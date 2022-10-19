Как выглядит забор на границе с Россией?

Корреспонденты HS отправились в пресс-тур в Иматру. Там журналистам показали трёхкилометровый, пока недостроенный металлический забор.

Иматра

На вокзале Иматры во вторник очень спокойно. Светит солнце, чирикают птицы, активного движения через финско-российскую границу не наблюдается.

В Пелколе продолжается строительство пограничного забора. Трёхкилометровое металлическое ограждение с колючей проволокой должно быть готово в конце июля. Окончательно его введут в эксплуатацию в начале августа.

Забор будет построен по обеим сторонам от пограничного перехода ”Иматра”.

Заместитель командира пограничной службы Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари рассказывает, что возведение пробной части ограждения строили на месяц дольше, чем ожидалось, однако в остальном всё идёт по плану.

”В настоящий момент строительство ограждения на восточной границе находится на следующем этапе: забор возведён, дорога проложена и сейчас мы занимаемся, в частности, установкой систем видеонаблюдения. Спиральная колючая проволока поверх забора частично тоже уже смонтирована.”

Камер наблюдения обещают поставить много. Но это произойдёт чуть позже. По крайней мере, во вторник их ещё вообще не было.

Пограничная служба продемонстрировала забор в Иматре. Строительство пробной части будет закончено в июле. Фото: Тиа Этелямяки / HS

Расчётная высота заграждения – около трёх метров. Фото: Анна Хуовинен / HS

Погранслужба во вторник представила журналистам часть так называемого экспериментального забора. Соответствующее мероприятие для СМИ было специально организовано на пункте пограничного контроля в Иматре. На нём, в частности, рассказали о том, как продвигается строительство пробного участка, и что ожидает весь проект в целом.

Брифинг начался в 9 часов утра. Он шёл на финском языке, и в нём приняли участие около 20 представителей СМИ. Позднее провели презентацию и на английском языке. Ещё для 11 журналистов.

Средствам массовой информации показали во вторник лишь небольшую часть пробного заграждения. Луккари говорит, что её уже можно рассматривать как законченный барьер. Подобная конструкция заборов из прочной стали используется, например, и в странах Балтии.

Забор находится примерно в 7,5 метрах от фактической линии границы Финляндии.

По оценке Луккари, реальная стоимость первой части проекта может оказаться дешевле первоначальной сметы. Всего в бюджете на пробный участок забора зарезервировано шесть миллионов евро. Средства выделены для внедрения срочного проекта по обороне и безопасности.

Заместитель командира подполковник Юкка Луккари. Фото: Анна Хуовинен / HS

В верхней части заграждения смонтирована колючая проволока. Фото: Тиа Этелямяки / HS

Возведение забора на восточной границе вызвало в соцсетях активную дискуссию. В начале мая пограничная служба Юго-Восточной Финляндии опубликовала фотографии пилотной части ограждения. Комментарии были самыми разнообразными. Некоторые называли его ”хлипким”.

Юкка Луккари обращает внимание, что из-за масштаба фотографий забор мог показаться ниже, чем он есть на самом деле. Реальная высота пробной части ограждения – больше трёх метров. В неё входит и колючая проволока, смонтированная поверх самого забора. Поэтому перелезть через него явно не получится.

”Каждый может оценить сам – насколько забор ”хлипкий”, предлагает пограничник. ”Лично я даже не пытался бы через него перебраться. Спиральная колючая проволока очень быстро цепляется за одежду, так что перелезть через забор практическо невозможно.”

Несмотря на строительство забора, сотрудничество между финскими и российскими пограничниками продолжается. Фото: Маркку Уландер / Lehtikuva

Несмотря на строительство ограждения, сотрудничество пограничных служб Финляндии и России продолжается. Связь между двумя ведомствами сохраняется. Российские власти хотят по-прежнему вносить свой вклад в уход за общей границей.

”Мировая обстановка не повлияла на приграничное сотрудничество, которое ведётся по конкретным предметным вопросам”, объясняет Луккари.

Строительство первой части барьера началось в конце апреля. Помимо непосредственно самого трёхметрового забора, он состоит из проходящей вдоль него полосы и комплексов наблюдения за ограждением и прилегающими территориями.

Кроме того, в военном гарнизоне Иммола планируется возвести дополнительный барьер, который будет использоваться для обучения курсантов Школы морских и пограничных патрулей Финляндии. Этот забор будет значительно меньше – всего около 300 метров в длину. Он будет использоваться, в том числе, для тестирования технических средств пограничного наблюдения.

Исмо Курки. Фото: Анна Хуовинен / HS

После того как завершится строительство пилотной части проекта, будет проведена очередная оценка его плюсов и минусов.

Вслед за этим начнётся возведение забора рядом с пограничными переходами, а затем – и на других участках государственной границы.

В начале осени строительство ограждения планируется продолжить на КПП Салла в Лапландии. По словам руководителя проекта Исмо Курки, забор в Пелкола служит примером для лапландского забора, хотя и заметно от него отличается.

С августа по ноябрь в Салла планируют испытывать так называемое ”бетонно-понтонное заграждение”, подрядчик на производство которого будет выбран на конкурсной основе. Точно так же, как было в Пелколе. В Иматре победителем тендера стала компания GRK Suomi oy.

В дальнейшем ограждение на восточной границе должно превратиться в систему из нескольких десятков отдельно стоящих заборов. Строительство будет продолжаться несколько лет. Задача заключается в том, чтобы построить ещё примерно 70 километров ограждений за 139 миллионов евро.

Из этих 70 километров на Юго-Восточную Финляндию приходится 52 км, на Северную Карелию – 8 км, и по 5 км – на Кайнуу и Лапландию, соответственно.

Итоговая длина ограждения на восточной границе должна составить порядка 200 километров. Это - около 15% общей протяжённости российско-финской границы, которая равна 1340 километрам.

Общий бюджет оценивается в 380 миллионов евро.

Строительство барьера было вызвано изменением европейской структуры безопасности на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Статья впервые опубликована 30.5.2023

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