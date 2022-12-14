Вот уже несколько месяцев за город Бахмут, расположенный на востоке Украины, идут кровопролитные бои. Представленные ниже материалы наглядно демонстрируют как некогда цветущий городок превратился в выженную пустыню.

На прошлой неделе компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые фотографии Бахмута.

В течение последних месяцев именно здесь – один из главных театров военных действий в той войне, которую Россия развязала против Украины. Украинцы защищают город, в том числе, от наёмников ЧВК ”Вагнер”.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко ещё в январе говорил о том, что значительная часть инфраструктуры Бахмута разрушена в ходе боёв. Тогда компания Maxar тоже опубликовала снимки, демонстрирующие результаты российского вторжения.

Новые изображения показывают – как уничтожение всего живого продолжалось на этой территории следующие четыре месяца. Теперь точно можно говорить о том, что Бахмут разрушен до основания.

Для наглядности специалисты Maxar опубликовали коллажи, на которых изображены одни и те же районы Бахмута сейчас и год назад. К маю 2023 года от жилых домов, школ и других построек этого города остались только руины. До начала российского вторжения в Украину здесь жили более 70 000 человек.

Фото: Общий вид выжженного города 8 мая 2022 и 15 мая 2023 (ниже).

Белое здание – это школа. Год назад вокруг неё росли цветы и деревья. 8 мая 2022 и 15 мая 2023.

В доме с оранжевой крышей располагался театр. 8 мая 2022 и 15 мая 2023.

Большое здание в виде буквы H – это средняя образовательная школа №12. 8 мая 2022 и 15 мая 2023.

Коллажи: Юхо Тюппё / HS, источник: Maxar

Статья впервые опубликована 18.5.2023

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