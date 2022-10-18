В интересах европейской безопасности Украина рано или поздно должна вступить в НАТО. Однако в вопросе о сроках принятия этого решения, мнения нынешних членов Альянса расходятся.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время саммита ”Большой семёрки” в Хиросиме на позапрошлой неделе. Фото: Администрация президента Украины / Zuma

Во время саммита ”Большой семёрки” в Хиросиме президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты разрешат поставку истребителей F-16 в Украину. Это будет иметь для Украины серьёзное стратегическое значение, однако у данного решения есть и важное моральное значение: поддержка Украины Западом не знает границ.

Для президента Украины Владимира Зеленского обещание поставить F-16 – ещё один заметный успех. Ведь с ним получилось так же, как и с принятым ранее решением о поставках тяжёлых вооружений. Сначала в поддержке подобного рода было отказано, однако затем её всё-таки оказывали.

Теперь собирается коалиция стран, которые передадут Украине свои истребители, а также подготовят пилотов. В обычных условиях на подобное обучение уходят годы, но в текущей ситуации темп диктует война. Линия фронта растянута, и Украине срочно нужны дополнительные системы вооружения и боеприпасы. Однако решение о поставках самолётов даёт представление и о тех гарантиях безопасности, которые Украина сможет получить от Запада в будущем. Это уже – не только вопрос нынешнего контрнаступления, но и долгосрочной безопасности страны.

Судьбу Украины уже рассматривают как часть большой стратегии европейской безопасности. Однако вводные данные непростые: ведь безопасность Европы зависит от американского оружия и китайской промышленности.

Украина должна стать членом НАТО так же для обеспечения европейской безопасности. Однако у нынешних членов Альянса нет единодушия в вопросе о дате принятия Украины.

Формально двери для Грузии и Украины были открыты ещё на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Однако точного срока не было. В принципе, Украину можно принять в Альянс. Это лишь вопрос политического характера.

Правила Североатлантического Альянса гласят, что при принятии нового члена необходимо оценить – насколько его вступление будет способствовать безопасности Североатлантического региона. Даже тезис о том, что из-за пятого пункта соглашения (который подразумевает совместный военный ответ на нападение на любого из членов Блока), в НАТО не может вступать страна, находящаяся в состоянии войны, это тоже – не более чем вопрос политического характера. Тогда Россия не сможет предотвратить вступление Украины в Альянс, просто заморозив конфликт.

” Вместо символических действий Украина хочет конкретных гарантий безопасности.

Польша и Прибалтийские страны готовы принять Украину в НАТО даже несмотря на угрозу вступления в войну всего Блока. США, Германия и Франция пока не готовы пообещать Киеву членство. Венгрия вообще выступает во всех вопросах против Украины.

Поддержка Украины – главная тема встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдёт на этой неделе в Осло. Украине надо приспособиться к сотрудничеству с Альянсом. Финляндия и Швеция могут создать пример интеграции и отлаживания совместимости.

Сейчас существует совместный комитет НАТО и Украины. Повышение его статуса до совместного совета должно стать одним из шагов по укреплению сотрудничества. Подчёркивая статус, мы демонстрируем изменение политического веса.

Вместо символических действий Украина хочет конкретных гарантий безопасности. Это Киев тоже получает: многие страны обучают украинских солдат и вооружают их армию.

Поэтому на июльском саммите НАТО в Вильнюсе ответы должны быть убедительными, а решения единодушными. Ещё и потому, что это – месседж не только для Украины, но и для всего мира. Мощная поддержка Украины укрепляет веру уставших от войны украинцев, нарушает планы России и вовлекает страны НАТО в процесс.

Общий фон Вильнюсского саммита будет во многом зависеть от того, как будет продвигаться украинское контрнаступление. Это будет сказываться и на принятых решениях. Собравшиеся в Литве лидеры стран НАТО, конечно, не захотят быть просто подписантами различных программных заявлений.

Год назад на саммите в Мадриде началось масштабное реформирование НАТО. Оно продолжается. Альянс явно не намерен плыть в тихую гавань.

После Вильнюса трансформация должна продолжиться. Будем надеяться, в сторону усиления. В Швеции уже готовятся ждать одобрения своей заявки до следующего года, но мы не должны сдаваться. Она должна стать членом Блока уже в Вильнюсе.

“Передовица” готовится редакцией HS и отражает её мнение по актуальной теме.

Статья впервые опубликована 29.5.2023

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