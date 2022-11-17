Предупреждает доцент Национального университета обороны Финляндии Катарина Симонен. И обращает внимание, что создававшаяся полвека система контроля за ядерными вооружениями, практически развалилась.

Последняя книга Катарины Симонен посвящена появлению и развитию соглашений о контроле за ядерным, химическим и биологическим оружием. Фото: Оути Пюхяранта / HS

Контроль за ядерными вооружениями ослаб. И этот кризис происходит именно в тот момент, когда все ядерные державы занимаются модернизацией своего оружия.

Вот краткий вывод, который можно сделать из недавно опубликованной научной работы доцента Национального университета обороны Финляндии Катарины Симонен.

”Система контроля за ядерными вооружениями практически развалилась. Всё, что строилось в течение 50 лет, рухнуло. Если сейчас не принять меры для спасения хотя бы того, что ещё осталось, то не останется вообще ничего”, предостерегает эксперт.

Месяц назад кафедра военных наук Университета обороны опубликовала книгу Катарины Симонен Joukkotuhoaseet ja asevalvonta: asevalvonnan arkkitehtuurin kehitys ja kriisiytyminen ("Оружие массового поражения и система контроля за ним: развитие и кризис").

Нынешние времена в этом исследовании описываются мрачными красками: международная система контроля находится в кризисе. Более того, постепенно исчезают все наработки, накопленные в этой области.

Симонен обращает внимание, что уровень контроля за ядерным оружием – это как барометр. Он отражает текущий уровень отношений между сверхдержавами.

Во время холодной войны сверхдержавы заключители ряд ограничительных соглашений и договорились о сотрудничестве на следующие полвека. Однако ещё в начале 2000-х годов появились первые признаки того, что система начинает разрушаться. Причём, достаточно быстро.

”Она находилась в кризисе ещё до начала войны в Украине, однако война в Украине означает, что сохранить и модернизировать эту систему будет в два, а то в три раза сложнее.”

Симонен напоминает о знаменитых ”Часах судного дня”, которые появились ещё в 1947 году стараниями журнала Чикагского университета ”Бюллетень учёных-атомщиков”.

Символические часы демонстируют, как далеко человечество находится от глобальной ядерной катастрофы. Полночь на циферблате ”Часов судного дна” означает наступление этого страшного момента.

Тридцать лет назад стрелки часов показывали 17 минут до полуночи. Сегодня 0 часов 0 минут значительно ближе, чем когда-либо раньше. В январе минутная стрелка приблизилась к часовой на рекордно малое расстояние. Хотя этот факт остался тогда почти незамеченным.

По состоянию на сегодня до полуночи остаётся всего 90 секунд. Так близко к катастрофе мир не был никогда, даже в самые сложные годы холодной войны.

И главная причина перевода часов – разумеется, война в Украине.

Катарина Симонен считает, что разрушение системы соглашений о взаимном контроле за ядерным оружием началось в 2002 году, когда США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

В результате были отменены географические и количественные ограничения на размещение стратегической ПРО. Это, в свою очередь, повлияло на ядерное сдерживание, то есть стратегический баланс между великими державами.

В Соединённых Штатах первое десятелитие XXI века было эпохой правления президента Джорджа Буша-младшего. Она характеризовалась, в частности, тем, что внешняя политика страны переключилась с контроля над вооружениями на борьбу с терроризмом.

”США начали строить противоракетную оборону по всему миру. С этого всё и началось. Затем, в 2007-м, Россия стала активно жаловаться на расширение НАТО. Один за одним договоры прекращали действовать или нарушались.”

Почему так произошло?

”Не возразили, не поняли, не предоставили нужные ресурсы. Когда закончилась холодная война, все думали, что в них [соглашениях] больше нет необходимости, что ядерное оружие больше не представляет опасности”, объясняет Симонен.

По её мнению, изменились государственные приоритеты. Дискуссия о ядерном, химическом и биологическом оружии ушла на второй план как не представляющая особого интереса.

”Сосредоточились на борьбе с терроризмом, регулированию кризисов и растущих миграционных потоках. Наработкам дали пропасть. А если экспертиза начинает загнивать, то у государств уже не будет даже реальной картины ситуации.”

Доцент Национального университета обороны Катарина Симонен имеет учёную степень доктора юридических наук. Фото: Оути Пюхяранта / HS

По мнению Симонен, Россия, конечно, знает, что американский противоракетный щит не представляет для неё реальной угрозы, так как он никогда не будет достаточно плотным.

И всё же он раздражает Россию. Как и расширение НАТО.

Финский эксперт участвует в работе международной организации Pugwash, которая специализируется на темах, связанных с разоружением и контролем за имеющимися вооружениями.

Она говорит, что там обсуждался, в частности, вопрос о том, как будет позиционировать себя НАТО теперь, когда его границы простираются от Северного Ледовитого океана до Чёрного моря.

”Если Россия считает, что её возможности нанести ответный удар находятся под угрозой, то возникает риск”, говорит Симонен.

