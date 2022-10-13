На этой неделе стало известно об одностороннем выходе России из договора о взаимных военных инспекциях с Финляндией.

Дипломат Рене Нюберг и генерал-майор Сами Нурми считают, что выход России из соглашения о взаимных военных инспекциях является частью единой политики Москвы. Фото: Сеппо Солмела / IS, Госсовет Финляндии

Неожиданное заявление России о прекращении военных инспекций между двумя странами – плохая новость с точки зрения взаимного доверия, однако практического значения в настоящий момент оно всё равно не имеет.

Такое мнение в интервью HS высказал генерал-майор Сами Нурми из Министерства обороны Финляндии.

”Это было соглашение, основанное на [взаимном] доверии. Оно было нужно для того, чтобы продемонстрировать – всё происходит именно так, как было согласовано. После того, как договор прекратил действовать, построить доверие на тех же основах уже не получится”, сказал он.

Об одностороннем выходе России из договора о взаимных военных инспекциях стало известно во вторник. По информации финского МИД, именно в этот день Финляндия и получила официальное уведомление. Договор теряет силу с 1 июня 2023 года.

Это соглашение было подписано ещё в 2000 году. Оно предусматривало взаимные ежегодные контрольные визиты. То есть финские специалисты могли посетить российские военные объекты, а представители России – побывать на финских.

” ”Идея была в том, чтобы знать – чем занят этот сосед.”

Во время пандемии инспекции не проводились. В прошлом году тоже: из-за российского вторжения в Украину. Поэтому де-факто разрыв соглашения всё равно ничего не меняет.

Сами Нурми. Фото: Государственный совет Финляндии

По словам Нурми, договор имел большое значение пока он работал:

”Говоря простым языком, идея была в том, чтобы знать – чем занят этот сосед. В тех объёмах, о которых он сам был готов говорить.”

”Приглашаем в гости и рассказываем: что делаем и что планируем сделать”.

В наше время информацию о вооружениях и передвижениях войск противника можно получить с помощью спутниковых снимков и других технологий. Однако, по мнению Нурми, это не отменяет значимости обычных визитов.

Личные встречи между военными и чиновниками тоже представляли ценность: ”Если уже знаком лично, то потом легче созвониться”.

Сами Нурми считает, что заявление России стало очередным проявлением тенденции, в рамках которой Россия разрывает оставшиеся связи с западными странами, а Запад сохраняет санкции в отношении России.

Такого же мнения придерживается и опытный дипломат Рене Нюберг.

”Россия изолируется”, лаконично комментирует он.

Рене Нюберг. Фото: Сеппо Солмела

Нюберг был послом Финляндии в Москве и в Берлине, а также готовил международный доклад НАТО по заказу Министерства иностранных дел.

По его мнению, российская власть сейчас рисует перед своими гражданами образ страны как ”крепости, осаждённой врагами”. Отсюда и нарратив о том, что все вокруг – а особенно, ”коллективный Запад” – настроены против России.

При таком подходе разрыв даже последних существующих связей выглядит логично.

”Это ниточка, которую [тоже] надо обрезать”, говорит Нюберг о российско-финском договоре о взаимных военных инспекциях.

Финский дипломат считает, что одним из шагов в этом направлении стал выход России из Договора по открытому небу ещё в январе 2021 года.

В меньшей степени неожиданностями стали веяния последнего времени: аннулирование виз на восточной границе и замораживание счетов дипломатических миссий Финляндии в России.

” Если прекратятся даже самые минимальные личные контакты, то две реальности по разные стороны восточной границы окажутся ещё дальше друг от друга.

Вторжение в Украину обрушило уровень доверия Евросоюза и стран НАТО к России до нового исторического минимума. Даже по сравнению с той и без того низкой планкой, на которую эти отношения опустились после аннексии Крыма весной 2014 года.

В Финляндии полномасштабная война России в Украине вызвала бурную реакцию, одним из итогов которой стала активная поддержка идеи вступления Суоми в НАТО.

Можно, конечно, предположить, что уж теперь дно в отношениях России и Запада точно достигнуто. Однако и Нурми, и Нюберг подчёркивают, что дальнейшая добровольная изоляция России вызывает беспокойство.

”Ничего хорошего из этого не следует”, резюмирует Рене Нюберг.

Если прекратятся даже самые минимальные личные контакты, то две реальности по разные стороны восточной границы окажутся ещё дальше друг от друга.

”Россия останется нашим соседом. Каким-то образом нам придётся уживаться в будущем, хотя сейчас это очень сложно”, подводит итог Сами Нурми.

Статья впервые опубликована 21.5.2023

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