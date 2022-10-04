Посол Евросоюза в Киеве Матти Маасикас уверен, что надежда на вступление в ЕС придаёт украинцам дополнительные силы на фронте.

Матти Маасикас в представительстве Европейской комиссии в Финляндии. На заднем плане: заместитель главы представительства Мария Кокконен с флагом ЕС. Фото: Сами Керо / HS

В 2012 году Европейский Союз получил Нобелевскую премию мира. С формулировкой ”за действия по предотвращению новых войн и стабилизации обстановки на континенте”. К тому моменту полномасштабных войн на территории Европы не было больше 60 лет.

Прошло ровно 10 лет и в центре континента – практически у ворот Евросоюза – разгорелась большая война.

Её развязала Россия, которая ещё в 2014 году незаконно аннексировала Крымский полуостров, а затем стала поддерживать сепаратистов на востоке Украины. Апогеем стал февраль 2022 года, когда российские танки перешли границу и вторглись в соседнюю страну. В этот момент дорога Украины к возможному членству в ЕС стала судьбоносным вопросом для всей Европы.

Над этим судьбоносным вопросом каждый день работает эстонский дипломат Матти Маасикас.

Мы общаемся с ним в самом центре Хельсинки, в офисе представительства Европейской комиссии в Финляндии. На его груди красуется яркий жёлто-синий бант.

С 2019 года Маасикас возглавляет миссию Евросоюза в Киеве. Опытный дипломат называет это время ”весьма особенным”. Когда в прошлом феврале Россия начала полномасштабное вторжение, отношения между ЕС и Украиной быстро перешли на совершенно иной уровень.

”Процесс принятия Украины в члены Евросоюза начался в весьма драматических обстоятельствах, на пятый день войны”, вспоминает Маасикас. Именно тогда президент Владимир Зеленский объявил о том, что Украина подаст соответствующую заявку.

А уже в июне страна получила статус кандидата.

Дипломат говорит, что даже в условиях военного времени Украина доказала свою способность бороться с коррупцией и развивать верховенство права. А это – обязательные условия членства в ЕС.

”Одна из тех удивительных вещей, которые происходят в Украине во время полномасштабной войны – что органы власти и администрация функционируют”, говорит Матти Маасикас.

А тот факт, что страна решила сделать достоянием общественности коррупционные проблемы, например, в Министерстве обороны, свидетельствует, по мнению специалиста, о силе украинского общества. В последние недели появилась информация о ещё одной череде подобных случаев. Например, буквально несколько дней назад по подозрению во взяточничестве был задержан глава Верховного суда Украины Всеволод Князев.

Следующим шагом на пути Украины к полноправному членству в ЕС должны стать соответствующие переговоры. По мнению Маасикаса, есть надежда, что они начнутся уже в конце текущего года.

”Статус кандидата в члены Евросоюза и гарантии вступления ежедневно дают надежду украинцам. В том числе, тем, кто находится на фронте. ЕС символизирует надежду.”

На протяжении всей своей истории ЕС был слабоват в геополитике, но российское вторжение в Украину изменило ситуацию, считает Маасикас. Фото: Сами Керо / HS

Значимость мотивации - это один из главных уроков, которые можно извлечь из прошлых этапов расширения Евросоюза. И эта мотивация должна присутствовать как у страны-кандидата, так и в самом ЕС, рассуждает Маасикас.

Например, когда в члены ЕС вступала Эстония, то обе стороны были весьма мотивированы. Страна получила помощь, советы и финансовую поддержку для выполнения всех новых требований.

”У нас в 1990-е была увернность, что мы находимся на правильном пути и ощущение, что мы объединяем весь континент”, вспоминает эстонец Маасикас.

Однако, например, в Балканских странах, которым давно обещали членство, дело продвигается куда медленнее. Дипломат призывает Евросоюз к более активным действиям и более конкретным обещаниям.

В 2014 году, несмотря на активное сопротивление России, Украина начала целенаправленное движение в сторону Европейского Союза.

”С культурно-исторической и географической точки зрения, Украина – это европейская страна. Но в тот момент украинский народ решил стать членом ЕС ещё и по политическим причинам.”

За это Украина платит сейчас высокую цену. Маасикас не готов спекулировать на тему – изменилось ли бы что-нибудь, если бы ещё в 2014 году Украина получила официальный статус страны-кандидата.

Однако он прямо говорит, что на протяжении всего своего существования Евросоюз был слаб в геополитике и ”изо всех сил” избегал любых разговоров об истории.

”Большая война изменила эту ситуацию, так как Евросоюзу пришлось выбрать – на чьей он стороне.”

Теперь мы должны сделать так, чтобы Украина выиграла войну, говорит Маасикас. А выиграть – это значит, вернуть все захваченные Россией территории. В том числе, Крым, подчёркивает дипломат. Перемирие, по его мнению, не может сейчас рассматриваться как жизнеспособный вариант, так как Россия в этом случается попытается сохранить за собой оккупированные регионы.

Маасикас обращает внимание: для победы нужна активная поддержка Евросоюза и других партнёров Украины, а также выход европейской военной промышленности на новый уровень.

”Поддерживать нужно столько, сколько потребуется для победы в войне.”

В День Европы, 9 мая, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила президента Владимира Зеленского в Киеве. Ровно за год до этого в столице Украины был председатель Европейского совета Шарль Мишель. Фото: Канцелярия президента Украины

Матти Маасикас, как и украинцы, научился жить и работать в Киеве в режиме постоянных воздушных тревог и отключений электричества.

В течение шести недель после начала российского вторжения дипломат находился в эвакуации в Польше. Он говорит, что стал первым иностранным послом, вернувшимся в Украину. Не считая посла Польши, который вообще не уезжал.

И всё-таки Маасикас напоминает, что на повседневную жизнь простых украинцев война стала влиять ещё в 2014 году. Задолго до того, как её последствия стали ощущаться во всей Европе.

”400 000 человек – или один процент от всего населения Украины – побывали на фронте ещё до того, как Россия начала своё полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.”

”Это наложило печать на жизнь всей нации”, подводит итог Матти Маасикас.

Матти Маасикас Фото: Сами Керо Эстонский дипломат, 55 лет.

С 2019 года глава представительства ЕС в Украине. Срок полномочий истекает в августе 2023 года.

Во время продолжительной работы в дипломатических структурах ЕС придерживался идеи развития восточного соседства.

Во время вступления Эстонии в ЕС работал в канцелярии премьер-министра и в блоке, отвечавшем за внешнюю политику.

С 2001 по 2005 год – посол Эстонии в Финляндии. Свободно говорит по-фински.

По образованию – историк.

Статья впервые опубликована 21.5.2023

Suomenkielisen artikkelin voi lukea täältä.