тайне. Россия видит передислокацию войск. Шпионов у неё тоже достаточно. Поэтому правдивую информацию необходимо смешивать с ложной.

В 1944 году перед высадкой в Нормандии союзники столкнулись с аналогичной проблемой. Германия знала, что в Великобритании собраны внушительные силы для наступления, но не имела представления – где именно будет нанесён удар. С помощью хитроумной операции Адольфа Гитлера удалось запутать: он стал думать, что вторжение в Нормандию было лишь отвлекающим манёвром.

Такая же игра на нервах идёт и сейчас. Ложная информация, распространяемая в СМИ – часть этой игры. В понедельник The Washington Post сообщила об очередной утечке разведданных. В частности, о том, что глава ЧВК ”Вагнер” Евгений Пригожин якобы связывался с украинской разведкой и предлагал ей информацию о местах расположения российских войск взамен на приостановку наступления на Бахмут, где его наёмники несли большие потери.

Бывало и такое, что Украина заявляла об отступлении вагнеровцев со своих позиций, в то время как солдаты регулярной российской армии продолжали сражаться. Украинцы охотно вбивают клин в те хорошо заметные трещины, которые наблюдаются в военном руководстве противника.

Российские генералы и Пригожин пытаются спасти свои шкуры, перекладывая ответственность за военные неудачи друг на друга. Будем надеяться, что подобных провалов на фронте в ближайшее время будет как можно больше.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 16.5.2023

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