И продолжает: ”Будет ли в дальнейшем нарастать конфронтация или мы придём к размышлениям об архитектуре европейской безопасности? И является ли Россия её частью или нет? Эти вопросы имеют решающее значение для нашего континента.”

Какие сдерживающие документы в области контроля за ядерным оружием ещё сохранились?

Симонен отвечает, что кое-какие из старых соглашений ещё продолжают действовать. В первую очередь, она выделяет два, самых важных договора.

Главный из них – это СНВ-III, который ограничивает стратегическое ядерное оружие и США, и России.

В феврале 2023 года Россия объявила, что приостанавливает действие договора в части взаимных контрольных инспекций, однако глобальные ограничения по количеству боеголовок обе страны по-прежнему соблюдают.

Впрочем, Катарина Симонен считает, что СНВ-III необходимо ”спасать”, так как уже в 2026 году срок действия договора истекает.

”Его просто необходимо пролонгировать. Да и расширить тоже, включив, например, Китай.”

Второе важное соглашение – это Договор о нераспространении ядерного оружия, который препятствует расширению числа стран, обладающих ядерными боеголовками.

”Он действует, но находится в кризисе. Регулярная конференция в рамках этого договора, которая проводится раз в пять лет, состоялась в прошлом году, однако была целиком политизирована из-за войны в Украине. Там ничего не было согласовано”, объясняет Симонен.

”США и Россия – ключевые игроки. Если они подадут сигнал, что уже не смогут ни о чём между собой договориться, то другие страны начнут интересоваться возможностью приобретения ядерного оружия.”

Чуть больше двух лет назад вступил в силу Договор о полном запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), согласованный в рамках ООН. Однако в нём не участвует ни одно ядерное государство. И их союзники тоже. Даже, например, Финляндия.

И заставить ядерные державы подписать это соглашение, по мнению Симонен, невозможно.

”В такой ситуации дело никуда не сдвинется. Небольшие страны могут его подписать. Но это не будет иметь никакого значения до тех пор, пока крупные ядерные державы не начнут задумываться над тем, чтобы хотя бы в каком-то виде к нему присоединиться.”

Cтратегический ракетный комплекс ”Ярс” с межконтинентальной баллистической ракетой во время парада в Москве. Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP

После распада Советского Союза Украина оказалась третьей по величине ядерной державой мира. Однако добровольно отказалась от своего ядерного оружия, получив гарантии безопасности. В том числе от России.

Было ли это ошибкой Украины?

”Если бы у Украины было действующее ядерное оружие, то, конечно, нападение на неё рассматривалось бы совершенно по-другому. Но реальность печальна”, признаёт Симонен.

”Война в Украине даёт возможность сделать много неприятных выводов касательно контроля над вооружениями. И это как раз один из них."

Ещё один вывод, по её мнению, заключается в том, что гарантии безопасности, которые даёт Россия, представляют из себя пустой звук.

Россия оправдывает нарушение своих обязательств тем, что она давала их только прошлому руководству Украины.

Симонен не скрывает своего возмущения подобной позицией:

”Международные договоры так не работают. Они не могут интерпретироваться в зависимости от текущей ситуации и собственной точки зрения. Разумеется, в России это тоже понимают. Дураков там нет.”

Симонен обращает внимание, что сейчас люди куда проще говорят о возможном применении ядерного оружия, чем раньше.

”Конечно, ядерное оружие пугает. И оно должно пугать.”

Эксперт считает бессмысленным разделение ядерных вооружений на тактические и стратегические. Потому что тактическое ядерное оружие – это тоже ядерное оружие. А его применение с точки зрения воздействия на противника преследует стратегические цели.

Она не считает, что порог применения ядерного оружия изменился, хотя в России и ”кричат об этом на все лады”. Однако, насколько известно, в этой части никаких изменений в доктрину не вносилось.

Больше всего Кристину Симонен беспокоит рассторжение в 2019 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он был заключён между США и Россией и касался ракет, способных преодолевать расстояние от 500 до 5 500 километров.

Ракеты средней дальности опасны тем, что из-за относительно малого времени полёта их сложно вовремя обнаружить. Поэтому они позволяют провести внезапную атаку.

Впрочем, Симонен подчёркивает, что даже расторгнутое соглашение могло бы стать неплохой отправной точкой для возобновления переговоров. Ведь в нём был прописан эффективный механизм контроля.

”Соединённые Штаты хотели бы, чтобы дальнейшие переговоры о контроле над вооружениями шли без привязок к Украине. Россия, наоборот, хочет объединить эти вопросы. То есть отказывается вести переговоры, пока США не изменят свою политику в отношении Украины”, объясняет Симонен.

”И оба ждут друг от друга сигналов.”

ФАКТЫ Количество ядерных боеголовок. 2022 год Россия: 5 977

США: 5 428

Китай: 350

Франция: 290

Великобритания: 225

Пакистан: 165

Индия: 160

Израиль: 90

КНДР: 20 Источник: Катарина Симонен / Федерация американских учёных

Статья впервые опубликована 17.5.2023

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